Chalon prend la première manche du play-in contre Patras grâce au retour de Nate Darling
Nate Darling n’avait plus joué depuis le 18 octobre
Ce sera donc un 2/3 des clubs français sur cette première manche de play-in de BCL. Les 7, 8 et 9e de Betclic ÉLITE sont tous les trois engagés dans cette mini-série au meilleur des trois matchs, pour tenter de se qualifier pour la deuxième de poules. Et tous n’ont pas eu le même destin sur cette première soirée. Alors que Le Mans a surdominé sa rencontre, Cholet a chuté dans la sienne, voilà que Chalon s’ajoute au rang des vainqueurs. L’Élan a en effet réussi à maîtriser les Grecs du Promitheas Patras, 93-78, grâce notamment au retour de blessure de l’un de ses joueurs.
Développement à venir…
Basketball 101: Give and Go ✍️#BasketballCL x @ELANCHALON pic.twitter.com/eIz1cUbyU4
— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 6, 2026
Commentaires