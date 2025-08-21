Patrick Tapé, l’homme qui gagne dans tous ses clubs, arrive à Antibes

Initialement pas forcément enclin à faire venir un nouveau pivot pour remplacer Sasa Borovnjak (parti à Timisoara, en Roumanie), privilégiant la perspective de l’arrivée d’un renfort en cours de saison, Antibes a finalement changé d’avis. La situation d’Arthur Minkonda, actuellement en arrêt maladie alors qu’il a été invité cet été, en vain, à se trouver une porte de sortie, n’y est peut-être pas étrangère…

Les Sharks ont embauché Patrick Tapé (2,08 m, 27 ans), un intérieur américano-ivoirien qui avait notamment participé à la Coupe du Monde 2023 avec les Éléphants, muet face aux Bleus (0 point à 0/3 et 3 rebonds en 11 minutes), juste après avoir été MVP de la rencontre face au Liban (15 points à 100%, 6 rebonds et 2 passes décisives en 20 minutes).

Trois saisons pro et déjà quatre trophées

« Je suis très excité de rejoindre un club avec une si grande histoire », indique la recrue azuréenne.« Je sais qu’il y a beaucoup d’attentes autour de l’équipe, et que nos fans veulent nous voir faire une grande saison. C’est également mon souhait, et j’ai hâte de rejoindre le groupe pour me mettre au travail. »

« Faire une grande saison », Patrick Tapé a l’habitude. À vrai dire, toutes ses années dans le monde pro se sont soldées avec au moins un trophée au bout : le BBL Trophy (pouvant être assimilé à la Coupe de Grande-Bretagne en 2023) avec les Caledonia Gladiators, le championnat de Finlande en 2024 avec le BC Nokia (assorti du trophée de MVP de la finale) et un doublé Coupe – championnat en 2025 en Estonie avec le BC Kalev/Cramo. De bon augure pour Antibes ?

« Une très bonne réputation »

Avec l’équipe de Tallinn, l’intérieur originaire de Charlotte a également découvert les joutes européennes, participant à la FIBA Europe Cup, où il s’est notamment fendu d’un bon match contre la JDA Dijon fin janvier (12 points à 100%, 6 rebonds et 3 passes décisives).

PROFIL JOUEUR Patrick TAPÉ Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 208 cm Âge: 27 ans (08/06/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Fiba Europe Cup PTS 7,7 #225 REB 4,8 #98 PD 1,7 #173

« Patrick est capable de finir fort près du cercle, mais il a également de très bonnes mains », explique son futur entraîneur, J.D. Jackson. « En défense, il est dissuasif, et c’est un fort rebondeur. C’est quelqu’un qui a une très bonne réputation, sur et en dehors des terrains. Il aura un rôle important, et aura également un impact très positif sur la vie du groupe. Je sais qu’il est très motivé pour relever ce challenge avec nous. »

