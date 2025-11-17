Recherche
NBA

Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines

NBA - Nouveau coup dur pour Victor Wembanyama qui va rater « quelques semaines » à cause d'une élongation aux mollets. Cela serait une blessure bénigne, mais les Spurs veulent se montrer prudents vu que plusieurs blessures similaires se sont aggravées ces derniers mois en NBA.
00h00
Wembanyama à nouveau sur la touche

Wembanyama à nouveau sur la touche

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Nouveau pépin physique pour Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Après avoir à peine eu le temps de jouer 12 matchs depuis son retour de sa thrombose veineuse, le pivot des Spurs va retourner à l’infirmerie. C’est en tout cas ce qu’annonce l’insider Shams Charania d’ESPN ce lundi soir : « La star des San Antonio Spurs Victor Wembanyama souffre d’une élongation au mollet gauche, et il devrait être indisponible pendant quelques semaines. »

Wembanyama avait raté le dernier match contre Sacramento (victoire 123-110 des Spurs) à cause de cette blessure au mollet. Mais celle-ci semblait minime, puisqu’il était seulement incertain avant la rencontre, et que rien ne semblait indiquer qu’il allait rater d’autres matchs. Cette annonce arrive donc comme une surprise, et une mauvaise. Le Français sortait d’une double-confrontation avec les Warriors où il a été malmené par Draymond Green (8/21 aux tirs en 14 minutes de confrontation directe, avec 6 pertes de balle). Le défi physique et mental qui lui a été proposé a semble-t-il laissé des séquelles.

Les Spurs précautionneux ?

Reste à voir quelle sera la durée de l’absence. Shams Charania parle de « few weeks », qui pourraient autant correspondre à 2 semaines comme 6. L’insider des Spurs pour ESPN Michael C. Wright donne l’information que les Spurs « ré-évalueront Victor Wembanyama dans 2-3 semaines » et qu’il sera absent « au moins 2 semaines. » Selon lui, les Spurs « sont particulièrement précautionneux au vu de toutes les blessures au mollet qu’on a vu récemment s’aggraver. » Il fait en effet référence aux ruptures du tendon d’Achille de Tyrese Haliburton, Damian Lillard ou Jayson Tatum ces derniers mois.

Michael C. Wright explique aussi que le Français « se sent bien, pas gêné et de bonne humeur. » Impression confirmée par le journaliste français à San Antonio Maxime Aubin, qui ajoute qu’il n’aura pas besoin de botte de marche pour protéger son mollet, signe que ça ressemble à une « blessure bénigne. »

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
