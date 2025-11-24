Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader

Kevin Durant manquera les deux prochains matchs des Houston Rockets. La franchise a annoncé dimanche son absence pour des raisons familiales, empêchant un retour très attendu à Phoenix.

Kevin Durant out lors des deux prochains matchs. Selon @ShamsCharania l'ailier va manquer les matchs face aux Suns et Warriors pour des raisons familiales. Houston joue les Suns lundi et les Warriors mercredi. pic.twitter.com/dRlv9UzENP — Basket-Infos (@Basket_Infos) November 23, 2025

Un retour manqué chez les Suns après le trade estival

Le match de lundi à Phoenix devait marquer le premier retour de Durant chez les Suns depuis son transfert vers Houston cet été. L’ailier de 35 ans avait été échangé dans un deal majeur incluant Jalen Green, Dillon Brooks et le 10ème choix de la draft 2025 (Khaman Maluach) en direction de Phoenix.

Cette absence représente également le premier match manqué par Durant cette saison. L’ancien MVP avait disputé les 14 premières rencontres de Houston, compilant des moyennes solides de 24,6 points, 4,7 rebonds et 3,3 passes décisives avec 48,5% de réussite au tir. Ses performances ont largement contribué au démarrage canon des Rockets (10 victoires – 4 défaites).

PROFIL JOUEUR Kevin DURANT Poste(s): Ailier / Ailier Fort Taille: 211 cm Âge: 37 ans (29/09/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 24,6 #23 REB 4,7 #124 PD 3,3 #101

Jalen Green, également transféré de Phoenix vers Houston, manquera aussi le match de lundi. Le jeune arrière a été limité à seulement deux apparitions cette saison en raison de blessures aux ischio-jambiers.

Houston privé de sa star face à deux anciens clubs

Durant sera également absent mercredi face aux Golden State Warriors, une autre de ses anciennes équipes. Ces absences successives privent les Rockets de leur leader offensif au moment d’affronter deux franchises de l’Ouest particulièrement coriaces.

Depuis l’arrivée de Durant, Houston a développé la meilleure attaque de la NBA et s’impose comme l’un des prétendants majeurs à la Conférence Ouest, aux côtés des Denver Nuggets et du champion en titre Oklahoma City Thunder. L’effectif texan devra donc prouver sa profondeur sans sa star lors de ces deux déplacements cruciaux.