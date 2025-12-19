Recherche
NBA

Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps

Les Hornets réalisent un exploit offensive face aux Hawks. Charlotte a égalé le record NBA de tirs à 3-points réussis en une mi-temps avec 18 réussites, s'imposant finalement 133-126 malgré une remontée spectaculaire d'Atlanta portée par Jalen Johnson.
00h00
Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Crédit photo : Jordan Godfree-Imagn Images

Les Charlotte Hornets ont transformé leur parquet en véritable festival offensif face aux Atlanta Hawks, égalant au passage un record historique en NBA. Avec 18 tirs à 3-points réussis en première mi-temps sur seulement 31 tentatives, les Hornets ont posé les bases d’une victoire spectaculaire (133-126) malgré une fin de match haletante.

– Journée 19122025

Un festival à 3-points pour prendre le large

La première mi-temps restera dans les annales. Charlotte a enchaîné les tirs primés avec une adresse remarquable, donnant l’impression que chaque aide défensive d’Atlanta se transformait en opportunité derrière l’arc. Kon Knueppel et Brandon Miller ont multiplié les réussites, tandis que LaMelo Ball chauffait la salle avec son shotmaking caractéristique.

Cette pluie de 3-points a permis aux Hornets de creuser un écart confortable à la pause (80-69), mettant Atlanta dans une position délicate. Le rythme infernal imposé par Charlotte et leur adresse exceptionnelle ont égalé le record NBA de tirs à 3-points réussis en une mi-temps, un exploit qui témoigne de l’efficacité offensive des Hornets.

La révolte de Jalen Johnson et le sang-froid de LaMelo Ball

La deuxième mi-temps a pris une tournure dramatique avec la montée en puissance de Jalen Johnson. L’ailier des Hawks a livré une performance monumentale avec 43 points, 11 rebonds et 9 passes, mettant Atlanta sur son dos pour tenter un comeback des enfers.

Les Hawks ont grignoté l’écart point par point, revenant jusqu’à trois longueurs des Hornets dans les dernières minutes. Mais LaMelo Ball a gardé la dernière cartouche dans le money-time. Le meneur de Charlotte a calmé toutes les ardeurs avec un tir assassin et une passe décisive, gérant parfaitement la fin de rencontre.

Ball a terminé la rencontre avec 28 points et 13 passes, accompagnés d’un remarquable 8/11 à 3-points. Sa performance, combinée à l’exploit collectif de la première mi-temps, a permis aux Hornets de s’imposer malgré la frayeur finale et de marquer l’histoire de la NBA avec ce record égalé.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
