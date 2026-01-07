Morgan Selebangue, un acte de naissance pro lors de l’exploit de Blois en Coupe de France

Morgan Selebangue n’a que 18 ans, mais lundi soir, lors de l’exploit de l’ADA Blois face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France, le jeune meneur a déjà montré qu’il pouvait répondre présent dans un contexte de très haut niveau. Habitué aux joutes du championnat Espoirs, le joueur de la génération 2007 a été propulsé sous les projecteurs à la faveur d’un effectif amoindri. Une soirée qui illustre parfaitement l’ADN formateur du club blésois, encore plus depuis la sortie de terre de son centre de performance.

Un exploit qui coupe la dynamique bressane

Le faux pas est réel pour la JL Bourg, qui restait sur quatre victoires consécutives avant ce déplacement à Blois. Privés de Tre Mitchell et plombés par une adresse extérieure catastrophique (6/27 à 3-points), les Bressans n’ont jamais réellement pris le contrôle de la rencontre.

Malgré une marque relativement bien répartie, avec Ricky Lindo (12 points, 6 rebonds), Darius McGhee (16 points, 5 rebonds), Anthony Labanca (14 points) ou encore Both Gach (10 points), aucun véritable leader n’a émergé dans les moments décisifs.

Une réaction collective après la défaite à Roanne

Battue avant la trêve par Roanne en championnat (66-80), l’ADA Blois a parfaitement réagi. L’équipe a su compenser les absences de Timothé Vergiat, de Lucas Ugolin ou encore de Nathan Cayo – en plus du départ de Eric Nottage – grâce à une prestation collective aboutie.

Talis Soulhac a montré la voie avec 18 points et 5 passes décisives, s’appuyant notamment sur une grande fiabilité sur la ligne des lancers francs (9/10). Maxime Sconard (14 points, 3 rebonds) a apporté un relais précieux, tandis que l’expérience de Jacques Alingue (10 points, 6 rebonds) et l’impact athlétique de Yasmin Mambo (12 points) ont pesé dans la raquette. La domination au rebond, incarnée notamment par Romuald Morency et ses 9 prises, a aussi fait la différence.

𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 ! ✅🔥 😱 Portés par un Jeu de Paume ON FIRE, nos Blésois signent un authentique exploit ! 😍 Pour la première fois de son histoire, l'ADA se hisse en 1/4 de finale de la Coupe de France ! 🤩 Bravo messieurs ! 💪💚#ADABlois #CDFBasket pic.twitter.com/4GcOHYZqqn — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) January 5, 2026

La lumière sur Morgan Selebangue

Mais au-delà du résultat, cette soirée restera surtout comme un moment marquant dans le jeune parcours de Morgan Selebangue. À 18 ans depuis octobre dernier, le meneur de petite taille, U19 évoluant au sein de l’équipe U21 en Espoirs ELITE 2, a profité de cette deuxième entrée au niveau professionnel – la première datant du tour de Coupe précédent, contre Le Havre (NM1) – pour se montrer au plus haut niveau.

En 16 minutes, le pensionnaire du centre de formation blésois a compilé 3 points et 3 passes décisives. Sans forcer, il a fait jouer les autres, défendu avec intensité et affiché une maturité rare pour un joueur de son âge dans un tel contexte.

Hier soir, Morgan Selebangue a inscrit ses 3 premiers points chez les pros face à la @JLBourgBasket 💪 Avec plus de 15 minutes de temps de jeu et du haut de ses 18 ans, Morgan a parfaitement su épauler Talis Soulhac à la mène 🤝 🎥 @41Prod #ADABlois #CDFBasket pic.twitter.com/AUeYcaBcFv — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) January 6, 2026

Morabito salue la philosophie du club

Après la rencontre, le coach David Morabito a tenu à souligner l’apport de son jeune meneur dans les colonnes de La Nouvelle République :

« Je voulais gérer au maximum mais entre les absences et les fautes, on ne peut plus trop le faire. Mais on a bricolé et il faut souligner l’apport de tous et notamment de Morgan Selebangue. Certains l’ont découvert ce lundi. Il a été très fort et ne m’a pas surpris. De façon générale, la jeunesse est notre philosophie, notre identité. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. »

Un discours qui résume parfaitement la soirée blésoise : un exploit collectif, une identité assumée et un pas supplémentaire pour un jeune espoir qui continue de grandir dans un club qui devient une référence en matière de formation et post-formation. En Coupe de France, l’ADA Blois tentera de prolonger l’euphorie le 4 mars prochain face à Nanterre 92. Mais d’ici là, il y aura bien d’autres échéances importantes en championnat, à commencer par le derby des leaders dimanche à Orléans. Peut-être une autre occasion d’apercevoir Morgan Selebangue ?