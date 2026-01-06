Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA

Jaylen Brown n’a pas la langue dans sa poche. Après sa performance exceptionnelle de 50 points contre les Clippers, l’ailier des Boston Celtics s’est autoproclamé « meilleur two-way player de la ligue » sur les réseaux sociaux. Une déclaration audacieuse que ses statistiques actuelles semblent largement justifier.

Une explosion offensive sans précédent

Le MVP des Finales 2024 traverse actuellement la meilleure période de sa carrière. Depuis le 1er décembre, Brown compile des moyennes de 33 points par match à 54,4% au tir, 40,9% à 3-points et 79,8% aux lancers-francs. Il a notamment enchaîné 9 matchs consécutifs à minimum 30 points, égalant le record de Larry Bird à Boston.

Cette saison, l’Américain de 27 ans affiche 29,5 points de moyenne (6e meilleur marqueur NBA) avec un pourcentage au tir record de 50,5% et 37,0% à 3-points. En l’absence de Jayson Tatum, blessé au tendon d’Achille, Brown a pris les clés de l’attaque des Celtics et les mène avec autorité. Il distribue également 5,0 passes par match, sa meilleure moyenne en carrière.

Best 2 way player in the game — Jaylen Brown (@FCHWPO) December 31, 2025

Une défense toujours aussi solide

Si l’explosion offensive de Brown impressionne, c’est bien son impact défensif qui justifie son statut de « two-way player ». Les adversaires ne shootent qu’à 39,3% lorsque Brown est le défenseur le plus proche, le plaçant au 2e rang NBA derrière Cason Wallace et juste devant Victor Wembanyama.

Selon NBC Sports Boston, Brown défend sur le meilleur joueur adverse 11% du temps, plus que tout autre joueur extérieur « star » de la ligue. Il est responsabilisé sur un joueur du top 3 adverse 57% du temps, ce qui rend ses statistiques défensives encore plus remarquables. Cette polyvalence défensive, couplée à ses 6,3 rebonds et 1,2 interceptions par match, fait de lui un atout précieux des deux côtés du terrain.

Avec un bilan de 20 victoires pour 12 défaites, les Celtics occupent la 3e place de la Conférence Est. Si Brown maintient ce niveau exceptionnel, une seconde sélection All-NBA de sa carrière semble à portée de main. Face à la concurrence de Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama, le débat sur le meilleur « two-way player » NBA reste ouvert, mais Brown possède désormais des arguments de poids.