NBA

Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs

NBA - Pendant que l'équipe de France achève sa préparation pour l'EuroBasket, Victor Wembanyama débute la sienne pour la saison NBA à venir. Deux mois après son forfait pour l'Euro, et un mois après le feu vert médical des Spurs, l'ex-Metropolitans a participé à son premier entraînement collectif depuis sa thrombose.
00h00
Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs

Wembanyama lors de sa dernière apparition avec une équipe de basket, au All-Star Game de février

Crédit photo : © Cary Edmondson-Imagn Images

Il vit sur son propre calendrier, désormais soulagé des contraintes de celui de l’équipe de France. Alors que ses compatriotes sont à une semaine de débuter l’EuroBasket, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) vient tout juste de reprendre l’entraînement collectif avec les San Antonio Spurs. Et pose ainsi les premières pierres de sa troisième saison en NBA.

Première étape importante vers le retour à 100%

C’est en tout cas ce que montrent les derniers posts sur les réseaux sociaux de la franchise texane. Wembanyama y apparaît en forme, la musculature aiguisée, au sein d’un entraînement collectif avec ses nouveaux coéquipiers (Dylan Harper, Carter Bryant, Kelly Olynyk, Luke Kornet…). Le premier depuis sa fameuse thrombose veineuse à l’épaule, détectée en février, au retour du All-Star Game.

Ce n’est que le 14 juillet que le prodige français a reçu un feu vert médical du staff des Spurs pour reprendre les activités basket. Cette reprise s’est donc faite progressivement, avec d’abord un travail spécifique sur son épaule. Depuis, il a surtout suivi un programme individuel, qui l’a notamment amené à Paris, Brive-la-Gaillarde ou encore Los Angeles avec Kevin Garnett. Jusqu’à donc ce retour à San Antonio mi-août où les joueurs des Spurs sont déjà, et ce premier entraînement collectif.

Cet agenda était donc incompatible avec celui de l’équipe de France. Les premiers entraînements des Bleus ont eu lieu le 24 juillet à l’INSEP, soit un mois avant la reprise de Wembanyama. Il aurait dû reprendre trop tôt, avec des risques pour sa santé que personne n’était prêt à prendre. Et surtout pas les Spurs. « Ça fait cinq mois que je n’ai pas fait d’opposition à 5 contre 5. Si je devais en faire demain, ce serait risqué… L’idée, dès le départ, c’était de prendre une décision qui ne laisserait place à aucune forme de doute… Sans certitudes, je ne pouvais pas participer à l’Euro » expliquait-il à ce moment-là dans une interview à l’Équipe. Sa présence aurait pourtant fait énormément de bien à un secteur intérieur français décimé, et fait grimper en flèches les chances de titre.

Une saison charnière à venir

Mais Wembanyama sera sûrement le premier supporter de l’équipe de France depuis les États-Unis. Ce premier entraînement collectif n’est en effet que la première étape vers son retour à la compétition qui aura lieu le 6 octobre pour la pré-saison (contre les Guangzhou Loong-Lions), et le 22 pour la saison régulière (contre les Dallas Mavericks). Car les Spurs comptent sur leur intérieur All-Star pour aller chercher leurs premiers playoffs depuis 2019. La prolongation de De’Aaron Fox et les ajustements mineurs d’effectif autour de lui indiquent qu’il sera la pierre angulaire de l’équipe.

La franchise a même intégré dans le staff son coach personnel de chaque été depuis 2020, Tim Martin. Le but étant d’amener le plus proche possible de son plein potentiel celui qui tournait déjà à 24 points, 11 rebonds, et quasiment 4 passes décisives et 4 contres de moyenne la saison dernière. Et à court terme, de faire atteindre les 40 victoires aux Spurs dans la jungle de l’Ouest (34 en 2024/25). La route est longue.

