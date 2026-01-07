Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France Masculine

Morgan Selebangue, un acte de naissance pro lors de l’exploit de Blois en Coupe de France

Coupe de France - À l’occasion de l’exploit de l’ADA Blois contre la JL Bourg lundi soir en Coupe de France, Morgan Selebangue a symbolisé la philosophie formatrice du club blésois. Responsabilisé malgré son jeune âge, le meneur issu du centre de formation a saisi sa chance sur la scène nationale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Morgan Selebangue, un acte de naissance pro lors de l’exploit de Blois en Coupe de France

Morgan Selebangue à droite d’un autre pensionnaire du centre de formation de Blois, Sacha Defoundoux, responsabilisé avec l’équipe professionnelle

Crédit photo : Tuan Nguyen

Morgan Selebangue n’a que 18 ans, mais lundi soir, lors de l’exploit de l’ADA Blois face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France, le jeune meneur a déjà montré qu’il pouvait répondre présent dans un contexte de très haut niveau. Habitué aux joutes du championnat Espoirs, le joueur de la génération 2007 a été propulsé sous les projecteurs à la faveur d’un effectif amoindri. Une soirée qui illustre parfaitement l’ADN formateur du club blésois, encore plus depuis la sortie de terre de son centre de performance.

LIRE AUSSI

Un exploit qui coupe la dynamique bressane

Le faux pas est réel pour la JL Bourg, qui restait sur quatre victoires consécutives avant ce déplacement à Blois. Privés de Tre Mitchell et plombés par une adresse extérieure catastrophique (6/27 à 3-points), les Bressans n’ont jamais réellement pris le contrôle de la rencontre.

Malgré une marque relativement bien répartie, avec Ricky Lindo (12 points, 6 rebonds), Darius McGhee (16 points, 5 rebonds), Anthony Labanca (14 points) ou encore Both Gach (10 points), aucun véritable leader n’a émergé dans les moments décisifs.

Morgan Selebangue a saisi l'opportunité qui lui a été offerte
Morgan Selebangue a saisi l’opportunité qui lui a été offerte (photo : Tuan Nguyen)

Une réaction collective après la défaite à Roanne

Battue avant la trêve par Roanne en championnat (66-80), l’ADA Blois a parfaitement réagi. L’équipe a su compenser les absences de Timothé Vergiat, de Lucas Ugolin ou encore de Nathan Cayo – en plus du départ de Eric Nottage – grâce à une prestation collective aboutie.

Talis Soulhac a montré la voie avec 18 points et 5 passes décisives, s’appuyant notamment sur une grande fiabilité sur la ligne des lancers francs (9/10). Maxime Sconard (14 points, 3 rebonds) a apporté un relais précieux, tandis que l’expérience de Jacques Alingue (10 points, 6 rebonds) et l’impact athlétique de Yasmin Mambo (12 points) ont pesé dans la raquette. La domination au rebond, incarnée notamment par Romuald Morency et ses 9 prises, a aussi fait la différence.

La lumière sur Morgan Selebangue

Mais au-delà du résultat, cette soirée restera surtout comme un moment marquant dans le jeune parcours de Morgan Selebangue. À 18 ans depuis octobre dernier, le meneur de petite taille, U19 évoluant au sein de l’équipe U21 en Espoirs ELITE 2, a profité de cette deuxième entrée au niveau professionnel – la première datant du tour de Coupe précédent, contre Le Havre (NM1) – pour se montrer au plus haut niveau.

En 16 minutes, le pensionnaire du centre de formation blésois a compilé 3 points et 3 passes décisives. Sans forcer, il a fait jouer les autres, défendu avec intensité et affiché une maturité rare pour un joueur de son âge dans un tel contexte.

Morabito salue la philosophie du club

Après la rencontre, le coach David Morabito a tenu à souligner l’apport de son jeune meneur dans les colonnes de La Nouvelle République :

« Je voulais gérer au maximum mais entre les absences et les fautes, on ne peut plus trop le faire. Mais on a bricolé et il faut souligner l’apport de tous et notamment de Morgan Selebangue. Certains l’ont découvert ce lundi. Il a été très fort et ne m’a pas surpris. De façon générale, la jeunesse est notre philosophie, notre identité. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. »

Un discours qui résume parfaitement la soirée blésoise : un exploit collectif, une identité assumée et un pas supplémentaire pour un jeune espoir qui continue de grandir dans un club qui devient une référence en matière de formation et post-formation. En Coupe de France, l’ADA Blois tentera de prolonger l’euphorie le 4 mars prochain face à Nanterre 92. Mais d’ici là, il y aura bien d’autres échéances importantes en championnat, à commencer par le derby des leaders dimanche à Orléans. Peut-être une autre occasion d’apercevoir Morgan Selebangue ?

Blois
Blois
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00La brillante nuit des Français en NBA : Sarr exceptionnel, des records pour Coulibaly, Penda et Beringer, Gobert impressionne le sélectionneur de Team USA
Victor Wembanyama n'a pas pu éviter la défaite des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama : 30 points en 21 minutes pour son retour, mais un money-time vécu depuis le banc !
Morgan Selebangue à droite d'un autre pensionnaire du centre de formation de Blois, Sacha Defoundoux, responsabilisé avec l'équipe professionnelle
Coupe de France Masculine
00h00Morgan Selebangue, un acte de naissance pro lors de l’exploit de Blois en Coupe de France
Anthony Davis face aux Sacramento Kings
NBA
00h00Anthony Davis veut rester à Dallas malgré les rumeurs de trade
Mathis Courbon gagne en confiance au sein des Murray State Racers
NCAA
00h00Mathis Courbon bat son record de points en NCAA avec Murray State
Contenu premium
Médias
00h00BeBasket lance ses articles premium ce mercredi 7 janvier, une nouvelle étape pour le média
ELITE 2
00h00Bastien Pinault, le récit introspectif : « À 1 200 euros par mois, je me posais beaucoup de questions sur ma carrière »
G League
00h00Killian Hayes récupère le trophée de MVP de la semaine en G-League
Basketball Champions League
00h00Chalon prend la première manche du play-in contre Patras grâce au retour de Nate Darling
EuroLeague
00h00Monaco dépasse de nouveau la barre des 100, l’ASVEL perd ses moyens dans le dernier quart
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La brillante nuit des Français en NBA : Sarr exceptionnel, des records pour Coulibaly, Penda et Beringer, Gobert impressionne le sélectionneur de Team USA
Victor Wembanyama n'a pas pu éviter la défaite des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama : 30 points en 21 minutes pour son retour, mais un money-time vécu depuis le banc !
Anthony Davis face aux Sacramento Kings
NBA
00h00Anthony Davis veut rester à Dallas malgré les rumeurs de trade
Keegan Murray face aux Phoenix Suns
NBA
00h00Keegan Murray blessé : les Kings perdent leur ailier pour 3 à 4 semaines
LeBron James et Luka Doncic face aux Grizzlies
NBA
00h00LeBron James s’adapte à Luka Doncic : la hiérarchie claire des Lakers
Jonathan Kuminga face aux Rockets
NBA
00h00Jonathan Kuminga vers un départ des Warriors : plusieurs équipes intéressées
Steve Kerr en discussion avec le corps arbitral
NBA
00h00Steve Kerr expulsé face aux Clippers : les Warriors s’inclinent 103-102
Norman Powell face aux Pelicans
NBA
00h00Norman Powell établit un nouveau record à 3-points face aux Pelicans
En l'absence de Tatum, Jaylen Brown porte les Celtics
NBA
00h00Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA
Bruce Brown face au Sixers
NBA
00h00Les Nuggets créent la sensation à Philadelphie sans leurs titulaires
1 / 0