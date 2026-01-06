Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Lamine Kébé face à « l’un des moments les plus difficiles de [sa] carrière » en se séparant de Xavier Johnson

ELITE 2 - Désireux de se renforcer afin de rester en course pour le titre, Orléans a fait le choix de se séparer de son meneur américain Xavier Johnson, frustrant lors de ses sorties. Un choix loin d'être évident pour le technicien de l'OLB Lamine Kébé, qui assume une décision crève-cœur "nécessaire".
|
00h00
Résumé
Écouter
Lamine Kébé face à « l’un des moments les plus difficiles de [sa] carrière » en se séparant de Xavier Johnson

La fin de collaboration avec Xavier Johnson n’a pas été facile à entériner pour Lamine Kébé.

Crédit photo : Cécile Thomas

Bien que co-leader d’ELITE 2, Orléans ne répondait pas encore aux attentes du très haut niveau fixées par son entraîneur Lamine Kébé. Pour continuer à viser le titre, et provoquer un électrochoc, l’OLB a donc procédé à un réajustement de son effectif pendant la trêve.

Exit Xavier Johnson, dont le rendement était trop limité et frustrant depuis le début de saison. L’Américain a depuis été remplacé par un élément d’expérience : Mark Klassen. Ce mouvement d’effectif ne s’est pas fait dans la joie pour le coach loiretain, forcément triste de voir un joueur partir. Un crève-cœur « nécessaire » sur lequel il est revenu chez nos confrères de La République du Centre.

LIRE AUSSI

« Des bonnes choses à l’entraînement
qu’il ne transférait pas en match »

Dans les colonnes de nos confrères, Lamine Kébé a souligné que son équipe « manquait de maturité, d’expérience sur le poste de meneur de jeu ». La complémentarité avec le titulaire du poste Siriman Kanouté n’était pas non plus optimale, alors que « Xavier Johnson montrait de bonnes choses à l’entraînement qu’il n’arrivait pas à transférer en match ». Cette frustration est potentiellement gommée par l’arrivée de Klassen, joueur au CV fourni et à l’expérience des grands rendez-vous pouvant attendre l’OLB.

PROFIL JOUEUR
Xavier JOHNSON
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 26 ans (14/10/1999)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
2
#581
REB
0
#635
PD
5
#66

Justifiant ce choix dans une volonté « d’améliorer l’équipe », l’entraîneur a néanmoins mal vécu cette séparation avec Xavier Johnson, valeureux et profondément bon. « J’avais déjà coupé des joueurs avec les équipes de France jeunes, mais là […] je n’ai pas peur de dire que c’est l’un des moments les plus difficiles de ma carrière de coach », avoue-t-il.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Marek Klassen.jpg
Marek KLASSEN
Poste(s): Arrière
Taille: 185 cm
Âge: 33 ans (11/06/1992)
Nationalités:

logo can.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
4,8
#175
REB
1,1
#203
PD
2,8
#49
LIRE AUSSI

Face à l’urgence du temps qui passe et de la nécessité de gagner, le coach a finalement entériné ce « choix mûrement réfléchi avec l’ensemble du staff. Un choix difficile, mais nécessaire ». Des premiers effets de ce réajustement pourraient rapidement être observés, car le prochain rendez-vous s’annonce capital. Le premier match de 2026 pour Orléans est… une réception du co-leader Blois, le dimanche 11 janvier prochain (16h05). Un match, déjà, de tous les records.

LIRE AUSSI
Orléans
Orléans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
ELITE 2
00h00Lamine Kébé face à « l’un des moments les plus difficiles de [sa] carrière » en se séparant de Xavier Johnson
NM1
00h00Après un an et demi en Espagne, Loïc Menuge retrouve la Nationale 1
À l’étranger
00h00Quatre mois après son départ de Limoges, Kenny Baptiste va reprendre sa carrière en Allemagne
À l’étranger
00h00Luka Asceric bat son record de points de la saison en Ligue adriatique
Basketball Champions League
00h00Elric Delord (Chalon) cité parmi les prétendants au titre de coach de la saison de BCL
À l’étranger
00h00L’ancien coach du Paris Basketball Will Weaver proche de devenir le nouvel entraîneur des Brisbane Bullets
Monique Akao Makani a livré son meilleur match avec Bourges pour démarrer 2026
La Boulangère Wonderligue
00h00Monique Akoa Makani démarre fort en 2026 avec Bourges : « Je savais que c’était une équipe qui attendait beaucoup de moi »
Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard se retrouvent une nouvelle fois, dans Le Rêve Américain
NBA
00h00Le Rêve américain : la bande-annonce du film sur Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est sortie
Hugo Besson s'affirme cette saison au Tofas Bursa
Basketball Champions League
00h00Avant de défier Cholet, Hugo Besson raconte la Turquie, Manisa et la reconstruction à Tofas
1 / 0
Livenews NBA
Steve Kerr en discussion avec le corps arbitral
NBA
00h00Steve Kerr expulsé face aux Clippers : les Warriors s’inclinent 103-102
Norman Powell face aux Pelicans
NBA
00h00Norman Powell établit un nouveau record à 3-points face aux Pelicans
En l'absence de Tatum, Jaylen Brown porte les Celtics
NBA
00h00Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA
Bruce Brown face au Sixers
NBA
00h00Les Nuggets créent la sensation à Philadelphie sans leurs titulaires
Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard se retrouvent une nouvelle fois, dans Le Rêve Américain
NBA
00h00Le Rêve américain : la bande-annonce du film sur Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est sortie
Les Hornets ont fait vivre un cauchemar à Oklahoma
NBA
00h00Les Hornets infligent une correction historique au Thunder (124-97)
James Harden sur le banc des Clippers
NBA
00h00James Harden forfait contre les Warriors à cause d’une blessure à l’épaule
Cde Cunningham a porté son équipe dans la victoire face aux Knicks
NBA
00h00Les Pistons écrasent les Knicks et prennent une option sur la conférence Est
Trae Young sur le banc des Atlanta Hawks
NBA
00h00Trae Young et les Hawks collaborent pour un transfert avant la deadline
1 / 0