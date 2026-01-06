Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Basketball Champions League

Chalon prend la première manche du play-in contre Patras grâce au retour de Nate Darling

BCL - Chalon rejoint Le Mans au rang des vainqueurs de cette première manche du play-in. Les Chalonnais, excellents en poule, continuent sur leur lancée avec une victoire de quinze points contre Patras (93-78), grâce notamment aux 23 points du revenant Nate Darling.
|
00h00
Résumé
Écouter
Chalon prend la première manche du play-in contre Patras grâce au retour de Nate Darling

Nate Darling n’avait plus joué depuis le 18 octobre

Crédit photo : Basketball Champions League

Ce sera donc un 2/3 des clubs français sur cette première manche de play-in de BCL. Les 7, 8 et 9e de Betclic ÉLITE sont tous les trois engagés dans cette mini-série au meilleur des trois matchs, pour tenter de se qualifier pour la deuxième de poules. Et tous n’ont pas eu le même destin sur cette première soirée. Alors que Le Mans a surdominé sa rencontre, Cholet a chuté dans la sienne, voilà que Chalon s’ajoute au rang des vainqueurs. L’Élan a en effet réussi à maîtriser les Grecs du Promitheas Patras, 93-78, grâce notamment au retour de blessure de l’un de ses joueurs.

Développement à venir…

– Play-In

Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
furax71100- Modifié
VIVE L'ÉLAN CHALON!!!!!!Fier d'être supporter de ce club!!!!!!
Répondre
(0) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
Basketball Champions League
00h00Chalon prend la première manche du play-in contre Patras grâce au retour de Nate Darling
EuroLeague
00h00Monaco dépasse de nouveau la barre des 100, l’ASVEL perd ses moyens dans le dernier quart
Basketball Champions League
00h00Double déplacement en Turquie mitigé pour les clubs français : Le Mans intouchable, Cholet chute
Basketball Champions League
00h00Trapani doit déclarer forfait au bout de 7 minutes en play-in, avec… 2 joueurs sur le parquet
EuroLeague
00h00Les premiers mots de Nando De Colo après son retour au Fenerbahçe
ELITE 2
00h00Lamine Kébé face à « l’un des moments les plus difficiles de [sa] carrière » en se séparant de Xavier Johnson
En l'absence de Tatum, Jaylen Brown porte les Celtics
NBA
00h00Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA
NM1
00h00Après un an et demi en Espagne, Loïc Menuge retrouve la Nationale 1
À l’étranger
00h00Quatre mois après son départ de Limoges, Kenny Baptiste va reprendre sa carrière en Allemagne
À l’étranger
00h00Luka Asceric bat son record de points de la saison en Ligue adriatique
1 / 0
Livenews NBA
Steve Kerr en discussion avec le corps arbitral
NBA
00h00Steve Kerr expulsé face aux Clippers : les Warriors s’inclinent 103-102
Norman Powell face aux Pelicans
NBA
00h00Norman Powell établit un nouveau record à 3-points face aux Pelicans
En l'absence de Tatum, Jaylen Brown porte les Celtics
NBA
00h00Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA
Bruce Brown face au Sixers
NBA
00h00Les Nuggets créent la sensation à Philadelphie sans leurs titulaires
Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard se retrouvent une nouvelle fois, dans Le Rêve Américain
NBA
00h00Le Rêve américain : la bande-annonce du film sur Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est sortie
Les Hornets ont fait vivre un cauchemar à Oklahoma
NBA
00h00Les Hornets infligent une correction historique au Thunder (124-97)
James Harden sur le banc des Clippers
NBA
00h00James Harden forfait contre les Warriors à cause d’une blessure à l’épaule
Cde Cunningham a porté son équipe dans la victoire face aux Knicks
NBA
00h00Les Pistons écrasent les Knicks et prennent une option sur la conférence Est
Trae Young sur le banc des Atlanta Hawks
NBA
00h00Trae Young et les Hawks collaborent pour un transfert avant la deadline
1 / 0