Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes

NBA - Alors qu'une grande révision de l'effectif californien s'annonce, le manager général des Kings Scott Perry a exclu trois joueurs de toute possibilité de transfert. Dont le Français Maxime Raynaud.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes

Maxime Raynaud est l’un des rares intouchables chez les Sacramento Kings.

Crédit photo : William Liang-Imagn Images

13es de la Conférence Ouest avec seulement 5 victoires en 18 matchs, les Sacramento Kings produisent un début de saison en-deçà des attentes de leur direction. Celle-ci ne voudrait d’ailleurs pas attendre plus longtemps avant d’agir, et envisage une liquidation totale de son effectif avant travaux. Ou presque totale.

Selon les informations de Jake Fischer corrélées à une interview accordée par le manager général de la franchise à The Athletic, seuls trois joueurs seraient intouchables : Keegan Murray, le rookie Nique Clifford, et son pendant français Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans).

Interrogé sur ses velléités cette saison, le manager Scott Perry a indiqué vouloir « faire ce qui est bon pour l’organisation, non seulement à court terme, mais surtout à long terme. C’est ce à quoi je pense. Il est question de joueurs comme Nique Clifford [rookie sélectionné en 24e position de la draft 2025, ndlr.], Maxime Raynaud [sélectionné en 42e position] et Keegan Murray [ailier prolongé jusqu’en 2030 pour 140 millions de dollars] ».

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Maxime Raynaud.jpg
Maxime RAYNAUD
Poste(s): Pivot
Taille: 216 cm
Âge: 22 ans (07/04/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
5,2
#305
REB
3,4
#217
PD
0,6
#367

Arrivé sur la pointe des pieds cet été au second tour de la Draft NBA 2025, Maxime Raynaud devrait donc bien bénéficier d’un climat favorable à son perfectionnement dans la Grande Ligue à Sacramento. Si son temps de jeu reste aléatoire d’un soir à l’autre, il devrait toutefois profiter de la blessure de Domantas Sabonis pour engranger davantage de minutes, étant désormais la première rotation de Drew Eubanks.

 

LIRE AUSSI
Domantas Sabonis s'est blessé au genou pour un mois. Maxime Raynaud en a déjà profité dès le premier match, et cela devrait se poursuivre
Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud – BeBasket
Rédaction

« Certains des jeunes auront l’occasion de progresser, de jouer »

Mais au-delà du contexte des blessures, le Francilien passé à Stanford devrait continuer à voir le terrain au retour du pivot all-star. « Certains des jeunes joueurs de l’effectif auront l’occasion de progresser, de jouer, de s’impliquer dans le collectif et de montrer qu’ils peuvent faire partie d’un groupe qui contribue à des victoires durables », a ouvert Scott Perry. Avant de poursuivre : « La seule façon de le découvrir est de les faire jouer en compétition. Ils doivent pouvoir progresser et apprendre de leurs erreurs. Je pense que vous continuerez à le constater au fur et à mesure que la saison avancera ».

Cantonné à 13 minutes de moyenne pour ses dix premières entrées en NBA, il ne serait donc pas surprenant de voir Raynaud obtenir plus régulièrement 15 à 20 minutes de temps de jeu à l’avenir. De bon augure pour montrer ses facultés dans la raquette comme au tir extérieur, une arme fatale qu’il a développée lors de sa dernière année de fac.

LIRE AUSSI
Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a vécu une soirée frustrante à Sacramento. Une de plus pour des Timberwolves qui ont enchaîné un second choke monumental, s’inclinant après prolongation contre les Kings de Maxime Raynaud (117-112). Déjà auteurs d’une fin de match catastrophique vendredi à Phoenix, les joueurs de Chris Finch ont récidivé. Cette fois, […]
Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Coupe du Monde masculine
00h00La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus
Équipe de France
00h00« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
Frédéric Fauthoux a retrouvé l'équipe de France pour le début des qualif' à la Coupe du monde
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »
La saison inaugurale de la NBA Europe devrait être lancée en 2027-2028
NBA
00h00Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside
Espoirs ELITE
00h00Espoirs ÉLITE – J9 : Cholet se reprend, Dijon enchaine, Nanterre et Monaco continuent leur course poursuite et Boulazac ferme la marche
Andrew Albicy va prendre sa retraite internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus
La défense de l'Etoile Rouge contre Vienne, en Ligue adriatique
EuroLeague
00h00[Analyse] L’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic, meilleure défense d’EuroLeague : Process Corporation décrypte les clés du renouveau serbe
Nathan De Sousa profite de la trêve internationale pour couper après une période délicate avec Cholet
Betclic ELITE
00h00Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet
Jeremiah Hill est parti en Tunisie durant la trêve internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
1 / 0