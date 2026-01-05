Après Orléans, Xavier Johnson rebondit en Allemagne

Xavier Johnson (1,91 m, 26 ans) n’aura pas mis longtemps à rebondir après la fin de son aventure à Orléans en ELITE 2. Le meneur de jeu américain va découvrir un nouveau championnat en posant ses valises en Allemagne, où il s’est engagé avec Crailsheim, actuellement solidement installé sur le podium de la Pro A (la deuxième division allemande).

Crailsheim, un prétendant à la montée

Troisième du championnat après seize journées, Crailsheim affiche un bilan de onze victoires pour cinq défaites et reste sur deux succès consécutifs. Un contexte sportif favorable pour Xavier Johnson, qui rejoint une équipe ambitieuse, bien positionnée dans la course aux premières places.

Dans le Bade-Wurtemberg, il retrouvera également un visage bien connu du public français, Vinnie Shahid, passé brièvement par Châlons-Reims en début de préparation l’été dernier et qui avait fait les beaux joueurs de Cergy en Nationale 1 en 2021/2022.

PROFIL JOUEUR Xavier JOHNSON Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 26 ans (14/10/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 2 #571 REB 0 #623 PD 5 #66

Un profil de meneur complet recherché par le staff

L’entraîneur-chef de Crailsheim, David McCray, s’est montré très enthousiaste à l’idée d’accueillir l’ancien orléanais, mettant en avant son intelligence de jeu et son impact collectif.

« Nous sommes très heureux que les choses se soient passées avec Xavier Johnson. Xavier est un vrai point-guard. Un joueur qui fait de ses coéquipiers mieux et qui a un QI de basket-ball élevé. Il a aussi ses forces en défense et peut défendre de manière agressive et physique sur l’ensemble du terrain. Offensivement, il peut marquer les deux et améliorer ses coéquipiers. Nous sommes donc très heureux qu’il nous ait choisis. Il vient du très fort ProB français et a joué dans la deuxième ligue espagnole forte l’an dernier. Nous promettons beaucoup de lui et sommes heureux qu’il fasse partie de la famille Merlins », a expliqué le technicien allemand.

Des débuts attendus dès le 11 janvier

L’ancien orléanais devrait faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs le 11 janvier prochain, à l’occasion d’un match face aux Giants Leverkusen, actuels avant-derniers du championnat. Une entrée en matière abordable sur le papier pour le meneur.

Un troisième championnat européen pour Xavier Johnson

Passé par le cursus universitaire américain NCAA1, entre George Mason University et Southern Illinois University, Xavier Johnson avait découvert l’Europe la saison dernière en deuxième division espagnole, à San Sebastian. Arrivé en France l’été dernier, il ajoute désormais un troisième championnat européen à son parcours en rejoignant l’Allemagne.