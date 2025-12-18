Limoges au complet pour la deuxième fois de la saison : Shawn Tanner déclaré apte au service !

Pouvoir écrire le nom de tous ses joueurs sur la feuille de match, Dario Gjergja n’avait plus connu cela depuis la première journée du championnat contre Bourg-en-Bresse. Et à l’époque, le technicien croate avait choisi de se passer de Shawn Tanner, dont il attendait plus d’efforts défensifs selon Le Populaire du Centre.

Sauf que l’ancien ailier de Roanne n’a ensuite jamais pu lancer sa saison, sur la touche depuis le début du mois d’octobre en raison d’une blessure musculaire au mollet.

Un passage à l’infirmerie qui ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir : selon Matthieu Marot, journaliste pour le Populaire du Centre, le cousin de Zaccharie et Aïnhoa Risacher fera partie du groupe limougeaud vendredi pour le déplacement à Boulazac.

Le Limoges CSP sera au complet ce vendredi soir au Palio pour y affronter Boulazac. S'il n'est pas certain de jouer après plus de trois mois d'absence, Shawn Tanner sera dans le groupe pour la première fois depuis… la première journée du championnat. @LePopu_sports — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) December 18, 2025

Si le Réunionnais n’est évidemment pas certain de pouvoir bénéficier de minutes aussi vite, dans un match potentiellement bascule pour prendre ses distances avec la zone rouge, son retour en tenue signifie que le CSP sera au complet pour la deuxième fois de la saison, après la journée inaugurale.

En présaison, Shawn Tanner s’était vu confier un vrai rôle dans l’effectif de Dario Gjergja. Il jouait 19 minutes de moyenne, pour une production statistiques tout à fait convenable (8,5 points, 4,7 rebonds et 2 passes décisives).