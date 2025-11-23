Recherche
NBA

Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum

Gêné au mollet gauche où il souffre d’une élongation, Victor Wembanyama va être ménagé pour les quatre prochains matchs à l'extérieur de sa franchise, minimum, selon notre confrère Maxime Aubin à San Antonio.
00h00
Résumé
Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum

Victor Wembanyama manquera au moins les quatre prochaines rencontres des San Antonio Spurs.

Crédit photo : Scott Wachter-Imagn Images

Victor Wembanyama traverse une période délicate. Touché au mollet gauche, le prodige français des San Antonio Spurs ne participera à aucun des quatre prochains déplacements de son équipe, programmés entre ce dimanche et le week-end suivant. Le staff technique texan privilégie sa rééducation à un retour précipité à la compétition, selon les informations de notre confrère Maxime Aubin de L’Equipe.

Une blessure gérée avec minutie

Gêné par une douleur au mollet gauche lors de la défaite contre Golden State le 15 novembre dernier (108-109), Victor Wembanyama souffre d’une élongation qui l’éloigne des parquets depuis maintenant trois rencontres. La franchise de San Antonio a annoncé que le pivot ne ferait pas le « road trip » avec les Spurs, qui les mène à Phoenix, Portland, Denver et Minneapolis entre le dimanche 23 et le dimanche 30 novembre.

Victor Wembanyama manquera donc un minimum de 7 matchs au total, ce qui le rapproche du couperet des 65 matchs à disputer en saison régulière pour pouvoir prétendre aux trophées individuels comme le MVP ou le titre de défenseur de l’année. Cette règle avait d’ailleurs déjà empêché le pivot des Spurs de postuler au titre de DPOY la saison dernière, du fait de sa thrombose veineuse à l’épaule. Pour rester en lice, « Wemby » doit répondre à un timing de retour bien précis.

Si sa santé est passée au premier plan, aucune information supplémentaire n’est toutefois disponible concernant la date de son retour. L’incertitude plane donc sur la durée exacte de son indisponibilité, alors que les Spurs comptent sur leur franchise player pour répondre à leurs ambitions cette saison.

