EuroLeague

Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague

EuroLeague - Après quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues, Baskonia s'est largement imposé face au Bayern Munich, vendredi, lors de la 12e journée d'EuroLeague. Timothé Luwawu-Cabarrot a de nouveau terminé meilleur marqueur du match, avec 18 points.
|
00h00
Résumé
Écouter
Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague

Timothé Luwawu-Cabarrot continue de briller avec Baskonia.

Crédit photo : acb Photo / Aitor Bouzo

Retrouver la victoire, c’est bien. Gagner dans les grandes largeurs, c’est sûrement encore mieux pour Baskonia, qui avait bien besoin de retrouver de la confiance après quatre revers consécutifs, toutes compétitions confondues. Les Basques se sont nettement imposés face au Bayern Munich (95-73) ce vendredi, lors de la 12e journée d’EuroLeague.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
18
PTS
4
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
BAS
95 73
BAY

Baskonia peut à nouveau remercierTimothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans), meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points (8/14 aux tirs) en 22 minutes, malgré une efficacité moindre à longue distance (2/8 à 3-points). Le Français a guidé son équipe vers un quatrième succès (8 défaites) de la saison dans la meilleure des coupes d’Europe, deux semaines après sa dernière victoire dans la compétition (87-76 contre la Virtus Bologne, le 6 novembre). Clément Frisch est lui entré 2 minutes, et a inscrit 5 points (2/2 aux tirs).

9 matchs de suite à 15 points ou plus

Meilleur marqueur de Vitoria avec 19,1 points inscrits en moyenne par match depuis le début de saison, championnat et coupe d’Europe confondus, « TLC » – bien que souvent trop seul en attaque – confirme sa très bonne forme. Et surtout, sa régularité au plus haut niveau, lui qui a inscrit 15 points ou plus lors de 18 des 19 rencontres avec son club cette saison, dont les 9 dernières.

Deuxième meilleur marqueur d’EuroLeague (19,8 points par match) – derrière un autre Français, Nadir Hifi – Luwawu-Cabarrot se déplacera avec Baskonia à Kaunas (Lituanie) mardi, où il retrouvera son coéquipier en sélection Sylvain Francisco. Et où il tentera, surtout, de mener les siens vers une série positive, pour sortir les Basques, seulement 17e sur la scène continentale, du bas de tableau.

Commentaires

jeildo
Exceptionnel de régularité par contre je ne sais pas ce qu’il donne en défense ?
