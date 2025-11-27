EuroLeague et EuroCup : les matchs pourront reprendre en Israël dès le 9 décembre

Le basket européen fera donc son retour sur le sol israélien dans les prochaines semaines, avec un premier rendez-vous dès le 9 décembre en EuroCup puis le 11 décembre pour l’EuroLeague.

Après avoir déplacé toutes les rencontres sur terrain neutre en raison de la guerre menée à Gaza, l’instance commerciale de la compétition a finalement validé une reprise progressive à domicile pour les clubs concernés, sous réserve de conditions de sécurité jugées satisfaisantes.

Retour progressif des matchs sur le sol israélien

Après une inspection menée sur place par une délégation dépêchée la semaine dernière, les conditions de sécurité ont été estimées suffisantes pour autoriser de nouveaux matchs en Israël. L’Euroleague avait initialement fixé au 1er décembre une éventuelle reprise, avant de valider définitivement le calendrier ce jeudi.

L’ASVEL attendue à Tel-Aviv

Le premier match concerné sera celui de l’Hapoel Jerusalem en EuroCup, le 9 décembre, contre Hambourg, le club de Zacharie Perrin pour la 10e journée. Deux jours plus tard, le Maccabi Tel Aviv recevra l’ASVEL en EuroLeague (J15). Enfin le 16 décembre, ce sera au tour de l’Hapoel Tel Aviv d’accueillir l’Étoile Rouge de Belgrade de Saša Obradović pour la 16e journée de la compétition reine européenne.

Des exceptions : les clubs turcs ne devraient pas se rendre en Israël

Selon le journaliste Donatas Urbonas, les clubs turcs du Fenerbahçe et de l’Anadolu Efes envisagent de ne pas se déplacer en Israël. Leur position, motivée par des raisons de sécurité, pourrait aboutir à maintenir leurs rencontres sur terrain neutre même après le 9 décembre. L’instance européenne n’a pas encore communiqué officiellement sur ces cas particuliers.

As of now, Turkish teams Fenerbahce and Efes are not planning to travel to Israel, with their EuroLeague games expected to be held at neutral venues, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) November 27, 2025

Un nouveau cadre opérationnel pour l’Euroleague

Ce retour sur le territoire israélien ne met pas fin aux mesures de vigilance : l’instance continuera d’évaluer la situation sécuritaire et se réserve la possibilité d’ajuster le dispositif si nécessaire. Mais cette décision marque une étape importante vers un fonctionnement plus normal de la saison, tant pour l’Euroleague que pour l’EuroCup.