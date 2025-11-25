Espoirs ÉLITE – J9 : Cholet se reprend, Dijon enchaine, Nanterre et Monaco continuent leur course poursuite et Boulazac ferme la marche

La neuvième journée du championnat Espoirs Élite a été marquée par une nette distinction entre le haut et le bas du classement. Les leaders Cholet et Dijon ont assumé leur rang en signant des victoires sans appel, respectivement face à Saint-Quentin et l’ASVEL, tandis que Nanterre et Monaco poursuivent leur impressionnante série en s’installant durablement dans le Top 4.

Dans le bas de tableau, cette journée a été synonyme de bonne opération pour le Limoges CSP, qui a décroché sur le parquet de Gravelines sa première victoire à l’extérieur. Si des duels comme Chalon-sur-Saône contre Strasbourg ont tenu toutes leurs promesses jusqu’au buzzer, les gros bras du championnat ont envoyé un signal fort à l’approche de la trêve.

Cholet retrouve le chemin de la victoire face à Saint-Quentin

Battu par Nanterre lors de la précédente journée, le leader Cholet a parfaitement réagi en retrouvant le chemin de la victoire et en s’imposant très largement sur le parquet de Saint-Quentin, sur le score de 95 à 69. Les Choletais ont affiché une belle profondeur d’effectif avec cinq joueurs à plus de 10 d’évaluation, et notamment un Julien Wilamowski particulièrement rentable qui a cumulé 22 d’évaluation en seulement 21 minutes de jeu. Côté Saint-Quentin, la rencontre a été marquée par une fébrilité offensive, symbolisée par les 25 balles perdues de l’équipe, dont 6 pour le seul Salah Kone. Ce revers est le quatrième de rang pour le SQBB qui, plus inquiétant encore, n’a toujours pas réussi à s’imposer à domicile après cinq matchs joués.

Dijon intouchable face à l’ASVEL

Le dauphin du classement, Dijon, a confirmé sa très bonne dynamique en ne faisant aucun sentiment sur le parquet de l’Astroballe face à l’ASVEL, s’imposant sans discussion sur le score de 85 à 51. Les joueurs de la JDA ont bâti leur succès sur une domination physique, notamment aux rebonds (42 prises contre 28 pour les Rhodaniens), et ont remporté les quatre quart-temps de la rencontre, scellant ainsi leur quatrième victoire consécutive en championnat. Leur leader offensif, Tom Audry, s’est illustré avec une performance complète (17 points, 8 rebonds et 5 passes décisives). Du côté de l’ASVEL, aucun joueur n’a réussi à dépasser les 10 d’évaluation, et le club, classé 10e, continue d’afficher un manque de constance en alternant victoire et défaite depuis le début de la saison.

Monaco écrase Bourg-en-Bresse en seconde période

Dans ce duel qui était l’affiche de la dernière Finale du Trophée du Futur, Monaco s’est largement imposé à domicile face à Bourg-en-Bresse sur le score final de 91 à 66. La rencontre a pourtant été disputée en première mi-temps, les Bressans réussissant à limiter l’écart et à rentrer aux vestiaires avec seulement 6 points de retard (45-39), portés notamment par l’activité d’Isaac Guedegbe (17 points) et Khadim Kane (7 rebonds). Cependant, le retour des vestiaires a été fatal à la JL Bourg. Malgré les efforts de Juwan Ekanga-Ehawa (17 points), l’adresse à 3-points (2/20) a cruellement fait défaut. Les Monégasques de Zakaria Mechergui (25 d’évaluation) ont creusé l’écart dans le troisième quart-temps avant de totalement étouffer les Burgiens dans le dernier (seulement 6 points inscrits), scellant ainsi leur sixième victoire consécutive. Monaco est 3e en cette fin du mois de novembre avec 7 succès en 9 rencontres.

Nanterre continue son ascension

Nanterre 92 a poursuivi son excellente série en s’imposant à domicile face à Boulazac sur le score de 82 à 67. Pourtant, les Franciliens ont connu un départ difficile, se laissant dominer dans le premier quart-temps (15-20), avant de reprendre le contrôle de la rencontre et de ne plus jamais le lâcher. Le succès nanterrien a été une nouvelle fois guidé par la performance majuscule de Maïdy Douglas, auteur d’une ligne de statistiques impressionnante (24 points, 7 rebonds et 8 passes décisives), permettant à son équipe d’enregistrer un cinquième succès consécutif. Dominé sous le cercle, le BBD s’est accroché grâce à l’efficacité de son duo Jean Noba et Hugo Lasalvary, qui ont cumulé 21 d’évaluation à eux deux sur les 60 de l’équipe. Avec ce neuvième revers en dix matchs, Boulazac ferme toujours la marche au classement, tandis que Nanterre 92 grimpe à la quatrième place du championnat.

Le Mans fait le plein de rebonds à Nancy

Le Mans (MSB) a retrouvé le chemin du succès après un revers contre Monaco, en s’imposant sur le parquet de Nancy sur le score de 83 à 65. Cette victoire a été largement construite autour de la performance de Bastien Grasshoff, qui confirme son statut de joueur majeur de la division avec 22 points, 7 rebonds et 4 passes pour une évaluation de 26 en 29 minutes. Le Mans a imposé une domination écrasante sous les paniers, captant un total impressionnant de 54 rebonds, dont 9 pour Swann Penda. Du côté du SLUC, la fatigue s’est fait sentir, quatre joueurs ayant dépassé les 30 minutes de jeu, et un déséquilibre dans le jeu (12 passes décisives contre 16 balles perdues) n’a pas permis de rivaliser sur la durée, malgré les 20 points de Théo Chaney. Avec ce septième revers de la saison, Nancy glisse à la douzième place du classement.

Chalon s’impose d’une courte tête face à Strasbourg

Au terme d’un match à suspense au Colisée, Chalon-sur-Saône s’est imposé sur le fil face à Strasbourg sur le plus petit des écarts : 82 à 81. Les Bourguignons ont été portés par la domination de leur duo intérieur, Sohann Mendy (19 points et 10 rebonds) – Klark Riethauser (19 points et 11 rebonds), qui ont écrasé les débats sous les paniers et ont permis à l’Élan de décrocher une deuxième victoire consécutive. Malgré la défaite, la SIG n’a pas démérité et a pu compter sur la performance remarquable d’Oscar Wembanyama, qui a battu ses records personnels. Après ce revers, Strasbourg se positionne désormais à la sixième place du classement et l’Elan grimpe à la onzième.

Paris bataille ferme pour écarter Le Portel

À domicile, le Paris Basketball a dû batailler ferme pour venir à bout de l’avant-dernier du classement, Le Portel, s’imposant finalement sur le score de 80 à 75. Les Parisiens ont eu besoin d’un Ilian Moungalla des grands jours (30 d’évaluation) pour écarter une équipe nordiste qui a fièrement vendu chèrement sa peau et a fait jeu égal sous le cercle, à l’image du double-double de Hochea-Francis Monney-Deido (10 points et 12 rebonds). Néanmoins, le terrible 1 sur 20 à trois points pour l’ESSM aura été un facteur décisif empêchant l’exploit. Grâce à cette victoire, Paris retrouve le sourire après son récent revers contre Bourg et s’installe solidement à la septième place du Top 8.

Limoges signe sa première victoire à l’extérieur

En ouverture de cette 9e journée, le Limoges CSP a réalisé une excellente opération en décrochant sa première victoire de la saison à l’extérieur sur le parquet de Gravelines-Dunkerque, s’imposant 72 à 82 à la salle Norbert Merlen. Le CSP a pu compter sur l’efficacité de son leader Erwann Bussing (24 d’évaluation) et sur une belle adresse extérieure (10 tirs réussis sur 21 tentatives à 3-points). Côté BCM, malgré un bon match de Miguell Nguidjol (16 d’évaluation), l’équipe enregistre un cinquième revers en dix matchs et se retrouve à la neuvième place. Pour Limoges, cette victoire est la bonne opération du bas de tableau, car elle est la seule des cinq dernières équipes du classement à s’être imposée lors de cette journée, ce qui lui permet d’occuper la 14e place.