Le choix osé d’Aix-Maurienne : couper un Américain pour une doublette de jeunes meneurs français

Dans son bureau de la Halle Marlioz, Julien Cros énumère toutes les raisons l’ayant poussé à opter pour une paire de jeunes meneurs français. Puis soudain, l’entraîneur d’Aix-Maurienne s’arrête, et sourit… « J’ai 31 ans ! Si moi-même, je ne donne pas leur chance à des jeunes, je vais à l’encontre de ce que j’ai demandé aux dirigeants par rapport à la chance qu’on m’a donnée à moi. »

Reste que depuis le début du mois de novembre, AMSB fait figure d’exception : le seul club d’ÉLITE 2, sans le moindre étranger sur la ligne extérieure, avec deux jeunes tricolores à la baguette, Valentin Vitale-Boiteux (24 ans) et Lucas Demahis-Ballou (21 ans), voire trois si l’on ajoute Steve Bah (19 ans) qui doit encore se contenter de miettes (moins de 3 minutes de moyenne depuis le début de saison).

« Des choix forts ont été effectués »

Quand il est apparu évident que Donovan Donaldson, plus gros salaire de l’équipe, n’était pas le joueur dominant attendu à la mène, Aix-Maurienne aurait très bien pu se tourner vers un autre poste 1 américain. Il n’en a rien été. « Il y a des choix forts qui ont été effectués », convient Julien Cros. « On parle beaucoup de notre petit budget, de notre manque d’infrastructures mais qu’est-ce qu’on fait pour pallier cela ? Cela colle tout à fait avec le virage que l’on souhaite prendre et l’identité que l’on souhaite prendre : mettre les jeunes français sur le parquet. »

De quels choix forts parle-t-on exactement ? Celui de se faire prêter Lucas Demahis-Ballou depuis Blois, déjà, et celui d’offrir une promotion expresse à Valentin Vitale-Boiteux, qui découvre l’ÉLITE 2 après cinq saisons en NM1. Après avoir manqué le coche pour la Pro B en 2022, refusant une offre de Saint-Vallier après une énorme saison avec Besançon, le natif de Saint-Vit s’était enlisé en troisième division, ne confirmant pas avec Tours (de 13,9 à 7,8 points de moyenne).

« Il y a eu des moments très frustrants », admet l’ancien lorientais. « Ma deuxième saison à Tours a été très compliquée, je n’avais pas l’exposition que je souhaitais, on ne me laissait pas forcément jouer mon basket. Beaucoup de gens me disaient que je perdais mon temps et je me suis moi-même posé la question… Mais au final, je pense que j’en ai gagné. J’ai progressé sur d’autres aspects que le basket, notamment mentalement. J’ai appris à mieux me connaître et ça m’aide à être un meilleur joueur. »

Une évolution qui lui a permis de se distinguer dès les premières semaines de la saison, rapidement plus efficace que Donaldson grâce notamment à une vitesse folle sur premier pas. « Il a dépassé les attentes », souffle Julien Cros. « Vu qu’il nous a excellemment bien rendu la chance qu’on lui avait donné, ça coulait de source (de le passer premier meneur) quand on a décidé de réorganiser l’équipe. Je crois en lui. »

« Quand on voit tous ces clubs qui ramènent des étrangers… »

Un avancement arrivé plus rapidement que prévu pour ce fils d’un coach de… foot de l’US Saint-Vit, qui espérait obtenir plus de responsabilités pour sa deuxième année de contrat la saison prochaine. « C’est quelque chose que je voulais, qui me fait plaisir, mais que je ne m’attendais pas à obtenir si vite », glisse Vitale-Boiteux. « Après cinq saisons en NM1, je voulais absolument découvrir l’ÉLITE 2 et je savais qu’il faudrait que je me fasse ma place. Je dois beaucoup au coach Julien Cros. Quand on voit tous les clubs qui ramènent beaucoup d’étrangers, privilégient les Américains, c’est bien d’avoir un entraîneur qui fait confiance aux jeunes français. »

Or, il n’y a, pour l’instant, pas grand chose à redire sur la productivité de la doublette Vitale-Boiteux (10,3 points à 41%, 2,1 rebonds et 4,9 passes décisives en 22 minutes) – Demahis-Ballou (11,8 points à 43%, 1,6 rebond et 2,6 passes décisives), même si la vie serait encore plus simple si l’ancien blésois n’avait pas joué ce fameux match à Quimper, un dossier désormais en appel devant la FFBB…

À Aix, les six meilleurs marqueurs sont Français !

Alors bien sûr, le revers de la médaille existe aussi pour Aix-Maurienne, avec plusieurs matchs perdus faute d’expérience, à Caen par exemple. Mais dans le contexte d’une équipe qui se bat pour sa survie, avec une descente en NM1 qui pourrait sonner le glas du miracle permanent aixois, ce choix reste particulièrement courageux.

Ainsi, seul Américain de l’équipe, Sean Smith n’en est que le septième meilleur marqueur (7,6 points), mais la meilleure évaluation. Un deuxième étranger a récemment été recruté : Cheikh Sané, venu pour effectuer le sale boulot dans la raquette (0,5 point et 4 rebonds).

Avant la réception de Nantes ce vendredi, délocalisée au Phare de Chambéry devant 4 500 spectateurs annoncés, Aix-Maurienne est l’équipe de LNB qui s’appuie sur ses tricolores : 69% du temps de jeu et 77% du scoring pour les Français. En Savoie, on n’a visiblement pas d’argent (19e budget et 19e masse salariale) mais on a des idées, et la vision d’une French Team. Reste le plus dur : prouver qu’il s’agit de la bonne solution. C’est aussi le principe d’une idée, vivre et mourir avec…