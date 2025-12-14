Nell Angloma plante 31 points à 19 ans, Villeneuve-d’Ascq s’offre le scalp du champion, Bourges renverse Charnay

Quel début de saison pour Nell Angloma ! Alors que la pépite montpelliéraine n’avait pas dépassé les 17 unités l’an dernier pour sa découverte de la Boulangère Wonderligue, elle avait déjà tutoyé la barre des 30 points en octobre dernier contre l’ASVEL (29).

Un peu moins de deux mois plus tard, elle l’a allègrement dépassé ! La native d’Évreux, MVP de l’EuroBasket U18 en 2024, a compilé 31 points à 11/14, 4 rebonds, 3 passes décisives et 7 fautes provoquées (6/6 aux lancers-francs) pour 32 d’évaluation en 36 minutes.

Et puisque Qadashah Hoppie s’est fendue de son seul panier de la soirée sur une énorme flèche à huit mètres à 30 secondes du buzzer, cela a suffi au BLMA pour faire plier Angers (79-76), alors que l’UFAB a très longtemps fait la course en tête (64-69, 35e minute).

Voilà comment Villeneuve-d’Ascq pourrait obtenir le respect tant réclamé par son coach Maxime Bézin ! L’ESBVA est sorti vainqueur du duel des deux anciens clubs champions au terme d’un money-time XXL contre Basket Landes (77-72). À trois minutes de la fin, les Nordistes étaient menées 70-72 mais ont fini en trombe, menées par une Alexis Peterson clutch qui avait décidé de faire bien des misères à son ancien club (12 points, 3 rebonds et 4 passes décisives).

Vaincu pour la deuxième fois cette saison, Basket Landes manque l’occasion de s’échapper en tête du classement. Et si Villeneuve-d’Ascq remporte son match en retard contre la lanterne rouge Toulouse fin janvier, les deux équipes seront à égalité à la première place.

Enfin, acclamée comme une reine, Monique Akoa-Makani n’a pas vraiment vécu le retour dont elle rêvait à Charnay, le club qui l’a révélée. Blessée au dos, la récente finaliste WNBA est sortie en pleurs dès la 13e minute. En son absence, c’est l’une des trois autres anciennes Pinkies de Bourges qui a fait le plus grand mal au CBBS, Maeva Djaldi-Tabdi (11 points et 12 rebonds).

Monique Akoa-Makani pourra toutefois se consoler avec l’essentiel : la victoire. Et pourtant, les Tango ont longtemps semblé loin du compte, quasiment dans les cordes à l’approche de la fin du troisième quart-temps (50-40, 27e minute). C’était sans compter sur l’effondrement de Charnay et le festival du duo Alix Duchet – Tima Pouye, à créditer de 17 points dans le money-time pour offrir la victoire à Bourges.