Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !

La dernière fois que Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) démarrait un match de championnat en tant que remplaçant ? Il évoluait sous le maillot de l’ASVEL, lors des playoffs de Betclic ÉLITE 2021/22. Depuis, son talent inégalable a amené tous ses coachs à la raison : sa place est dans un cinq majeur. Cette nuit pourtant, les Spurs – qui ont l’habitude de faire les choses différemment et qui sont particulièrement précautionneux avec lui – ont décidé de ménager leur superstar. Pour son retour après un mois de blessure, Wembanyama a joué en tant que remplaçant, pour la première fois depuis 3 ans et demi. Ce qui ne l’a pas empêché d’avoir un impact incommensurable sur la rencontre.

Et pas sur n’importe quelle rencontre. À Las Vegas, les San Antonio Spurs et l’Oklahoma City Thunder s’affrontaient pour le compte des demi-finales de la fameuse NBA Cup, qui se joue en terrain neutre. Deux équipes qui ont réussi à se qualifier dans le dernier carré parmi les 30 candidates. Et le résultat est inédit : les Spurs ont infligé au Thunder leur première défaite depuis… le 5 novembre.

Les champions en titre semblaient tout simplement imbattables ces dernières semaines, avec un bilan en 24-1 qui les classaient tout en haut du panthéon des meilleurs débuts de saison de l’histoire en NBA. C’était avant de tomber sur les Spurs et leur leader Victor Wembanyama, qui a changé la physionomie du match en seulement 21 minutes passées sur le parquet.

La joie de retrouver les parquets

0 minute dans le premier quart-temps, 7 dans le deuxième… À la mi-temps, on se disait que Victor Wembanyama n’allait pas avoir le temps de beaucoup s’exprimer lors de ce match de reprise. Les Spurs sont en effet très précautionneux avec cette blessure au mollet, qui peut s’aggraver et a mis de nombreux joueurs NBA sur la touche dernièrement. Mais à la mi-temps, le Français comptait déjà +20 de plus/minus, alors que son équipe perdait de 3 points…

Ce qui a poussé son coach Mitch Johnson à tirer sur ses minutes en seconde période, si les Spurs voulaient avoir une chance de décrocher leur ticket pour la finale de cette NBA Cup. Bien lui en a pris. Le natif de Chesnay termine avec 22 points à 6/11 aux tirs (et 9/12 aux lancers-francs), 9 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres en 21 minutes.

En seconde période, il a impressionné. Alley-oop, shoot à mi-distance, contre et fade-away sur son ex-rival Chet Holmgren… Le Thunder a régulièrement envoyé des défenseurs plus petits sur lui (Jalen Williams, Alex Caruso) pour essayer de le déstabiliser, mais sans grande réussite. Le tout avec une bonne dose de trashtalk envers ses adversaires, ce que l’on a pas vraiment l’habitude de voir chez lui.

Après un mois d’absence, “Wemby” était tout simplement excité et enragé de retrouver les parquets, et cela s’est vu. Sa passion et son énergie ont contaminé ses coéquipiers, qui ont « tous été au niveau » comme il l’a dit en interview d’après-match avec Prime Video : « On a des gros talents offensifs comme Devin [Vassell], qui est en pleine forme en ce moment. C’est magnifique à voir. Je crois que 3 ou 4 joueurs ont marqué au moins 20 points. » En effet, Vassell (23 points), Stephon Castle et De’Aaron Fox (22 points tous les deux) l’ont bien secondé.

WEMBY SWAT.

WEMBY FADEAWAY. HE WANTS THAT EMIRATES NBA CHAMPIONSHIP BERTH! Spurs lead in the 4Q… tap to watch: https://t.co/JSdNcvoFri pic.twitter.com/3vjCgtm1Oe — NBA (@NBA) December 14, 2025

« Je pense que j’ai apporté un vent de fraîcheur quand je rentrais »

Mais aucun d’entre eux n’a eu l’impact de Wembanyama. Son plus/minus final de +21, de loin le meilleur du match, est parlant. Lui-même l’a reconnu après la rencontre : « Pour être honnête, je pense que j’ai apporté un vent de fraîcheur quand je rentrais… Je sais que j’ai des minutes limitées, donc je dois en tirer le meilleur. »

Il a poussé les Spurs vers une remarquable victoire. Le Thunder restait sur 16 victoires d’affilée, et était le grand favori pour ce titre en NBA Cup. Et s’est vraiment donné à fond dans ce match avec une grosse intensité, qui change des matchs de saison régulière habituels. Mais les Spurs, aussi en grande forme, n’étaient pas en reste, et le retour de leur pivot français était la touche qui leur manquait. Désormais 4e au classement, ils s’imposent comme une vraie place forte de la conférence Ouest, sur laquelle il faudra compter sur la suite de la saison.

Auteur de 15 points dans le dernier quart, Wembanyama est celui qui le dit le mieux : « Gagner contre une équipe comme ça, ce n’est pas un match comme les autres, il a fallu un effort collectif. Ce n’est vraiment pas facile, c’est seulement leur deuxième défaite de la saison, donc c’est vraiment significatif… Cette victoire veut dire beaucoup sur notre groupe, et sur ce qu’on sera dans le futur. » Le prochain match sera donc la grande finale de cette NBA Cup à Las Vegas. Les Spurs affronteront les Knicks, tombeurs du Magic plus tôt dans la journée (120-132) et son trio de Français. Au moins un tricolore sera donc champion de la NBA Cup cette année.