ELITE 2

Patrick Tapé, l’homme qui gagne dans tous ses clubs, arrive à Antibes

ÉLITE 2 - Champion d'Estonie en titre, l'international ivoirien Patrick Tapé est la deuxième recrue d'Antibes. Il remplace Sasa Borovnjak dans la raquette des Sharks.
|
00h00
Résumé
Écouter
Patrick Tapé, l’homme qui gagne dans tous ses clubs, arrive à Antibes

Patrick Tapé a déjà croisé la route des Bleus de Rudy Gobert

Crédit photo : FIBA

Initialement pas forcément enclin à faire venir un nouveau pivot pour remplacer Sasa Borovnjak (parti à Timisoara, en Roumanie), privilégiant la perspective de l’arrivée d’un renfort en cours de saison, Antibes a finalement changé d’avis. La situation d’Arthur Minkonda, actuellement en arrêt maladie alors qu’il a été invité cet été, en vain, à se trouver une porte de sortie, n’y est peut-être pas étrangère…

Les Sharks ont embauché Patrick Tapé (2,08 m, 27 ans), un intérieur américano-ivoirien qui avait notamment participé à la Coupe du Monde 2023 avec les Éléphants, muet face aux Bleus (0 point à 0/3 et 3 rebonds en 11 minutes), juste après avoir été MVP de la rencontre face au Liban (15 points à 100%, 6 rebonds et 2 passes décisives en 20 minutes).

Trois saisons pro et déjà quatre trophées

« Je suis très excité de rejoindre un club avec une si grande histoire », indique la recrue azuréenne.« Je sais qu’il y a beaucoup d’attentes autour de l’équipe, et que nos fans veulent nous voir faire une grande saison. C’est également mon souhait, et j’ai hâte de rejoindre le groupe pour me mettre au travail. »

« Faire une grande saison »Patrick Tapé a l’habitude. À vrai dire, toutes ses années dans le monde pro se sont soldées avec au moins un trophée au bout : le BBL Trophy (pouvant être assimilé à la Coupe de Grande-Bretagne en 2023) avec les Caledonia Gladiators, le championnat de Finlande en 2024 avec le BC Nokia (assorti du trophée de MVP de la finale) et un doublé Coupe – championnat en 2025 en Estonie avec le BC Kalev/Cramo. De bon augure pour Antibes ?

Ici avec le trophée estonien, Patrick Tapé vient d’être successivement sacré champion de Finlande et d’Estonie (photo : BC Kalev/Cramo)

« Une très bonne réputation »

Avec l’équipe de Tallinn, l’intérieur originaire de Charlotte a également découvert les joutes européennes, participant à la FIBA Europe Cup, où il s’est notamment fendu d’un bon match contre la JDA Dijon fin janvier (12 points à 100%, 6 rebonds et 3 passes décisives).

PROFIL JOUEUR
Patrick TAPÉ
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 208 cm
Âge: 27 ans (08/06/1998)
Nationalités:

logo usa.jpg
logo ivo.jpg
Stats 2024-2025 / Fiba Europe Cup
PTS
7,7
#225
REB
4,8
#98
PD
1,7
#173

« Patrick est capable de finir fort près du cercle, mais il a également de très bonnes mains », explique son futur entraîneur, J.D. Jackson. « En défense, il est dissuasif, et c’est un fort rebondeur. C’est quelqu’un qui a une très bonne réputation, sur et en dehors des terrains. Il aura un rôle important, et aura également un impact très positif sur la vie du groupe. Je sais qu’il est très motivé pour relever ce challenge avec nous. »

L’effectif d’Antibes version 2025/26 :

  • Antoine Eito – Gabriel Veras
  • Jagan Mosely – Samir Gbetkom – Bathiste Tchouaffé – Shekinah Munanga
  • Garlon Green – Arthur Minkonda – Patrick Tapé – Abdoulaye Loum
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
