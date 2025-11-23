9e journée de Betclic ELITE : le choc entre Monaco et Bourg-en-Bresse gratuit sur DAZN

Après un multiplex extrêmement animé sur tous les terrains et une affiche entre l’ASVEL et Dijon qui a tenu toutes ses promesses, la 9e journée de Betclic ELITE aura droit à une clôture en beauté avec une magnifique confrontation du championnat de France entièrement diffusée sur DAZN, comme tout le reste du championnat. L’AS Monaco reçoit la JL Bourg à 19 heures ce soir, dans un choc gratuit et en clair sur l’antenne du diffuseur officiel DAZN. De quoi ravir les fans de basket français.

Monaco – Bourg-en-Bresse : choc tactique en vue

Quoi de mieux qu’une opposition de style pour clôturer ce weekend de basket français ? Sur le parquet de Gaston-Médecin, l’AS Monaco reçoit la JL Bourg après une semaine européenne favorable aux deux équipes. Rouleau compresseur du championnat, la Roca Team voudra poursuivre sur sa lancée de la dernière semaine, qui les a vu s’imposer au Mans dimanche dernier avant d’humilier l’ASVEL à Villeurbanne en EuroLeague. Pour autant, Vassilis Spanoulis devra composer sans son leader d’attaque Mike James, suspendu pour trois matchs par la Commission de Discipline de la Ligue.

La tâche s’annonce d’autant plus ardue que les Burgiens auront à cœur de retrouver leur défense de fer en Betclic ELITE, après que le Paris Basketball leur a passé 95 points samedi dernier à Ekinox. Frédéric Fauthoux et ses joueurs ont entre temps pu se rassurer en EuroCup cette semaine, en remportant « un vrai combat » de plus de 2 heures 30 face aux London Lions. De quoi aborder la rencontre avec des arguments pour poser des problèmes au leader du championnat.

Le jeu hyper agressif prôné par Monaco pourra-t-il prendre à revers l’assise défensive de la JL en l’absence de Mike James ? C’est tout l’enjeu de ce match, à suivre en intégralité et en clair à partir de 19 heures ce soir sur DAZN.

Le programme à venir de la 9e journée :

Ce dimanche à 19h : Monaco – Bourg-en-Bresse (diffusé gratuitement)

