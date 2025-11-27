Recherche
EuroLeague

EuroLeague et EuroCup : les matchs pourront reprendre en Israël dès le 9 décembre

EuroLeague - L’Euroleague a confirmé le retour des matchs en Israël à partir du 9 décembre, après plusieurs semaines d’exil forcé pour le Maccabi Tel-Aviv, l’Hapoel Tel-Aviv et l’Hapoel Jérusalem.
|
00h00
EuroLeague et EuroCup : les matchs pourront reprendre en Israël dès le 9 décembre

L’Euroleague fera donc son retour sur le sol israélien dans les prochaines semaines

Crédit photo : Hapoel Tel Aviv BC

Le basket européen fera donc son retour sur le sol israélien dans les prochaines semaines, avec un premier rendez-vous dès le 9 décembre en EuroCup puis le 11 décembre pour l’EuroLeague.

Après avoir déplacé toutes les rencontres sur terrain neutre en raison de la guerre menée à Gaza, l’instance commerciale de la compétition a finalement validé une reprise progressive à domicile pour les clubs concernés, sous réserve de conditions de sécurité jugées satisfaisantes.

Retour progressif des matchs sur le sol israélien

Après une inspection menée sur place par une délégation dépêchée la semaine dernière, les conditions de sécurité ont été estimées suffisantes pour autoriser de nouveaux matchs en Israël. L’Euroleague avait initialement fixé au 1er décembre une éventuelle reprise, avant de valider définitivement le calendrier ce jeudi.

LIRE AUSSI

L’ASVEL attendue à Tel-Aviv

Le premier match concerné sera celui de l’Hapoel Jerusalem en EuroCup, le 9 décembre, contre Hambourg, le club de Zacharie Perrin pour la 10e journée. Deux jours plus tard, le Maccabi Tel Aviv recevra l’ASVEL en EuroLeague (J15). Enfin le 16 décembre, ce sera au tour de l’Hapoel Tel Aviv d’accueillir l’Étoile Rouge de Belgrade de Saša Obradović pour la 16e journée de la compétition reine européenne.

Des exceptions : les clubs turcs ne devraient pas se rendre en Israël

Selon le journaliste Donatas Urbonas, les clubs turcs du Fenerbahçe et de l’Anadolu Efes envisagent de ne pas se déplacer en Israël. Leur position, motivée par des raisons de sécurité, pourrait aboutir à maintenir leurs rencontres sur terrain neutre même après le 9 décembre. L’instance européenne n’a pas encore communiqué officiellement sur ces cas particuliers.

Un nouveau cadre opérationnel pour l’Euroleague 

Ce retour sur le territoire israélien ne met pas fin aux mesures de vigilance : l’instance continuera d’évaluer la situation sécuritaire et se réserve la possibilité d’ajuster le dispositif si nécessaire. Mais cette décision marque une étape importante vers un fonctionnement plus normal de la saison, tant pour l’Euroleague que pour l’EuroCup.

lefree74
jouer contre des clubs d'un état condamné pour crimes de guerre et génocide en cours dont le premier ministre et celui de la défense ont un mandat d'arrêt de la CPI au cul c'était déjà pas terribles, mais allez jouer sur leur territoire, ds l'antre même de la bête, là je dis chapeau bas messieurs de l eca vous allez voir mal aux genoux a force....
jamesnaysmith
On peut également noter le silence assourdissant sous les articles concernant l’entité sioniste, coupable de génocide racial, des mêmes qui sont très prompts à faire des petites remarques assassines, sous le moindre article effleurant la question russe. Lâcheté, stupidité, ignorance, ou un peu des trois ?
leffetmer
Et les clubs russes??????
jamesnaysmith
Éternel deux poids deux mesures, quand il s’agit de ces gens-là…
