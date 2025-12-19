Recherche
Coupe de France Masculine

Le tirage au sort des 1/4 de finale de Coupe de France, avec un choc entre l'ASVEL et Monaco au programme !

COUPE DE FRANCE - La Fédération Française de Basketball a tiré au sort les affiches des quarts de finale de la Coupe de France 2025-2026, qui donneront lieu à un nouveau choc entre écuries d’EuroLeague avec la réception de Monaco à Villeurbanne. Le finaliste sortant manceau a lui hérité d’une autre équipe de tête de Betclic ELITE, pendant que Chalon et Nanterre pourraient tous deux se déplacer chez un club d’ELITE 2.
Le tirage au sort des 1/4 de finale de Coupe de France, avec un choc entre l’ASVEL et Monaco au programme !

Après avoir fait tomber le champion en titre parisien en huitième, Monaco se déplace à Villeurbanne pour les quarts de finale de Coupe de France.

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Fédération Française de Basketball a tiré au sort, vendredi 19 décembre, les affiches des quarts de finale de la Coupe de France, qui auront lieu le mercredi 17 février 2026 à 20h00, sous réserve de modification éventuelle. Non protégées par le tirage au sort, deux écuries d’EuroLeague s’affrontent de nouveau, après le choc entre le champion en titre Paris et Monaco au tour précédent. Ainsi, la Roca Team se déplacera à l’Astroballe pour tenter de battre l’ASVEL et rallier les demi-finales.

Le tirage au sort a abouti sur une seconde affiche 100% Betclic ÉLITE dans l’autre partie de tableau : celle entre le dernier finaliste manceau et la SIG Strasbourg, qui réalise un début d’exercice alléchant en championnat. Une troisième affiche de première division pourrait par ailleurs se greffer, puisque le huitième de finale entre Bourg-en-Bresse et Blois doit encore être joué. Le vainqueur recevra Nanterre mercredi 17 février.

Enfin, un seul « petit poucet » est pour l’heure assuré de disputer ce tour de la compétition : Hyères-Toulon. Tombeurs de Dijon en 1/8 sur un tir fantastique de John Roberson, les Sudistes accueilleront l’Elan Chalon en février prochain. 

La suite de la programmation est elle déjà plus ou moins connue : les demi-finalistes se disputeront une place à Bercy le 4 mars prochain (sous réserve de modification), avant le grand final à Paris samedi 25 avril 2026.

Programme des quarts de finale de la Coupe de France

mercredi 17 février à 20h00

  • ASVEL – Monaco
  • Blois (ELITE 2) ou Bourg-en-Bresse – Nanterre

dans l’autre partie de tableau :

  • Hyères-Toulon (Elite 2) – Chalon
  • Le Mans – Strasbourg
