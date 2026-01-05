Recherche
Coupe de France Masculine

Blois fait tomber Bourg et s’offre le premier quart de finale de la Coupe de France de son histoire !

Coupe de France Masculine - Exploit monumental au Jeu de Paume ! L’ADA Blois terrasse le dauphin de la Betclic ÉLITE (83-78) et décroche son premier ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France de son histoire. Prochain défi de taille pour les hommes de David Morabito : Nanterre !
|
00h00
Résumé
Écouter
Blois fait tomber Bourg et s’offre le premier quart de finale de la Coupe de France de son histoire !

L’ADA Blois écrit la plus belle page de son histoire en Coupe de France.

Crédit photo : Tuan Nguyen

Dans une ambiance incandescente au Jeu de Paume, les hommes de David Morabito ont signé l’un des plus grands exploits de l’histoire du club ce lundi 5 janvier. En faisant tomber la JL Bourg (83-78), l’ADA valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France pour la première fois de son existence.

Un départ canon et une résistance héroïque

Bénéficiant de 7 points d’avance au coup d’envoi grâce au règlement de la Coupe de France (récompensant l’écart de division), les Blésois savaient qu’il leur faudrait bien plus que ce bonus pour renverser le dauphin de Betclic Élite. À la pause, l’équilibre était total (41-41), laissant présager une seconde période sous haute tension.

C’est dans le troisième quart-temps que la magie a opéré. Portés par un public « on fire », les locaux ont infligé un run dévastateur pour s’envoler au score (61-44). Malgré un retour acharné des joueurs de l’Ain dans les dernières minutes, Blois a tenu bon dans une fin de match irrespirable pour l’emporter 83-78.

La force du collectif blésois

Si la victoire est collective, quatre joueurs ont particulièrement brillé en dépassant la barre des dix points :

Talis Soulhac, étincelant avec 18 points, Maxime Sconard, précieux avec 14 points,Yasmin Mambo, solide avec 12 points et Jacques Alingue : L’expérience au rendez-vous avec 10 points. Sous le cercle, Romuald Morency a régné en maître en terminant meilleur rebondeur de la rencontre avec 9 prises cruciales.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Talis Soulhac.jpg
Talis SOULHAC
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 19 ans (19/09/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
12,7
#30
REB
1,7
#188
PD
2,7
#58

Malgré les efforts d’Antony Labanca (14 points), Ricky Lindo (12 points) et Both Gach(10 points), les joueurs de Frédéric Fauthoux ont chuté face à la détermination locale d’une ADA Blois leader de l’ELITE 2 aux côtés d’Orléans.

Direction les quarts !

L’aventure continue et le tirage est déjà connu : les Blésois affronteront Nanterre (Betclic Élite) pour une place dans le dernier carré. Une chose est sûre, après une telle performance, plus rien ne semble impossible pour la bande de David Morabito.

