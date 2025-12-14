Recherche
La Boulangère Wonderligue

Nell Angloma plante 31 points à 19 ans, Villeneuve-d’Ascq s’offre le scalp du champion, Bourges renverse Charnay

La 10e journée de Boulangère Wonderligue s'est conclue ce dimanche avec les victoires de Lattes-Montpellier, Villeneuve-d'Ascq et Bourges. Elle restera marquée par l'énorme performance de Nell Angloma, qui a passé 31 points à la défense angevine du haut de ses 19 ans.
Résumé
Nell Angloma plante 31 points à 19 ans, Villeneuve-d’Ascq s’offre le scalp du champion, Bourges renverse Charnay

Quelle performance pour Nell Angloma contre Angers !

Crédit photo : Sébastien Grasset

Quel début de saison pour Nell Angloma ! Alors que la pépite montpelliéraine n’avait pas dépassé les 17 unités l’an dernier pour sa découverte de la Boulangère Wonderligue, elle avait déjà tutoyé la barre des 30 points en octobre dernier contre l’ASVEL (29).

Un peu moins de deux mois plus tard, elle l’a allègrement dépassé ! La native d’Évreux, MVP de l’EuroBasket U18 en 2024, a compilé 31 points à 11/14, 4 rebonds, 3 passes décisives et 7 fautes provoquées (6/6 aux lancers-francs) pour 32 d’évaluation en 36 minutes.

Nell ANGLOMA
Nell ANGLOMA
31
PTS
4
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
MON
79 76
ANG

Et puisque Qadashah Hoppie s’est fendue de son seul panier de la soirée sur une énorme flèche à huit mètres à 30 secondes du buzzer, cela a suffi au BLMA pour faire plier Angers (79-76), alors que l’UFAB a très longtemps fait la course en tête (64-69, 35e minute).

– Journée 10

Voilà comment Villeneuve-d’Ascq pourrait obtenir le respect tant réclamé par son coach Maxime Bézin ! L’ESBVA est sorti vainqueur du duel des deux anciens clubs champions au terme d’un money-time XXL contre Basket Landes (77-72). À trois minutes de la fin, les Nordistes étaient menées 70-72 mais ont fini en trombe, menées par une Alexis Peterson clutch qui avait décidé de faire bien des misères à son ancien club (12 points, 3 rebonds et 4 passes décisives).

– Journée 10

Vaincu pour la deuxième fois cette saison, Basket Landes manque l’occasion de s’échapper en tête du classement. Et si Villeneuve-d’Ascq remporte son match en retard contre la lanterne rouge Toulouse fin janvier, les deux équipes seront à égalité à la première place.

Ameryst ALSTON
Ameryst ALSTON
17
PTS
2
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
VIL
77 72
LAN

Enfin, acclamée comme une reine, Monique Akoa-Makani n’a pas vraiment vécu le retour dont elle rêvait à Charnay, le club qui l’a révélée. Blessée au dos, la récente finaliste WNBA est sortie en pleurs dès la 13e minute. En son absence, c’est l’une des trois autres anciennes Pinkies de Bourges qui a fait le plus grand mal au CBBS, Maeva Djaldi-Tabdi (11 points et 12 rebonds).

– Journée 10

Monique Akoa-Makani pourra toutefois se consoler avec l’essentiel : la victoire. Et pourtant, les Tango ont longtemps semblé loin du compte, quasiment dans les cordes à l’approche de la fin du troisième quart-temps (50-40, 27e minute). C’était sans compter sur l’effondrement de Charnay et le festival du duo Alix Duchet – Tima Pouye, à créditer de 17 points dans le money-time pour offrir la victoire à Bourges.

La Boulangère Wonderligue – Journée 10
12/12/2025
LYO Lyon Asvel Féminin
78 64
CHA Chartres Féminin
13/12/2025
CHA Charleville-Mézières
72 67
ROC Roche Vendée
TOU Toulouse M.B.
64 78
LAN Landerneau
14/12/2025
VIL Villeneuve d’Ascq
77 72
LAN Basket Landes
MON Lattes Montpellier
79 76
ANG Angers Féminin
CHA Charnay
66 73
BOU Bourges
