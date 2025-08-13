Recherche
NBA

A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !

Les Boston Celtics continuent d'inviter les discussions concernant Anfernee Simons, qu'ils souhaitent voir partir avant la deadline 2026. L'arrière de 26 ans, acquis en provenance de Portland cet été, pourrait ne pas rester longtemps dans le Massachusetts.
00h00
Tout juste arrivé à Boston, Anfernee SImons est déjà disponible pour un transfert.

Crédit photo : Troy Wayrynen - Imagn Images

Les Boston Celtics n’ont pas fini de restructurer leur effectif. Après un été chargé en mouvements pour passer sous le second seuil de la luxury tax, la franchise du Massachusetts continue d’explorer le marché des échanges, notamment pour Anfernee Simons.

Selon l’insider NBA Jake Fischer, « l’attente persiste que Boston continuera d’inviter les discussions d’échange impliquant Anfernee Simons d’ici jusqu’à la deadline de la saison prochaine le 5 février à 15h ET ». Une situation qui confirme le statut précaire du meneur-arrière de 26 ans dans l’effectif des Celtics.

Un joueur talentueux mais difficile à placer

Simons arrive à Boston après avoir été échangé par les Portland Trail Blazers contre Jrue Holiday. L’ancien joueur des Blazers sort d’une saison solide avec des moyennes de 19,3 points, 4,8 passes et 2,7 rebonds, shootant à 42,6% aux tirs et 36,3% à 3-points en 70 matchs.

Malgré ces statistiques encourageantes, Fischer tempère les chances de voir Simons échangé rapidement : « Je n’ai vraiment aucun prétendant à vous dire en ce moment, malheureusement. Je ne suis pas aussi optimiste quant à sa possibilité d’être échangé avant l’année comme je l’étais avec [Georges Niang]. Niang avait un contrat bien plus petit – 8 millions de dollars comparé aux 22 millions de Simons. »

Le profil de combo-guard offensif de Simons n’est pas suffisamment recherché pour que les équipes se pressent de l’acquérir, sachant qu’elles devront probablement payer une prime pour le conserver au-delà de la saison prochaine. Avec un contrat de 27,6 millions de dollars pour 2025-2026 et le statut d’agent libre l’été prochain, Simons représente un pari financier important.

Pour les Celtics, cette situation s’inscrit dans une saison de transition, avec Jayson Tatum absent pour la majeure partie de la campagne après sa rupture du tendon d’Achille. Même si Jaylen Brown et Derrick White donnent une chance aux Celtics de disputer les playoffs, personne ne considère Boston comme un véritable prétendant sans Tatum.

L’organisation dirigée par Brad Stevens pourrait donc porter Simons en début de saison, évaluer les chances de parcours en playoffs et prendre une décision plus proche de la deadline de février. Une stratégie qui permettrait aux Celtics de maximiser leur retour sur investissement tout en gardant leurs options ouvertes.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
