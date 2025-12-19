Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps

Les Charlotte Hornets ont transformé leur parquet en véritable festival offensif face aux Atlanta Hawks, égalant au passage un record historique en NBA. Avec 18 tirs à 3-points réussis en première mi-temps sur seulement 31 tentatives, les Hornets ont posé les bases d’une victoire spectaculaire (133-126) malgré une fin de match haletante.

Un festival à 3-points pour prendre le large

La première mi-temps restera dans les annales. Charlotte a enchaîné les tirs primés avec une adresse remarquable, donnant l’impression que chaque aide défensive d’Atlanta se transformait en opportunité derrière l’arc. Kon Knueppel et Brandon Miller ont multiplié les réussites, tandis que LaMelo Ball chauffait la salle avec son shotmaking caractéristique.

Cette pluie de 3-points a permis aux Hornets de creuser un écart confortable à la pause (80-69), mettant Atlanta dans une position délicate. Le rythme infernal imposé par Charlotte et leur adresse exceptionnelle ont égalé le record NBA de tirs à 3-points réussis en une mi-temps, un exploit qui témoigne de l’efficacité offensive des Hornets.

The Hornets have TIED the record for the most 3's in a half by a team IN NBA HISTORY (18 3PT) 💦🤯 pic.twitter.com/C5ZjiQuNCf — Basketball Forever (@bballforever_) December 19, 2025

La révolte de Jalen Johnson et le sang-froid de LaMelo Ball

La deuxième mi-temps a pris une tournure dramatique avec la montée en puissance de Jalen Johnson. L’ailier des Hawks a livré une performance monumentale avec 43 points, 11 rebonds et 9 passes, mettant Atlanta sur son dos pour tenter un comeback des enfers.

Les Hawks ont grignoté l’écart point par point, revenant jusqu’à trois longueurs des Hornets dans les dernières minutes. Mais LaMelo Ball a gardé la dernière cartouche dans le money-time. Le meneur de Charlotte a calmé toutes les ardeurs avec un tir assassin et une passe décisive, gérant parfaitement la fin de rencontre.

JALEN JOHNSON TONIGHT: 43 POINTS

11 REBOUNDS

9 ASSISTS

59% FG (Via @realapp ) pic.twitter.com/1P1r2glLGr — NBACentral (@TheDunkCentral) December 19, 2025

Ball a terminé la rencontre avec 28 points et 13 passes, accompagnés d’un remarquable 8/11 à 3-points. Sa performance, combinée à l’exploit collectif de la première mi-temps, a permis aux Hornets de s’imposer malgré la frayeur finale et de marquer l’histoire de la NBA avec ce record égalé.