Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague Féminine

Les débuts timides de Marine Johannès avec son nouveau club en EuroLeague

EUROLEAGUE - Arrivée dix jours plus tôt sur les bords du Bosphore, Marine Johannès a livré une première performance inégale aux tirs mais très collective, lors du large succès de Galatasaray face à Sopron en EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les débuts timides de Marine Johannès avec son nouveau club en EuroLeague

Marine Johannès a peiné aux tirs mais délivré de nombreuses passes décisives pour son premier match avec Galatasaray en EuroLeague.

Crédit photo : FIBA

Quoi de mieux pour Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) que de démarrer son aventure à Galatasaray par un large succès en EuroLeague ?  Signée fin juin par les Stambouliotes, l’arrière française a effectué ses débuts sous le maillot orange ce mercredi 26 novembre, à l’occasion de la réception de Sopron pour le compte de la 8e journée d’EuroLeague.

Marine JOHANNES
Marine JOHANNES
8
PTS
4
REB
7
PDE
Logo EuroLeague Féminine
GAL
104 54
SOP

Face au club hongrois, Gala n’a pas fait dans le détail et s’est imposé 104-54. Un succès auquel Marine Johannès a apporté sa contribution malgré une adresse fluctuante. La Normande signe une première sortie à 8 points à 2/9 aux tirs, ses deux seules tentatives réussies étant deux 3-points consécutifs en entame de rencontre.

Malgré ce manque de réussite, Marine Johannès a contribué à l’effort collectif en grappillant 4 rebonds, mais surtout en distillant 7 passes décisives en 23 minutes sur le parquet, avec la maestria qu’on lui connaît.

Galatasaray réalise un début de saison tonitruant en EuroLeague. Les Stambouliotes sont les larges leaders du groupe B de la Coupe d’Europe, au terme d’un 6/6 en poule. Le début de championnat (KBSL) est lui légèrement endessous, avec 5 victoires en 7 matchs, dont 2 défaites sur les deux dernières journées.

Marine Johannès a maintenant l’occasion de rectifier le tir dès samedi (13 heures) face à Kocaeli, avant-dernier de KBSL.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Sopron
Sopron
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Les débuts timides de Marine Johannès avec son nouveau club en EuroLeague
EuroLeague
00h00Le Partizan Belgrade retient son entraîneur démissionnaire Željko Obradović !
T.J. Parker devrait s'engager à Roanne une fois l'accord trouvé avec Thomas Andrieux
ELITE 2
00h00Gordon Herbert de retour sur le banc, T.J. Parker se rapproche de Roanne
Betclic ELITE
00h00MVP du mois de novembre en Betclic ÉLITE : Quatre forts joueurs nominés
EuroLeague
00h00Evan Fournier impuissant face au dernier quart de feu de l’Étoile Rouge
Migna Touré a marqué 20 points contre Charnay
EuroCup Féminine
00h002/3 pour les clubs français en EuroCup : Angers qualifié dans la douleur, Villeneuve d’Ascq record, Charnay battu mais au rendez-vous
Éric Bartecheky est le nouveau coach de Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00Champion de France 2018, Eric Bartecheky est le nouveau coach de Saint-Quentin
Aleksej Fedorycsev et l'AS Monaco se font sanctionner encore plus durement par l'EuroLeague
EuroLeague
00h00L’AS Monaco sanctionnée par l’EuroLeague : interdiction de recrutement et 300 000 € d’amende !
L'Anadolu Efes se sépare de son entraîneur Igor Kokoskov
EuroLeague
00h00L’Anadolu Efes se sépare d’Igor Kokoskov après la lourde défaite contre Monaco
Killyan Toure est très performant en NCAA
NCAA
00h00Killyan Toure confirme son début de saison tonitruant avec Iowa State
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
1 / 0