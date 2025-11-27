Les débuts timides de Marine Johannès avec son nouveau club en EuroLeague

Quoi de mieux pour Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) que de démarrer son aventure à Galatasaray par un large succès en EuroLeague ? Signée fin juin par les Stambouliotes, l’arrière française a effectué ses débuts sous le maillot orange ce mercredi 26 novembre, à l’occasion de la réception de Sopron pour le compte de la 8e journée d’EuroLeague.

Face au club hongrois, Gala n’a pas fait dans le détail et s’est imposé 104-54. Un succès auquel Marine Johannès a apporté sa contribution malgré une adresse fluctuante. La Normande signe une première sortie à 8 points à 2/9 aux tirs, ses deux seules tentatives réussies étant deux 3-points consécutifs en entame de rencontre.

İlk maçında Marine Johannes. 8 sayı, 7 asist, 4 ribaund.@MarineJ5 pic.twitter.com/s0L3VUuy00 — Galatasaray Basketbol & Voleybol (@GSbasket) November 27, 2025

Malgré ce manque de réussite, Marine Johannès a contribué à l’effort collectif en grappillant 4 rebonds, mais surtout en distillant 7 passes décisives en 23 minutes sur le parquet, avec la maestria qu’on lui connaît.

Galatasaray réalise un début de saison tonitruant en EuroLeague. Les Stambouliotes sont les larges leaders du groupe B de la Coupe d’Europe, au terme d’un 6/6 en poule. Le début de championnat (KBSL) est lui légèrement endessous, avec 5 victoires en 7 matchs, dont 2 défaites sur les deux dernières journées.

Marine Johannès a maintenant l’occasion de rectifier le tir dès samedi (13 heures) face à Kocaeli, avant-dernier de KBSL.