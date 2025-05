Quentin Losser a activé sa clause de départ au HTV : direction la JDA Dijon ?

Parfois, il est bon de revenir à la maison… Enfant du cru, originaire de Carnoules, formé au HTV, Quentin Losser (2,02 m, 25 ans) était revenu à Hyères-Toulon en 2023.

Il sortait alors de deux saisons délicates, entre Denain et Lorient, et voulait retrouver de la confiance au sein d’un environnement familier, malgré le contexte collectif instable au HTV (repêché en NM1). Deux ans plus tard, le voici sur le point de rallier la Betclic ÉLITE !

Les deux saisons qui changent tout

Grand artisan du titre surprise de Hyères-Toulon l’an dernier, élu meilleur pivot de Nationale 1, l’ancien intérieur de Champagne Basket a pris une toute autre dimension en Pro B cette saison (10,7 points à 59%, 6,2 rebonds et 1,2 passe décisive pour 13,6 d’évaluation en 24 minutes), loin de sa timide production denaisienne en 2021/22 (4,2 points à 47% et 2,9 rebonds).

De quoi attirer l’attention d’écuries plus huppées. Sollicité, Quentin Losser a ainsi décidé d’activer sa clause de départ, comme nous l’a confirmé le manager général du HTV, William Dumas. Il pouvait partir pour un club du Top 8 de Pro B ou un pensionnaire de Betclic ÉLITE.

Le retour de la connexion Toulon – Dijon

Selon les informations d’Alexandre Sanson, ce sera pour la JDA Dijon, ravivant ainsi la célèbre connexion Var – Côte d’Or, déjà maintes fois empruntée dans les deux sens (Axel Julien, Laurent Legname, Alexandre Chassang, Jacques Alingue, Jean-Louis Borg).

Aperçu à cinq reprises sur les parquets de l’élite avec Champagne Basket entre 2018 et 2020, Quentin Losser tentera donc de poursuivre son ascension, certainement dans un rôle de rotation au sein de la raquette dijonnaise où il pourra faire valoir toutes ses qualités défensives, son sens du combat, son abnégation et mettre quelques petits tirs extérieurs à l’occasion…