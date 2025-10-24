Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Le début de saison exceptionnel de Timothé Luwawu-Cabarrot, deuxième meilleur marqueur en EuroLeague et troisième en ACB

Côté face : le début de saison déprimant de Vitoria, seule équipe fanny en EuroLeague. Mais côté pile, les performances exceptionnelles de Timothé Luwawu-Cabarrot. Après avoir retrouvé l'équipe de France cet été, TLC vit un automne incandescent, encore jamais descendu en-dessous des 15 points. Il figure sur le podium des meilleurs marqueurs en EuroLeague et en Liga Endesa.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le début de saison exceptionnel de Timothé Luwawu-Cabarrot, deuxième meilleur marqueur en EuroLeague et troisième en ACB

19,6 points de moyenne à 53,5% en ce début de saison pour TLC, qui développe le meilleur basket offensif de sa carrière dans le marasme de Vitoria

Crédit photo : acb Photo / Esther Casas

La statistique est cocasse… Figurez-vous que les 11e et 12e joueurs de l’équipe de France à l’EuroBasket 2025 sont désormais les deux meilleurs marqueurs de l’EuroLeague !

En EuroLeague, n°1 Hifi et n°2 TLC !

En tête, l’artificier Nadir Hifi, qui a encore pris une autre dimension avec le Paris Basketball depuis le départ de T.J. Shorts (23,2 points). Et derrière lui, à égalité avec Carsen Edwards, son coéquipier bleu Timothé Luwawu-Cabarrot, qui enchaîne les cartons dans le vide à Baskonia.

Si Carsen Edwards marque moins de 20 points contre le Panathinaïkos ce vendredi, TLC sera seul deuxième derrière Nadir Hifi

Loin d’un EuroBasket où, s’il aura été irréprochable défensivement et dans l’esprit de sacrifice, il aura peiné à trouver la mire, à l’image de ses deux tirs ouverts dans le corner manqués à la 33e minute du 1/8e de finale contre la Géorgie, l’ailier de Vitoria développe le meilleur basket offensif de sa carrière depuis le début de saison (19,6 points à 53,5%, 3,1 rebonds et 1,9 passe décisive).

7 matchs sur 9, à 18 points,
contre 7/59 l’an dernier !

C’est simple : l’Azuréen n’est jamais descendu en-dessous des 15 points. Et en neuf sorties officielles, il a atteint à sept reprises la barre des 18 points ! Impressionnant lorsqu’on se rend compte qu’il en avait fait autant sur toute la saison dernière, en 59 matchs cette fois !

D’autant plus qu’il a rarement dévissé aux tirs, avec seulement deux rencontres sous la barre des 50% la semaine dernière. Mais il s’est bien repris jeudi en shootant à 71%, dans la lignée de ses pourcentages globaux depuis la reprise (53,5% en cumulé, dont 50% à 3-points en EuroLeague).

Timothé Luwawu-Cabarrot

Des paniers dans le vide…

Après, il y a fort à parier que TLC diminuerait volontiers ses moyennes offensives pour un meilleur bilan collectif. Dernière équipe fanny en EuroLeague (0v-6d), déjà larguée au classement, Vitoria n’arrive tout simplement pas à défendre. Avec 95,8 points concédés par match en moyenne, Baskonia se livre trop régulièrement à des opérations portes ouvertes et a déjà encaissé plus de 100 points à cinq reprises. Impardonnable à ce niveau.

LIRE AUSSI

Loin des espérances initiales du club basque, qui avait décidé de tout révolutionner l’été dernier pour se remettre d’une saison 2024/25 déjà décevante. « On n’avait pas vraiment de fonds de jeu, on ne se connaissait pas, et on a pris du temps à cliquer », ressassait l’international français l’été dernier à propos de sa première année à Vitoria. « Ça a donné une saison pas incroyable, en dents de scie. Il y a plein de choses qui n’allaient pas. On change tout pour cette saison : le coach, presque la moitié des joueurs, donc ça va être complètement différent. » Pas vraiment, malheureusement, pour l’instant…

Son record de la saison jeudi à Belgrade 

La dernière soirée de Timothé Luwawu-Cabarrot fut un parfait résumé de son automne. Lui a scoré (24 points), avec efficacité (71% de réussite), battant même son record de la saison (avec sa troisième meilleure performance historique en EuroLeague), mais Vitoria est resté impuissant face à l’Étoile Rouge (72-90).

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
24
PTS
3
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
CRV
90 72
BAS

Et en Liga Endesa ? Grâce à un exploit contre le Real Madrid, les choses sont plus réjouissantes pour Baskonia (2v-1d), qui figure dans le Top 8 avant un déplacement à Murcie dimanche midi. Mais là aussi, TLC flambe, troisième meilleur marqueur de l’ACB (18,7 points à 49%, 4 rebonds et 2 passes décisives) derrière son bourreau de l’Euro, Giorgi Shermadini et son ex-coéquipier, Luka Samanic, qui a déjà quitté le naufrage basque.

Les meilleurs marqueurs de Liga ACB, avec un TLC dauphin de Shermadini, si on enlève déjà Samanic

Une saison charnière ? 

Alors, Timothé Luwawu-Cabarrot peut-il tenir ce rythme effréné sur le long-terme ? Cela ressemble en tout cas à une saison charnière dans son parcours, lui qui arrive en fin de contrat l’été prochain et qui n’a encore jamais goûté aux playoffs de l’EuroLeague depuis son retour de NBA en 2022/23.

À moins d’un miracle, ce ne sera toujours pas pour cette saison mais de telles flambées pourraient lui ouvrir les portes d’un prétendant pour l’exercice 2026/27…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Vitoria
Vitoria
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Le début de saison exceptionnel de Timothé Luwawu-Cabarrot, deuxième meilleur marqueur en EuroLeague et troisième en ACB
ELITE 2
00h00Le SCABB sans Ludovic Dufeal pour plusieurs semaines
À l’étranger
00h00Olivia Epoupa, le retour de la MVP en Australie
Nathan De Sousa peut-il faire ses grands débuts en équipe de France A
Équipe de France
00h00La liste de l’équipe de France dévoilée à 14h : quels nouveaux visages chez les Bleus ?
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
EuroCup Féminine
00h00Premier 100% pour les clubs français en EuroCup, Sarah Cissé cartonne, Wembanyama et Wadoux se distinguent
ELITE 2
00h00Blois cumule les bonnes nouvelles : le contrat du pigiste Demahis-Ballou étendu jusqu’en 2027, Soulhac de retour
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
ELITE 2
00h00Première pour Xavier Johnson avec Orléans
ELITE 2
00h00Djordje Milosevic prolonge à Champagne Basket
1 / 0
Livenews NBA
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
1 / 0