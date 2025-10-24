Le début de saison exceptionnel de Timothé Luwawu-Cabarrot, deuxième meilleur marqueur en EuroLeague et troisième en ACB

La statistique est cocasse… Figurez-vous que les 11e et 12e joueurs de l’équipe de France à l’EuroBasket 2025 sont désormais les deux meilleurs marqueurs de l’EuroLeague !

En EuroLeague, n°1 Hifi et n°2 TLC !

En tête, l’artificier Nadir Hifi, qui a encore pris une autre dimension avec le Paris Basketball depuis le départ de T.J. Shorts (23,2 points). Et derrière lui, à égalité avec Carsen Edwards, son coéquipier bleu Timothé Luwawu-Cabarrot, qui enchaîne les cartons dans le vide à Baskonia.

Loin d’un EuroBasket où, s’il aura été irréprochable défensivement et dans l’esprit de sacrifice, il aura peiné à trouver la mire, à l’image de ses deux tirs ouverts dans le corner manqués à la 33e minute du 1/8e de finale contre la Géorgie, l’ailier de Vitoria développe le meilleur basket offensif de sa carrière depuis le début de saison (19,6 points à 53,5%, 3,1 rebonds et 1,9 passe décisive).

7 matchs sur 9, à 18 points,

contre 7/59 l’an dernier !

C’est simple : l’Azuréen n’est jamais descendu en-dessous des 15 points. Et en neuf sorties officielles, il a atteint à sept reprises la barre des 18 points ! Impressionnant lorsqu’on se rend compte qu’il en avait fait autant sur toute la saison dernière, en 59 matchs cette fois !

D’autant plus qu’il a rarement dévissé aux tirs, avec seulement deux rencontres sous la barre des 50% la semaine dernière. Mais il s’est bien repris jeudi en shootant à 71%, dans la lignée de ses pourcentages globaux depuis la reprise (53,5% en cumulé, dont 50% à 3-points en EuroLeague).

Des paniers dans le vide…

Après, il y a fort à parier que TLC diminuerait volontiers ses moyennes offensives pour un meilleur bilan collectif. Dernière équipe fanny en EuroLeague (0v-6d), déjà larguée au classement, Vitoria n’arrive tout simplement pas à défendre. Avec 95,8 points concédés par match en moyenne, Baskonia se livre trop régulièrement à des opérations portes ouvertes et a déjà encaissé plus de 100 points à cinq reprises. Impardonnable à ce niveau.

Loin des espérances initiales du club basque, qui avait décidé de tout révolutionner l’été dernier pour se remettre d’une saison 2024/25 déjà décevante. « On n’avait pas vraiment de fonds de jeu, on ne se connaissait pas, et on a pris du temps à cliquer », ressassait l’international français l’été dernier à propos de sa première année à Vitoria. « Ça a donné une saison pas incroyable, en dents de scie. Il y a plein de choses qui n’allaient pas. On change tout pour cette saison : le coach, presque la moitié des joueurs, donc ça va être complètement différent. » Pas vraiment, malheureusement, pour l’instant…

Son record de la saison jeudi à Belgrade

La dernière soirée de Timothé Luwawu-Cabarrot fut un parfait résumé de son automne. Lui a scoré (24 points), avec efficacité (71% de réussite), battant même son record de la saison (avec sa troisième meilleure performance historique en EuroLeague), mais Vitoria est resté impuissant face à l’Étoile Rouge (72-90).

Et en Liga Endesa ? Grâce à un exploit contre le Real Madrid, les choses sont plus réjouissantes pour Baskonia (2v-1d), qui figure dans le Top 8 avant un déplacement à Murcie dimanche midi. Mais là aussi, TLC flambe, troisième meilleur marqueur de l’ACB (18,7 points à 49%, 4 rebonds et 2 passes décisives) derrière son bourreau de l’Euro, Giorgi Shermadini et son ex-coéquipier, Luka Samanic, qui a déjà quitté le naufrage basque.

Une saison charnière ?

Alors, Timothé Luwawu-Cabarrot peut-il tenir ce rythme effréné sur le long-terme ? Cela ressemble en tout cas à une saison charnière dans son parcours, lui qui arrive en fin de contrat l’été prochain et qui n’a encore jamais goûté aux playoffs de l’EuroLeague depuis son retour de NBA en 2022/23.

À moins d’un miracle, ce ne sera toujours pas pour cette saison mais de telles flambées pourraient lui ouvrir les portes d’un prétendant pour l’exercice 2026/27…