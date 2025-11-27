Gordon Herbert de retour sur le banc, T.J. Parker se rapproche de Roanne

Roanne prépare un changement majeur sur son banc. Entre négociations avec Thomas Andrieux et arrivée possible de T.J. Parker, la fin de semaine s’annonce mouvementée dans la Loire.

Le départ de Thomas Andrieux se précise

Selon Le Progrès, les révélations de BeBasket, publiées vendredi dernier après la défaite à Denain, ont pris de court la Chorale. Thomas Andrieux, sous contrat jusqu’en 2027, aurait ainsi appris en même temps que ses joueurs que T.J. Parker avait donné son accord de principe pour rejoindre Roanne.

D’après les informations du quotidien, la séparation entre Roanne et Thomas Andrieux devrait cependant intervenir à l’amiable, la direction n’ayant jamais envisagé de procédure de licenciement. Malgré 62 % de victoires en saison régulière (31 succès, 19 défaites) depuis son arrivée et une équipe actuellement 3e ex aequo, les doutes sur la capacité du groupe à viser la première place se seraient installés. La désaffection du public est également évoquée par le quotidien.

La Chorale n’a battu qu’un seul club du top 8 sur la dernière année (Antibes) et va affronter quasiment tous ses concurrents directs en décembre et janvier. Une séquence décisive pour le club qui dispose de la plus grosse masse salariale de la division, et doit encore plus de 160 000 € net à Thomas Andrieux, ce à laquelle il convient d’ajouter une potentielle saison supplémentaire de contrat en cas de montée en Betclic ELITE.

T.J. Parker patient, mais bien ciblé par Roanne

Comme indiqué vendredi dernier par BeBasket, T.J. Parker – proche de Zoran Cvjetkovic avec qui il a travaillé au Bayern – doit lui succéder à Roanne. Toutefois, rien ne pourra être totalement finalisé avant la rupture officielle avec Thomas Andrieux.

Interrogé mardi, jour de match d’EuroLeague contre Valence (défaite 90-64), l’ancien coach de l’ASVEL a simplement répondu : « Je suis au Bayern Munich », une manière de rappeler que rien n’est acté tant que les procédures ne sont pas finalisées. Source : Le Progrès.

En attendant une officialisation, Loïc Bard, deuxième assistant, devrait diriger la reprise, entouré du préparateur physique Sylvain Jooris et de Frédéric Jaudon, comme cela avait déjà été le cas lorsque Thomas Andrieux assistait aux réunions de rentrée à la LNB.

Gordon Herbert de retour sur le banc du Bayern, Parker bientôt libéré

Sur le front européen, Gordon Herbert doit reprendre ses fonctions au Bayern Munich face au Partizan Belgrade le jeudi 4 décembre, une fois la trêve internationale passée. Coach principal sur les dernières rencontres, T.J. Parker continuera d’occuper un rôle d’assistant au Bayern Munich ou finalisera son rapprochement avec Roanne. Le retour d’Herbert devrait faciliter la libération de T.J. Parker par les dirigeants du Bayern.

Gordon Herbert is expected to return to Bayern's sidelines soon, sources tell BasketNews 👀 When will he return? https://t.co/8wmE1sYrL7 pic.twitter.com/bcDIh4YduZ — BasketNews (@BasketNews_com) November 26, 2025

T.J. Parker se rapproche de Lyon

T.J. Parker a tout gagné en France avec l’ASVEL mais n’a encore jamais coaché en ÉLITE 2. Avec l’ancien shooteur, qui se rapproche de Lyon et ainsi de sa famille, la Chorale espère ainsi injecter un nouvel élan avant une série de matchs cruciaux. La situation pourrait rapidement se décanter, avec une officialisation attendue dans les prochains jours.