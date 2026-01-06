Lamine Kébé face à « l’un des moments les plus difficiles de [sa] carrière » en se séparant de Xavier Johnson

Bien que co-leader d’ELITE 2, Orléans ne répondait pas encore aux attentes du très haut niveau fixées par son entraîneur Lamine Kébé. Pour continuer à viser le titre, et provoquer un électrochoc, l’OLB a donc procédé à un réajustement de son effectif pendant la trêve.

Exit Xavier Johnson, dont le rendement était trop limité et frustrant depuis le début de saison. L’Américain a depuis été remplacé par un élément d’expérience : Mark Klassen. Ce mouvement d’effectif ne s’est pas fait dans la joie pour le coach loiretain, forcément triste de voir un joueur partir. Un crève-cœur « nécessaire » sur lequel il est revenu chez nos confrères de La République du Centre.

« Des bonnes choses à l’entraînement

qu’il ne transférait pas en match »

Dans les colonnes de nos confrères, Lamine Kébé a souligné que son équipe « manquait de maturité, d’expérience sur le poste de meneur de jeu ». La complémentarité avec le titulaire du poste Siriman Kanouté n’était pas non plus optimale, alors que « Xavier Johnson montrait de bonnes choses à l’entraînement qu’il n’arrivait pas à transférer en match ». Cette frustration est potentiellement gommée par l’arrivée de Klassen, joueur au CV fourni et à l’expérience des grands rendez-vous pouvant attendre l’OLB.

PROFIL JOUEUR Xavier JOHNSON Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 26 ans (14/10/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 2 #581 REB 0 #635 PD 5 #66

Justifiant ce choix dans une volonté « d’améliorer l’équipe », l’entraîneur a néanmoins mal vécu cette séparation avec Xavier Johnson, valeureux et profondément bon. « J’avais déjà coupé des joueurs avec les équipes de France jeunes, mais là […] je n’ai pas peur de dire que c’est l’un des moments les plus difficiles de ma carrière de coach », avoue-t-il.

PROFIL JOUEUR Marek KLASSEN Poste(s): Arrière Taille: 185 cm Âge: 33 ans (11/06/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4,8 #175 REB 1,1 #203 PD 2,8 #49

Face à l’urgence du temps qui passe et de la nécessité de gagner, le coach a finalement entériné ce « choix mûrement réfléchi avec l’ensemble du staff. Un choix difficile, mais nécessaire ». Des premiers effets de ce réajustement pourraient rapidement être observés, car le prochain rendez-vous s’annonce capital. Le premier match de 2026 pour Orléans est… une réception du co-leader Blois, le dimanche 11 janvier prochain (16h05). Un match, déjà, de tous les records.