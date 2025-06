Coup double pour Hyères-Toulon qui conserve Moses Greenwood et Florian Pouaveyoun

C’était dans les tuyaux depuis quelques temps, voilà chose faite. Le Hyères-Toulon Var Basket a réussi à prolonger deux joueurs : Moses Greenwood (28 ans, 2,01 m) et Florian Pouaveyoun (26 ans, 2,03 m).

Greenwood une première saison réussie en Pro B avec Hyères-Toulon

Le premier est arrivé sur les bords de la Méditerranée à l’été 2023 en provenance de l’obscure championnat luxembourgeois. Très vite au niveau de la NM1, il a été un acteur important du titre de champion de France où il avait terminé meilleur marqueur du club (13,8 points et 6,3 rebonds pour 15,4 d’évaluation en 30 minutes de jeu en moyenne). Épanoui, l’ailier-fort américain avait fait le choix de prolonger le plaisir et donc de découvrir l’antichambre du basket français. Si la saison collective a été, cette fois-ci, plus difficile, Moses Greenwood, qui n’a loupé aucun match, a contribué au maintien de son équipe avec ses 12,6 points et 5,2 rebonds pour 12,4 d’évaluation en 28 minutes. Apprécié du public pour sa combativité, voilà le joueur, pourtant (logiquement) très sollicité, prêt à aborder une troisième saison de suite avec le club varois.

PROFIL JOUEUR Moses GREENWOOD Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 28 ans (04/02/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 12,6 #33 REB 5,2 #36 PD 0,9 #187

Quant au second, il n’était pas de l’aventure de la montée mais toujours est-il qu’il évoluait lui aussi en NM1, du côté de Mulhouse. Recruté l’été dernier, Florian Pouaveyoun a parfaitement joué son rôle de joueur de l’ombre avec ses 4,6 points et 5 rebonds pour 8,6 d’évaluation en 18 minutes de jeu. Même s’il a montré qu’il était capable de briller comme cette succession de belles performances face à des équipes solides de la division en fin de saison (23 d’évaluation contre Blois et le SCABB, 15 contre Denain et 20 face à Aix-Maurienne).

PROFIL JOUEUR Florian POUAVEYOUN Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 26 ans (08/05/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 4,6 #215 REB 5 #39 PD 0,6 #226

En prolongeant deux joueurs, le HTV conserve un solide noyau dur pour la saison prochaine avec Maxim Eugene, Nikola Knezevic et Mathis Keita, tous les trois sous contrats.