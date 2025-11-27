Evan Fournier impuissant face au dernier quart de feu de l’Étoile Rouge

Evan Fournier (1,98 m, 33 ans) et l’Olympiakos Le Pirée ont subi la foudre de l’Étoile Rouge de Belgrade, victorieuse 91-80 grâce à un dernier quart-temps monumental devant une Belgrade Arena en ébullition.

L’Étoile Rouge de Belgrade a signé l’une de ses plus belles performances de la saison en EuroLeague lors de cette 13e journée, renversant l’Olympiakos Le Pirée après un combat intense dans une salle pleine à craquer. Accrochée pendant trois quart-temps, l’équipe serbe a fait exploser l’atmosphère en fin de rencontre grâce à une adresse extérieure dévastatrice et un money-time totalement maîtrisé.

Un duel de haut niveau qui bascule sur l’adresse serbe

Le match a longtemps été un bras de fer à haute intensité, rythmé, engagé, avec des changements d’avantage constants. Mais dans le dernier quart-temps, l’Étoile Rouge a pris feu derrière l’arc : 15/35 au final, avec un 32-15 dans les dix dernières minutes. L’Olympiakos, pourtant solide jusque-là, n’a pas tenu la cadence devant l’ouragan serbe, poussé par plus de 19 000 supporters.

« Nous avons les meilleurs supporters d’Europe », a déclaré Chima Moneke sur le site de l’EuroLeague. « Ils ont été incroyables ce soir et, menés de 12 points, ils nous ont portés vers la victoire. Avec eux, on ne lâche jamais rien et, à domicile, on est inarrêtables. Les mots me manquent pour exprimer à quel point j’aime ces supporters et, comme je l’ai dit, je ne veux être nulle part ailleurs. Être menés de 12 points face à une équipe que beaucoup voient comme capable de tout gagner, ça prouve de quel bois on se chauffe et la confiance qui nous anime. »

Codi Miller-McIntyre, patron absolu du money-time

Dans ce moment décisif, le meneur américain Codi Miller-McIntyre (1,91 m, 31 ans) a tout contrôlé : 10 points dans les cinq dernières minutes, en plus de 9 passes décisives sur l’ensemble du match. Chaque prise d’initiative de l’ancien Bressan a sonné un peu plus la révolte rouge et blanche.

Autour de lui, plusieurs joueurs ont brillé : le Nigérian Jordan Nwora, meilleur marqueur avec 23 points, Semi Ojeleye, précieux avec 15 points et l’ancien monégasque Chima Moneke (1,96 m, 29 ans), omniprésent avec 11 points et 11 rebonds, symbole de la domination serbe dans le money-time.

Pour l’Olympiakos, Evan Fournier a apporté 13 points à 4/11 aux tirs (3/9 à 3-points), 2 rebonds et 1 passe pour 8 d’évaluation en 16 minutes. Frank Ntilikina n’a pas joué alors que Sasha Vezenkov a terminé à 29 points à 10/15 aux tirs côté grec.

Un classement qui bouge en haut de tableau

Avec ce succès, l’Étoile Rouge affiche désormais 9 victoires pour 4 défaites et grimpe à la 2e place de l’EuroLeague. L’Olympiakos, désormais à 8-5, recule au 6e rang.

Prochain rendez-vous sur la scène européenne le 4 décembre avec une nouvelle chaude soirée. L’Olympiakos accueillera Fenerbahçe et l’Étoile Rouge retrouvera la Belgrade Arena pour défier Barcelone.