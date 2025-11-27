Recherche
ELITE 2

Le Bayern Munich libère T.J. Parker : officialisation imminente à Roanne ?

EUROLEAGUE - Chargé d'assurer l'intérim de Gordon Herbert au Bayern pendant l'absence du technicien canadien, T.J. Parker a été libéré de sa mission par le club bavarois, qui a par ailleurs annoncer son départ du club. Il ne manque plus qu'une annonce de Roanne pour voir l'entraîneur français prendre les rênes de la Chorale.
|
00h00
Le Bayern Munich libère T.J. Parker : officialisation imminente à Roanne ?

T.J. Parker a été libéré de son contrat par le Bayern Munich. Il ne manque plus qu’une officialisation de la Chorale pour le voir coacher Roanne.

Crédit photo : Sébastien Grasset

« Coach Herbert est de retour ! » s’exclame le Bayern Munich. Après deux semaines de convalescence post-COVID 19, le club bavarois a annoncé le retour de son entraîneur principal à la tête de l’équipe première, mettant donc fin à l’intérim de T.J. Parker, qui quitte le club pour retourner en France.

LIRE AUSSI

En effet, Parker « avait demandé la résiliation de son contrat pour des raisons personnelles », comme le rappelle le club, suite au décès de son père Tony Parker Senior mi-octobre. Cette rupture à l’amiable avait été repoussée pour que l’ancien entraîneur de l’ASVEL assure l’intérim de Gordon Herbert sur le front européen.

Herbert étant désormais de retour, T.J. Parker « retourne auprès de sa famille dans sa région natale de Lyon, où vit également sa mère », indique la direction munichoise. Mais il ne devrait pas rester sans poste bien longtemps.

Comme nous le révélions vendredi dernier, T.J. Parker a donné son accord de principe pour rejoindre Roanne, en ELITE 2, où il succéderait à Thomas Andrieux. Défait de son engagement en Bavière, il ne manque plus que la rupture officielle de la collaboration avec Thomas Andrieux pour finaliser ce gros coup du côté de la Chorale.

LIRE AUSSI
Roanne
Roanne
ELITE 2
ELITE 2
Commentaires

mickey42
On verra bien, mais ça a été trop vite je pense...... Attendons les résultats à venir avant de trop l'ouvrir et d'écrire n'importe quoi !
thetruth
Bye bye T. Andrieux, pas une perte quand on voit la gestion de l'équipe avec de tel moyen.
