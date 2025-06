Hyères-Toulon remplace ses meneurs partis avec l’arrivée d’Ikenna Ndugba

Maintenu de justesse en Pro B (18e avec 11 victoires pour 27 défaites), le Hyères Toulon Var Basket va connaître un mercato mouvementé. Après six départs et deux prolongations annoncés à la fin du mois de mai, la colonne des arrivées commence à se remplir. Après l’ailier-fort Victor Diallo, c’est cette fois sur les lignes arrières que le HTV se renforce. Le club varois vient en effet de déclarer l’arrivée du meneur américano-nigérian Ikenna Ndugba (1,83 m, 84 kg). Il remplace Théo Lefebvre et Daniel Sackey, qui ont comblé des besoins sur le poste cette saison mais ont fait leur valise. Ndugba vient renforcer le poste 1 aux côtés de Mathis Keita, toujours sous contrat.

Un « meneur rapide, créatif et agressif »

Formé aux États-Unis en NCAA, le natif de Boston a fait ses débuts professionnels dans l’antichambre de la NBA, en G-League. Entre 2021 et 2023, il y a joué une quarantaine de matchs pour 5 points et 2 passes décisives de moyenne. C’est ensuite en 2023/24 qu’il s’est réellement lancé dans le grand bain du monde professionnel en signant sa première expérience à l’étranger, en Suisse avec le Vevey Riviera Basket. Le petit meneur a cartonné en élite suisse avec 19,2 points à 44,9% aux tirs (dont 36,1% à 3-points), 5,4 rebonds, 6,7 passes décisives et 2,5 interceptions en 38 minutes de moyenne, pour 21 d’évaluation. Capable d’être une grosse menace offensive, il a notamment signé des matchs à 35 et 32 points, ou encore deux triple-doubles.

Sauf qu’après cela, Ndugba a subi une blessure au genou qui l’a écarté des parquets pendant la saison 2024/25, selon Var Matin. C’est donc un comeback que va tenter l’américano-nigérian avec Hyères-Toulon. Au vu de ses performances en Suisse, il a les armes pour être impactant en Pro B, si tant est qu’il est rétabli à 100%. À noter qu’il a aussi connu plusieurs sélections avec l’équipe nationale du Nigéria, notamment à l’AfroBasket, et en qualifications des différentes compétitions internationales.

Dans sa communication, le club décrit un « meneur rapide, créatif, agressif en défense et capable d’assumer le scoring comme la création pour ses coéquipiers. » En bref, ce dont pourrait avoir besoin le coach Stéphane Dumas, artisan du maintien et récemment prolongé pour deux saisons.