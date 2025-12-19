Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Transfer Score : quels joueurs d’ÉLITE 2 ont réussi leur pari en Betclic ÉLITE ?

Avec la multiplication des passages de l’Elite 2 vers la Betclic Elite ces dernières saisons, PlayerLynk propose une lecture chiffrée et prospective de ces transitions. En s’appuyant sur cinq ans d’historique et sur son indicateur maison, le Transfer score, le modèle cherche à mesurer et anticiper l’adaptation réelle des joueurs au plus haut niveau français, en identifiant les profils qui surperforment, ceux qui confirment, et les tendances structurelles de ces transferts.
|
00h00
Résumé
Écouter
Transfer Score : quels joueurs d’ÉLITE 2 ont réussi leur pari en Betclic ÉLITE ?

Assemian Moulare est arrivé à l’intersaison 2025 de l’ELITE 2, avec Vichy, à la Betclic ELITE, à Bourg-en-Bresse

Crédit photo : Cécile Thomas

Avec l’augmentation du nombre de transferts de l’ELITE 2 vers la Betclic Elite ces dernières saisons, la question n’est plus seulement de savoir qui monte d’un niveau, mais comment ces joueurs s’adaptent une fois dans l’élite.

Pour y répondre, PlayerLynk s’appuie sur l’historique des transferts réalisés sur les cinq dernières saisons. En comparant l’évolution des statistiques avant et après le changement de division, le modèle identifie des tendances stables selon le profil du joueur et son rôle. Ces tendances permettent de fixer un niveau de production attendu en Betclic Elite, avant même le début de la saison.

L’objectif est clair : anticiper l’adaptation d’un joueur à un nouveau contexte compétitif, à partir de ce que des profils comparables ont produit par le passé dans la même situation.

Le Transfer score

Pour confronter ces projections à la réalité du terrain, PlayerLynk utilise un indicateur synthétique : le Transfer score.

Chaque statistique est comparée aux projections établies avant la saison. Selon que le joueur se situe au-dessus ou en dessous de ces estimations, elle contribue positivement ou négativement au score final.

L’ensemble est ensuite ramené à une note sur 100. 50 correspond à une performance conforme aux attentes du modèle. Au-dessus, le joueur présente  globalement des performances supérieures aux projections. En dessous, il se situe en retrait par rapport au niveau estimé.

Ce score offre un repère objectif pour comparer, avec la même grille de lecture, l’ensemble des transferts Elite 2 → Betclic Elite. Il ne résume pas l’intégralité d’un impact sur le terrain, mais permet d’identifier rapidement les profils qui ont le mieux négocié leur adaptation.

Les meilleurs transferts de l’été

Parmi les joueurs transférés cet été, les meilleurs Transfer scores dégagent un signal clair : les porteurs de balle dominent largement ce groupe.

Ce constat confirme la valeur prédictive du modèle sur les profils de ball-handlers. Bien que leur production dépende fortement du contexte collectif, six des sept meilleurs Transfer scores concernent des porteurs de balle, validant la capacité du modèle à anticiper leur adaptation au changement de division.

JoueurNouveau club (Betclic Elite)RôleTransfer score
Quentin Losser (2,02 m, 26 ans)JDA DijonScoring role player68,9
Assemian Moulare (1,84 m, 22 ans)JL BourgVersatile ball-handler68,2
Théo Magrit (1,89 m, 24 ans)CSP LimogesPassing ball-handler61,4
Essome Miyem (2,10 m, 24 ans)BoulazacPaint protector60,3
Shannon Bogues (1,90 m, 28 ans)Le MansScoring ball-handler58,0
Clarence Nadolny (1,92 m, 25 ans)Élan ChalonPassing ball-handler57,8

Des transferts proches de la moyenne

Un deuxième groupe se situe autour de la moyenne du modèle. Là encore, un point mérite d’être souligné : la majorité de ces joueurs affiche un Transfer score proche ou supérieur à 50, ce qui suggère que les transferts de Elite 2 vers la Betclic Elite se déroulent globalement mieux que lors de certaines saisons précédentes, au regard des données historiques.

LIRE AUSSI

Cette lecture reste à affiner au fil de la saison. Certains joueurs n’ont pas encore accumulé suffisamment de minutes pour stabiliser leurs statistiques, et l’adaptation à un nouveau rôle peut nécessiter quelques semaines supplémentaires.

On retrouve majoritairement dans ce groupe des profils à vocation défensive : protecteurs de cercle, rebondeurs, stoppers ou joueurs d’impact sans ballon. Ces profils apportent une contribution essentielle, dont une partie échappe naturellement aux statistiques traditionnelles. Le Transfer score capte néanmoins leurs impacts mesurables. Tout en sachant que leur valeur complète se lit aussi ailleurs.

JoueurNouveau club (Betclic Elite)RôleTransfer score
Neal QuinnBCM Gravelines-DunkerquePaint protector53,5
Neftali DifuidiSaint-QuentinBall stopper52,1
Kevin Marsillon-NoleoSLUC NancyPaint protector50,4
Zeke MooreJDA DijonOff-ball threat49,0
Jonathan JeanneLe MansPaint protector48,2
Yvann MbayaJL Bourg-en-BresseRebounder45,4
Lucas DufealLe MansDefensive playmaker44,2

Que retenir ?

Si PlayerLynk peut prédire avec précision l’adaptation d’un joueur au niveau supérieur, le modèle peut désormais identifier, dès aujourd’hui, tous les profils actuellement en Elite 2 capables de s’adapter à la Betclic Elite dès la saison prochaine.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : la majorité des transferts Elite 2 → Betclic Elite de cet été se situent au-dessus ou dans la fourchette des attentes du modèle. Cette capacité prédictive change la donne pour les clubs : elle permet de repérer les futurs talents de l’élite avant le marché de l’été, avec un niveau de confiance objectif sur leur potentiel d’adaptation.

Dans un prochain article, PlayerLynk utilisera ce même cadre pour identifier les joueurs de Elite 2 à surveiller pour l’été 2026, susceptibles de devenir les prochaines pépites de la Betclic Elite.

ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Sous les ordres de Julien Mahé, Nanterre réalise pour le moment un excellent début de saison
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Comment Nanterre est devenu une place forte défensive de Betclic ELITE sous Julien Mahé
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Assemian Moulare est arrivé à l'intersaison 2025 de l'ELITE 2, avec Vichy, à la Betclic ELITE, à Bourg-en-Bresse
Betclic ELITE
00h00Transfer Score : quels joueurs d’ÉLITE 2 ont réussi leur pari en Betclic ÉLITE ?
EuroLeague
00h00Hifi frustré (1/11 à 3-points), Maledon déchaîné (27 d’évaluation) : Paris tombe encore, malgré un meilleur visage
EuroLeague
00h00« Une stat’ improbable » : Théo Maledon s’offre le… millionième point de l’histoire de l’EuroLeague !
ELITE 2
00h00Le choix osé d’Aix-Maurienne : couper un Américain pour une doublette de jeunes meneurs français
NM3
00h00Sorgues confie son équipe à Odile Santaniello pour tenter de se relancer
NM1
00h00Le mauvais sort s’acharne sur Louis Marnette, victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés
ELITE 2
00h00Maxime Yomi de retour dans les rangs du SCABB
EuroLeague Féminine
00h00Carla Leite stoppée dans sa belle série avec Saragosse par une « grosse entorse »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
Adam Silver a fait un point devant la presse en marge de la finale de la NBA Cup, et aborder le sujet d'une expansion
NBA
00h00NBA : Adam Silver annonce une décision sur l’expansion en 2026
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
NBA
00h00Victor Wembanyama endeuillé : le pivot français fond en larmes après la finale NBA Cup
NBA
00h00Chris Paul et les Clippers : chronique d’un divorce annoncé
1 / 0