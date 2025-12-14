Hugo Robineau et Boulazac doivent encore s’habituer à la dureté de la Betclic ÉLITE : « Ce n’est pas en faisant les Calimero qu’on va y arriver »

Avec un nouveau statut viennent automatiquement de nouvelles exigences. Épatant depuis le début de la saison en Betclic ÉLITE, Hugo Robineau (25 ans) et ce serait mentir de dire qu’il a été à la hauteur de son étiquette de leader du Boulazac Basket Dordogne à Chalon.

Son premier match en-dessous des 13 points cette saison

Après une une série de quatre rencontres d’affilée à plus de 17 points, qui l’avait propulsé dans le Top 5 des meilleurs marqueurs du championnat, le combo-guard originaire de Jallais n’a pas vu le jour au Colisée (4 points à 1/6 aux tirs et 2/6 aux lancers-francs, 3 passes décisives et 4 balles perdues en 24 minutes), signant sa plus mauvaise évaluation en pro (-4), broyé par l’incroyable dimension physique des Chalonnais.

Forcément ciblé par la défense de l’Élan, identifié comme la menace n°1 de l’attaque périgourdine, l’ancien choletais a démarré à l’envers, avec deux balles perdues et une faute antisportive dès son premier passage sur le parquet, et n’a ensuite jamais réussi à se remettre dans le sens de la marche.

Gêné par son mollet :

« Il ne sait pas jouer avec le frein à main »

Au contraire, Hugo Robineau a subi l’intensité physique tout au long de la soirée, voyant notamment trois de ses tentatives de lay-up être contrées (deux fois par Gaudoux et une fois par Mutts). Il a ainsi fini par se frustrer, perdant le fil de son match dans les contestations arbitrales. Un manque de dureté et de constance mentale ce samedi, qui semblent être l’une de ses principales marges de progression, mais qui peut se comprendre par un état physique diminué, lui qui a été embêté par son mollet cette semaine, lui qui avait déjà manqué huit semaines à l’automne à cause de ce même mollet.

« Hugo était dans un mauvais jour », reconnaît le coach du BBD, Alexandre Ménard. « Il a été tracassé par son mollet toute la semaine et peut-être qu’il était un peu perturbé par cela. Il était à moitié dans les actions, là où il est beaucoup plus tranchant d’habitude, comme à Nanterre ou Strasbourg. Là, il était sur la retenue, avec le frein à main, et il ne sait pas jouer comme ça. Après, il a eu droit à un traitement spécial mais il faut s’habituer à être touché (physiquement), sur les départs en dribble ou quand on reçoit le ballon. Hugo doit s’y habituer et ce n’est pas en faisant les Calimero qu’on va y arriver… Quand il est concentré sur ce qu’il a à faire et surtout en pleine possession de ses moyens, il est largement capable d’être étincelant. »

PROFIL JOUEUR Hugo ROBINEAU Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (27/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 14,8 #15 REB 4,3 #42 PD 2,3 #60

Une sortie bourguignonne qui pourrait finalement être particulièrement utile à Hugo Robineau, dans le sens où elle lui montre le chemin qu’il lui reste à accomplir pour assumer week-end après week-end ses nouvelles responsabilités en Betclic ÉLITE, lui qui a complètement explosé ces deux dernières années avec le BBD en Pro B, même s’il a été injustement boudé en étant curieusement absent de la liste des dix finalistes pour le trophée de MVP de la saison alors qu’il était le meilleur joueur de l’équipe championne.

Le BBD doit aussi collectivement en tirer les leçons

Un nécessaire apprentissage pour Robineau qui s’applique aussi à l’intégralité de l’équipe du BBD, sans réponse face à l’énergie chalonnaise. Si le hiatus de trois semaines sans match peut expliquer la léthargie périgourdine, il n’excuse pas non plus toutes les errances de la première période, notamment le terrible ratio passes décisives / balles perdues (5-14).

« Ce match doit nous servir », exhorte Alexandre Ménard. « Il y a des choses intéressantes, certaines qu’il faut corriger et d’autres auxquelles il faut s’habituer. J’ai dit aux joueurs qu’il fallait apprendre de cette rencontre. Il faut en retenir les leçons et être dedans d’emblée dès la première mi-temps des deux matchs à domicile qui seront très importants. »

À Chalon-sur-Saône,