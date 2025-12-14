Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !

NBA - Enfin de retour de sa blessure au mollet, Victor Wembanyama a eu un impact incommensurable sur la victoire des siens, même en jouant seulement 21 minutes en sortie de banc. Les Spurs infligent au Thunder leur première défaite depuis 40 jours (109-111), et se qualifient en finale de la NBA Cup.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !

L’attitude de gagnant de Victor Wembanyama

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

La dernière fois que Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) démarrait un match de championnat en tant que remplaçant ? Il évoluait sous le maillot de l’ASVEL, lors des playoffs de Betclic ÉLITE 2021/22. Depuis, son talent inégalable a amené tous ses coachs à la raison : sa place est dans un cinq majeur. Cette nuit pourtant, les Spurs – qui ont l’habitude de faire les choses différemment et qui sont particulièrement précautionneux avec lui – ont décidé de ménager leur superstar. Pour son retour après un mois de blessure, Wembanyama a joué en tant que remplaçant, pour la première fois depuis 3 ans et demi. Ce qui ne l’a pas empêché d’avoir un impact incommensurable sur la rencontre.

– Journée 13122025

Et pas sur n’importe quelle rencontre. À Las Vegas, les San Antonio Spurs et l’Oklahoma City Thunder s’affrontaient pour le compte des demi-finales de la fameuse NBA Cup, qui se joue en terrain neutre. Deux équipes qui ont réussi à se qualifier dans le dernier carré parmi les 30 candidates. Et le résultat est inédit : les Spurs ont infligé au Thunder leur première défaite depuis… le 5 novembre.

Les champions en titre semblaient tout simplement imbattables ces dernières semaines, avec un bilan en 24-1 qui les classaient tout en haut du panthéon des meilleurs débuts de saison de l’histoire en NBA. C’était avant de tomber sur les Spurs et leur leader Victor Wembanyama, qui a changé la physionomie du match en seulement 21 minutes passées sur le parquet.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
22
PTS
9
REB
2
PDE
Logo NBA
OKC
109 111
SAS

 

La joie de retrouver les parquets

0 minute dans le premier quart-temps, 7 dans le deuxième… À la mi-temps, on se disait que Victor Wembanyama n’allait pas avoir le temps de beaucoup s’exprimer lors de ce match de reprise. Les Spurs sont en effet très précautionneux avec cette blessure au mollet, qui peut s’aggraver et a mis de nombreux joueurs NBA sur la touche dernièrement. Mais à la mi-temps, le Français comptait déjà +20 de plus/minus, alors que son équipe perdait de 3 points…

Ce qui a poussé son coach Mitch Johnson à tirer sur ses minutes en seconde période, si les Spurs voulaient avoir une chance de décrocher leur ticket pour la finale de cette NBA Cup. Bien lui en a pris. Le natif de Chesnay termine avec 22 points à 6/11 aux tirs (et 9/12 aux lancers-francs), 9 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres en 21 minutes.

En seconde période, il a impressionné. Alley-oop, shoot à mi-distance, contre et fade-away sur son ex-rival Chet Holmgren… Le Thunder a régulièrement envoyé des défenseurs plus petits sur lui (Jalen Williams, Alex Caruso) pour essayer de le déstabiliser, mais sans grande réussite. Le tout avec une bonne dose de trashtalk envers ses adversaires, ce que l’on a pas vraiment l’habitude de voir chez lui.

Après un mois d’absence, “Wemby” était tout simplement excité et enragé de retrouver les parquets, et cela s’est vu. Sa passion et son énergie ont contaminé ses coéquipiers, qui ont « tous été au niveau » comme il l’a dit en interview d’après-match avec Prime Video : « On a des gros talents offensifs comme Devin [Vassell], qui est en pleine forme en ce moment. C’est magnifique à voir. Je crois que 3 ou 4 joueurs ont marqué au moins 20 points. » En effet, Vassell (23 points), Stephon Castle et De’Aaron Fox (22 points tous les deux) l’ont bien secondé.

Devin VASSELL
Devin VASSELL
23
PTS
5
REB
4
PDE
Logo NBA
OKC
109 111
SAS

« Je pense que j’ai apporté un vent de fraîcheur quand je rentrais »

Mais aucun d’entre eux n’a eu l’impact de Wembanyama. Son plus/minus final de +21, de loin le meilleur du match, est parlant. Lui-même l’a reconnu après la rencontre : « Pour être honnête, je pense que j’ai apporté un vent de fraîcheur quand je rentrais… Je sais que j’ai des minutes limitées, donc je dois en tirer le meilleur. »

Il a poussé les Spurs vers une remarquable victoire. Le Thunder restait sur 16 victoires d’affilée, et était le grand favori pour ce titre en NBA Cup. Et s’est vraiment donné à fond dans ce match avec une grosse intensité, qui change des matchs de saison régulière habituels. Mais les Spurs, aussi en grande forme, n’étaient pas en reste, et le retour de leur pivot français était la touche qui leur manquait. Désormais 4e au classement, ils s’imposent comme une vraie place forte de la conférence Ouest, sur laquelle il faudra compter sur la suite de la saison.

Shai GILGEOUS-ALEXANDER
Shai GILGEOUS-ALEXANDER
29
PTS
4
REB
5
PDE
Logo NBA
OKC
109 111
SAS

Auteur de 15 points dans le dernier quart, Wembanyama est celui qui le dit le mieux : « Gagner contre une équipe comme ça, ce n’est pas un match comme les autres, il a fallu un effort collectif. Ce n’est vraiment pas facile, c’est seulement leur deuxième défaite de la saison, donc c’est vraiment significatif… Cette victoire veut dire beaucoup sur notre groupe, et sur ce qu’on sera dans le futur. » Le prochain match sera donc la grande finale de cette NBA Cup à Las Vegas. Les Spurs affronteront les Knicks, tombeurs du Magic plus tôt dans la journée (120-132) et son trio de Français. Au moins un tricolore sera donc champion de la NBA Cup cette année.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre
NBA Cup
NBA Cup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thegachette
Très gros impact dans un gros match. Ce n'était pas un banal match de saison régulière. Cette NBA cup surtout en 1/4 et 1/2 tu vois des équipes qui sont concentrées et ont envie de gagner. Wemby, fait une différence énorme, et ses coépiquipiers le suivent... Bravo à eux battre OKC, la meilleure équipe du moment, dans un match serré... c'est prometteur...
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Pour Orlando, la concentration défensive, et particulièrement Banchero, on est plus près du foutage de gueule.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Noah Burrell tape du poing sur la table
ELITE 2
00h00À Quimper, Noah Burrell tire la sonnette d’alarme après un nouveau revers à domicile : « On n’est pas un groupe »
Sylvain Lautié et Nancy ont fait tomber Paris à Gentilly
Betclic ELITE
00h00Sylvain Lautié savoure après la victoire de Nancy contre Paris : « C’est le match d’une équipe qui a pris de la maturité »
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
La Boulangère Wonderligue
00h00Landerneau l’emporte sans trembler à Toulouse, les Flammes Carolo sur le fil contre La Roche
Landers Nolley Nancy
Betclic ELITE
00h00Devant de bout en bout, Nancy fait chuter Paris en championnat pour la première fois depuis deux mois
Betclic ELITE
00h00Grâce à un énorme Gregor Hrovat, Dijon vient à bout de Saint-Quentin lors du match de la peur
Betclic Élite
00h00L’Élan Chalon déroule contre Boulazac et décroche une 5e victoire en 6 matchs
Betclic Élite
00h00Qui sont les 5 meilleurs marqueurs des divisions professionnelles françaises ?
Betclic ELITE
00h00Pour Guillaume Vizade, Le Mans a été bousculé physiquement par Nanterre : « L’activité de nos intérieurs n’a pas été assez conquérante »
EuroLeague
00h00Allan Dokossi (Paris) en tête du top 10 de la semaine pour son poster-dunk face au Zalgiris Kaunas
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour pour la demi-finale de la NBA Cup contre Oklahoma City
Rudy Gobert a dominé la raquette de Golden State
NBA
00h00Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
1 / 0