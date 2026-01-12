Recherche
ELITE 2

Rouen passe à l’offensive et se renforce chez un concurrent direct

ELITE 2 - Le Rouen Métropole Basket se renforce sur les lignes arrières avec l’arrivée d’Ikenna Ndugba. L'Américano-Nigérian arrive d’un concurrent direct, Hyères-Toulon, et vient densifier l’effectif rouennais en ELITE 2.
00h00
Rouen passe à l’offensive et se renforce chez un concurrent direct

Nouveau renfort au RMB

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le Rouen Métropole Basket a officialisé la signature d’Ikenna Ndugba (1,83 m, 27 ans). En difficulté au classement de l’ELITE 2, le club normand a choisi d’aller se renforcer chez un concurrent direct, Hyères-Toulon. Un choix fort pour apporter explosivité, impact athlétique et profondeur sur les postes extérieurs, en remplacement de Karim Mane.

Un profil athlétique ciblé de longue date

Arrière capable d’impacter le jeu des deux côtés du terrain, Ikenna Ndugba était déjà suivi par le RMB lors de l’intersaison 2025. Le club normand a finalement pu concrétiser son intérêt en ce début d’année 2026, avec l’arrivée d’un joueur au profil complet et intense, attendu pour apporter une vraie plus-value immédiate au groupe normand.

PROFIL JOUEUR
Ikenna NDUGBA
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 27 ans (11/06/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
logo nig.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
2
#584
REB
2
#459
PD
4
#107

Un parcours entre NCAA, G-League et Europe

International nigérian, Ikenna Ndugba a grandi aux États-Unis, où il est passé par l’université de Bryant et d’Elon. Après la NCAA, il a poursuivi sa carrière en G-League, au Greensboro Swarm et aux Santa Cruz Warriors avant de tenter l’aventure européenne. En première division suisse 2023/2024, il avait signé un exercice de haut niveau avec des moyennes de 19 points, 6 passes et 5 rebonds, qui lui ont permis de rejoindre ensuite Hyères-Toulon pour 2025/2026 après une saison blanche suite à une blessure au genou. Blessé en octobre dernier puis libéré par le HTV  – qui avait signé puis prolongé John Roberson entre temps –  Ikenna tournait à 10,3 points, 2,3 rebonds et 3,0 passes décisives en 4 matchs pour sa découverte du championnat.

Le coach rouennais, Jérôme Willeman, s’est montré satisfait de ce renfort : « C’est un joueur aux belles valeurs qui s’intégrera parfaitement au projet de l’équipe et du club. Athlétique, il nous apportera aussi bien en attaque qu’en défense, sur un poste de jeu où nous cherchions à renforcer la profondeur de notre effectif. »

Un renfort dans la course au maintien

Actuellement quinzième du classement d’Elite 2 avec sept victoires pour onze défaites, Rouen espère que l’arrivée d’Ikenna Ndugba apportera un nouvel élan après un récent revers face au HTV, son ancien club.

