Orléans boucle son intersaison avec un meneur US, Xavier Johnson

Orléans Loiret Basket tient son meneur de jeu américain pour la saison 2025-2026, en la personne de Xavier Johnson. Ce dernier va avoir pour responsabilités de remplacer Lee Moore, meilleur marqueur et passeur de l’OLB la saison dernière.

🚨 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨 Xavier Johnson, un meneur américain pour conclure le recrutement orléanais ! 🔥 🗞️ Lire le communiqué : https://t.co/Xl08hFfti0 🎨 : @sadmase #TousOLB pic.twitter.com/hVAB0sdgao — OrléansLoiretBasket (@OLB45) June 27, 2025

Un meneur athlétique

Si le bourreau de Cholet Basket en finale de la FIBA Europe Cup 2023 avait son lot d’expériences avant de découvrir le championnat de France, ce n’est pas tout à fait le même profil pour Xavier Johnson. Certes âgé de 25 ans, Xavier Johnson vient juste de connaître sa première saison professionnelle, du côté de l’Espagne en LEB Oro. En deuxième division espagnole avec le club basque de Acunsa Gipuzkoa, il a tourné à 11 points à 41% aux tirs dont 29% à 3-points, 3 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes de jeu en moyenne.

Auparavant, Xavier Johnson, filleul de Johny Dawkins, ancienne star des Spurs et des Sixers à la fin des années 1980, a connu un long cursus universitaire en NCAA. Le meneur a joué trois saisons à la fac de George Mason Patriots, avant de jouer deux exercices à Southern Illinois Salukis, où il a réellement explosé lors de la dernière année (plus de 22 points et 6 passes décisives de moyenne).

« Xavier est un meneur athlétique qui dispose d’un profil complet : il défend très bien, il organise pour les autres et peut faire plusieurs choses en attaque », décrit son nouvel entraîneur Lamine Kébé dans le communiqué du club. Avec l’Ivoirien Lionel Kouadio, Orléans Loiret Basket a ainsi terminé de dessiner les contours de son effectif 2025-2026.