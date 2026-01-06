Elric Delord (Chalon) cité parmi les prétendants au titre de coach de la saison de BCL

Elric Delord est mis à l’honneur par le site Internet de la Ligue des Champions (BCL). L’entraîneur de l’Elan Chalon figure parmi les cinq potentiels coachs de la saison en BCL, aux côtés d’Ibon Navarro, Jaka Lakovic, Daniel Miret et Dragan Sakota.

À l’approche des Play-Ins et des huitièmes de finale, l’équipe rédactionnelle de la BCL a commencé à se projeter sur ses récompenses individuelles de fin de saison. Parmi elles, le trophée de coach de la saison met en lumière des profils très variés, allant de techniciens chevronnés à des entraîneurs ayant bâti des parcours inattendus. Et dans cette sélection prestigieuse, un entraîneur français s’invite à la table : Elric Delord, à la tête de l’Élan Chalon.

Cette distinction potentielle s’inscrit dans la continuité d’une saison européenne déjà remarquable pour le club bourguignon, qui s’est imposé comme l’une des belles surprises de la compétition.

Taking a first look at the COTY candidates – who's got your vote? 🇪🇸 Ibon Navarro – Unicaja

🇬🇷 Dragan Sakota – AEK BC

🇪🇸 Jaka Lakovic – Dreamland Gran Canaria

🇫🇷 Eric Delord – Elan Chalon

🇪🇸 Daniel Miret – Joventut Badalona#BasketballCL pic.twitter.com/NPvKHVYchb — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 5, 2026

Une liste prestigieuse de successeurs potentiels

Depuis la création du trophée, le prix de coach de la saison en BCL a récompensé des entraîneurs aux profils très différents, parmi lesquels Txus Vidorreta, Vassilis Spanoulis, Tuomas Iisalo, Pedro Martinez, Zoran Lukic, Oren Amiel, Roel Moors ou encore John Patrick. Des noms associés à des projets innovants, à des parcours européens solides ou à des épopées inattendues.

Dans ce contexte, la liste dévoilée par la BCL ne constitue ni un classement ni une prédiction officielle, mais plutôt une photographie des entraîneurs qui marquent cette première partie de saison de la compétition.

Ibon Navarro, l’ultra-favori avec Malaga

À la tête de Malaga, Ibon Navarro impressionne par la domination statistique de son équipe. Invaincu en phase de groupes (6-0), le club andalou affiche la meilleure attaque de la compétition. L’Unicaja a survolé le groupe G composé des Turcs de Mersin, des Grecs de Karditsas et des Belges d’Ostende avec une marge moyenne de 24 points. Double tenant du titre, le club espagnol apparaît comme une référence absolue, ce qui place logiquement Navarro parmi les grands favoris pour la récompense individuelle.

Jaka Lakovic, la montée en puissance de Gran Canaria

Autre technicien cité, Jaka Lakovic réalise une première campagne européenne de très haut niveau avec Gran Canaria. Invaincus eux aussi en phase de groupes (6-0), les Canariens affichent la deuxième meilleure défense de la compétition. Le collectif bâti par Lakovic s’appuie sur une discipline défensive solide et un rendement offensif partagé. Une performance qui renforce la réputation du Slovène comme l’un des stratèges les plus respectés de la compétition européenne. Adversaire du Mans, la formation espagnole a battu le MSB deux fois, 73 à 68 puis 90 à 88.

Elric Delord, l’outsider français qui bouscule la hiérarchie

Passé par le tour de qualification en Bulgarie, l’Élan Chalon d’Elric Delord est une équipe capable de rivaliser avec des budgets et des effectifs bien supérieurs. Auteur d’un bilan de 5 victoires pour 1 défaite dans le groupe B, Chalon est uniquement devancé par ALBA Berlin au classement mais est devant les Tchèques de Nymburk et le nouveau riche azerbaïdjanais du BC Sabah, le club de Jean-Marc Pansa. Au-delà de la scène européenne, le club bourguignon est également en course pour les playoffs de la Betclic ÉLITE avec une 8e place au classement en ce début d’année 2026. Opposé à la formation grecque de Promitheas Patras en Play-Ins, Chalon peut encore rêver plus grand. En cas de parcours prolongé jusqu’au Final Four, le coach français cocherait toutes les cases du profil de la belle surprise des lauréats de ce trophée.

Daniel Miret, la continuité gagnante à Badalone

À Badalone, Daniel Miret symbolise la réussite d’un projet fondé sur la formation et la continuité. Pur produit de Joventut Badalone, l’entraîneur espagnol a gravi tous les échelons du club avant de s’imposer au plus haut niveau. Son équipe a démarré la BCL par six victoires consécutives, validant rapidement son billet pour les huitièmes de finale. Un parcours sans faute qui place le club de Ricky Rubio (1,92 m, 35 ans) parmi les références de la saison, et confirme la capacité de Miret à tirer le meilleur d’un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents. Cholet Basket s’est incliné deux fois face à Badalone, la première d’une courte tête à domicile (87-89) après avoir souffert en Catalogne (91 à 73).

Dragan Sakota, la forteresse défensive de l’AEK

Enfin, Dragan Sakota complète cette short-list grâce au travail défensif exceptionnel réalisé avec l’AEK Athènes. Le club grec présente la meilleure défense de la BCL. Riga tenu à 53 points, Levice à 69 se sont cassés les dents sur les barbelés dressés par la défense de l’expérimenté technicien. Premier du groupe F avec un bilan de 5-1, le club grec a passé l’essentiel de ses matchs en tête au score et n’a concédé qu’une seule défaite, sans conséquence sportive. Une solidité collective qui place l’AEK parmi les candidats crédibles au titre… et Sakota parmi les entraîneurs les plus influents de la saison.