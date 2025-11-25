Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes

13es de la Conférence Ouest avec seulement 5 victoires en 18 matchs, les Sacramento Kings produisent un début de saison en-deçà des attentes de leur direction. Celle-ci ne voudrait d’ailleurs pas attendre plus longtemps avant d’agir, et envisage une liquidation totale de son effectif avant travaux. Ou presque totale.

Selon les informations de Jake Fischer corrélées à une interview accordée par le manager général de la franchise à The Athletic, seuls trois joueurs seraient intouchables : Keegan Murray, le rookie Nique Clifford, et son pendant français Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans).

Kings GM Scott Perry addresses his team’s brutal start, the patience needed for a rebuild to come, the (longstanding) issue of autonomy under owner Vivek Ranadive, Doug Christie’s performance and much more, at @TheAthletic https://t.co/qg6WuWookh — Sam Amick (@sam_amick) November 24, 2025

Interrogé sur ses velléités cette saison, le manager Scott Perry a indiqué vouloir « faire ce qui est bon pour l’organisation, non seulement à court terme, mais surtout à long terme. C’est ce à quoi je pense. Il est question de joueurs comme Nique Clifford [rookie sélectionné en 24e position de la draft 2025, ndlr.], Maxime Raynaud [sélectionné en 42e position] et Keegan Murray [ailier prolongé jusqu’en 2030 pour 140 millions de dollars] ».

PROFIL JOUEUR Maxime RAYNAUD Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 22 ans (07/04/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 5,2 #305 REB 3,4 #217 PD 0,6 #367

Arrivé sur la pointe des pieds cet été au second tour de la Draft NBA 2025, Maxime Raynaud devrait donc bien bénéficier d’un climat favorable à son perfectionnement dans la Grande Ligue à Sacramento. Si son temps de jeu reste aléatoire d’un soir à l’autre, il devrait toutefois profiter de la blessure de Domantas Sabonis pour engranger davantage de minutes, étant désormais la première rotation de Drew Eubanks.

« Certains des jeunes auront l’occasion de progresser, de jouer »

Mais au-delà du contexte des blessures, le Francilien passé à Stanford devrait continuer à voir le terrain au retour du pivot all-star. « Certains des jeunes joueurs de l’effectif auront l’occasion de progresser, de jouer, de s’impliquer dans le collectif et de montrer qu’ils peuvent faire partie d’un groupe qui contribue à des victoires durables », a ouvert Scott Perry. Avant de poursuivre : « La seule façon de le découvrir est de les faire jouer en compétition. Ils doivent pouvoir progresser et apprendre de leurs erreurs. Je pense que vous continuerez à le constater au fur et à mesure que la saison avancera ».

Cantonné à 13 minutes de moyenne pour ses dix premières entrées en NBA, il ne serait donc pas surprenant de voir Raynaud obtenir plus régulièrement 15 à 20 minutes de temps de jeu à l’avenir. De bon augure pour montrer ses facultés dans la raquette comme au tir extérieur, une arme fatale qu’il a développée lors de sa dernière année de fac.