Moses Greenwood en priorité du HTV, prolongation en vue pour Florian Pouaveyoun ?

Alors que les finances de Hyères-Toulon sont annoncées en hausse pour la saison 2025/26, avec un budget qui devrait atteindre les 2,6 millions d’euros, et une masse salariale qui va faire un bond de 20%, le HTV travaille à la constitution de son futur effectif.

Si le départ annoncé de Quentin Losser, pourtant toujours sous contrat, vers Dijon est un coup dur, trois joueurs sont toujours sous contrat : Mathis Keita, Maxim Eugene et Nikola Knezevic. Et le club varois aimerait en rajouter au moins deux.

« La priorité est de prolonger Moses Greenwood, qui a un état d’esprit exemplaire et qui est sollicité », a ainsi indiqué le président Mathieu Perrymond à Var Matin. Arrivé il y a deux ans en provenance du Luxembourg, le Canadien a successivement été l’homme fort du titre en NM1 et du maintien en Pro B (12,6 points à 44% et 5,2 rebonds). Reste que son accord ne sera pas forcément facile à obtenir, lui qui sera très sollicité cet été. « La balle est dans son camp », indique le club.

PROFIL JOUEUR Moses GREENWOOD Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 28 ans (04/02/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 12,6 #33 REB 5,2 #35 PD 0,9 #185

En revanche, le HTV a déjà plus avancé sur la prolongation de son intérieur Florian Pouaveyoun (2,03 m, 26 ans), qui a réussi son retour en Pro B après un crochet de deux ans à Mulhouse. Formidable joueur de l’ombre, guerrier, bon défenseur, il a tourné à 4,6 points à 54% et 5 rebonds en 18 minutes de moyenne.