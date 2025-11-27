Le Bayern Munich libère T.J. Parker : officialisation imminente à Roanne ?

« Coach Herbert est de retour ! » s’exclame le Bayern Munich. Après deux semaines de convalescence post-COVID 19, le club bavarois a annoncé le retour de son entraîneur principal à la tête de l’équipe première, mettant donc fin à l’intérim de T.J. Parker, qui quitte le club pour retourner en France.

🚨 Headcoach Gordon Herbert is back in action! We also have updates to our coaching staff: Josh Oppenheimer is joining the team, while TJ Parker is departing.

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) November 27, 2025

En effet, Parker « avait demandé la résiliation de son contrat pour des raisons personnelles », comme le rappelle le club, suite au décès de son père Tony Parker Senior mi-octobre. Cette rupture à l’amiable avait été repoussée pour que l’ancien entraîneur de l’ASVEL assure l’intérim de Gordon Herbert sur le front européen.

Herbert étant désormais de retour, T.J. Parker « retourne auprès de sa famille dans sa région natale de Lyon, où vit également sa mère », indique la direction munichoise. Mais il ne devrait pas rester sans poste bien longtemps.

Comme nous le révélions vendredi dernier, T.J. Parker a donné son accord de principe pour rejoindre Roanne, en ELITE 2, où il succéderait à Thomas Andrieux. Défait de son engagement en Bavière, il ne manque plus que la rupture officielle de la collaboration avec Thomas Andrieux pour finaliser ce gros coup du côté de la Chorale.