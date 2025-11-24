Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader

Kevin Durant absent face à Phoenix et Golden State. La star des Houston Rockets manquera les deux prochains matchs pour s'occuper d'une affaire familiale, incluant son retour très attendu chez les Suns.
|
00h00
Résumé
Écouter
Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader

Kevin Durant, pilier offensif des Rockets, manquera deux matchs clés face à ses anciennes équipes.

Crédit photo : Troy Taormina-Imagn Images

Kevin Durant manquera les deux prochains matchs des Houston Rockets. La franchise a annoncé dimanche son absence pour des raisons familiales, empêchant un retour très attendu à Phoenix.

Un retour manqué chez les Suns après le trade estival

Le match de lundi à Phoenix devait marquer le premier retour de Durant chez les Suns depuis son transfert vers Houston cet été. L’ailier de 35 ans avait été échangé dans un deal majeur incluant Jalen Green, Dillon Brooks et le 10ème choix de la draft 2025 (Khaman Maluach) en direction de Phoenix.

Cette absence représente également le premier match manqué par Durant cette saison. L’ancien MVP avait disputé les 14 premières rencontres de Houston, compilant des moyennes solides de 24,6 points, 4,7 rebonds et 3,3 passes décisives avec 48,5% de réussite au tir. Ses performances ont largement contribué au démarrage canon des Rockets (10 victoires – 4 défaites).

PROFIL JOUEUR
Kevin DURANT
Poste(s): Ailier / Ailier Fort
Taille: 211 cm
Âge: 37 ans (29/09/1988)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
24,6
#23
REB
4,7
#124
PD
3,3
#101

Jalen Green, également transféré de Phoenix vers Houston, manquera aussi le match de lundi. Le jeune arrière a été limité à seulement deux apparitions cette saison en raison de blessures aux ischio-jambiers.

Houston privé de sa star face à deux anciens clubs

Durant sera également absent mercredi face aux Golden State Warriors, une autre de ses anciennes équipes. Ces absences successives privent les Rockets de leur leader offensif au moment d’affronter deux franchises de l’Ouest particulièrement coriaces.

Depuis l’arrivée de Durant, Houston a développé la meilleure attaque de la NBA et s’impose comme l’un des prétendants majeurs à la Conférence Ouest, aux côtés des Denver Nuggets et du champion en titre Oklahoma City Thunder. L’effectif texan devra donc prouver sa profondeur sans sa star lors de ces deux déplacements cruciaux.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Coupe du Monde masculine
00h00La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus
Équipe de France
00h00« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
Frédéric Fauthoux a retrouvé l'équipe de France pour le début des qualif' à la Coupe du monde
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »
La saison inaugurale de la NBA Europe devrait être lancée en 2027-2028
NBA
00h00Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside
Espoirs ELITE
00h00Espoirs ÉLITE – J9 : Cholet se reprend, Dijon enchaine, Nanterre et Monaco continuent leur course poursuite et Boulazac ferme la marche
Andrew Albicy va prendre sa retraite internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus
La défense de l'Etoile Rouge contre Vienne, en Ligue adriatique
EuroLeague
00h00[Analyse] L’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic, meilleure défense d’EuroLeague : Process Corporation décrypte les clés du renouveau serbe
Nathan De Sousa profite de la trêve internationale pour couper après une période délicate avec Cholet
Betclic ELITE
00h00Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet
Jeremiah Hill est parti en Tunisie durant la trêve internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
1 / 0