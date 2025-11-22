Quelle désillusion pour Toulouse 3×3 ! Tête de série numéro 5 du tournoi mondial de Manama, les Stormers étaient parvenus à s’extirper de la phase de poules sans briller, avec un bilan d’une défaite pour une victoire. Favoris sur le papier face à Hangzhou, tête de série numéro 11, Franck Seguela et ses coéquipiers ont été écrasés par la formation chinoise, malgré une entame de rencontre à leur main.

Une entame maîtrisée, entachée par la maladresse

Un rythme très soutenu avait été donné au match par Toulouse, qui affichait une confiance débordante. Mais les Français ont été freinés par le manque de justesse qui les touchait au moment de conclure, alors que Hangzhou réussissait tout ce qu’il entreprenait.

Toutefois, Paul Djoko et ses coéquipiers ont vite plongé l’écurie chinoise dans la pénalité, un véritable atout pour recoller face à une équipe très accrocheuse (7-8, 5’). Si Franck Seguela a un temps donné l’avance aux Stormers en provoquant une faute depuis la ligne à 2-points, celle-ci a rapidement fondu.

Fin de saison frustrante pour Toulouse

L’impitoyable Miloš Jovanović a surmonté son agacement apparent des coups de sifflets pour rendre les coups aux Toulousains. Le Monténégrin a transpercé la défense pour finir plusieurs fois au cercle ou sur la ligne des lancers, avant de servir son coéquipier Haotian Wang qui a porté l’estocade aux Français avant même le buzzer (14-21, 9’50’’).

Cette lourde défaite sonne la fin du parcours de l’équipe rookie du circuit mondial, qui peut nourrir des regrets après avoir montré de bonnes intentions en début de match. Mais plus que des regrets, c’est la déception qui domine, alors que les Stormers jouaient sa saison sur cette date à Manama. Jules Rambaut, Hugo Suhard, Paul Djoko et Franck Seguela devront apprendre de leurs erreurs pendant l’intersaison de 3×3 pour revenir encore plus forts en 2026.