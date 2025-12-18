Recherche
À l’étranger

Décès de Barry Mitchell, légende du basket belge, ancien joueur de Nantes et père d’Ajay…

Grande figure du basket belge, brièvement passée par l'Hermine de Nantes en 2002/03, Barry Mitchell est décédé à l'âge de 60 ans. Il était le père d'Ajay Mitchell, le joueur d'Oklahoma City.
|
00h00
Résumé
Écouter
Décès de Barry Mitchell, légende du basket belge, ancien joueur de Nantes et père d’Ajay…

Barry Mitchell, ici avec son fils Ajay, a été emporté par une crise cardiaque

Crédit photo : DR

La nouvelle a surpris, et glacé, toute la Belgique du basket ce jeudi après-midi : Barry Mitchell est décédé, emporté à l’âge de 60 ans par une crise cardiaque, annonce L’Avenir.

Si le nom évoquera peut-être un vague souvenir aux vrais spécialistes de l’ÉLITE 2, avec une demi-saison difficile à Nantes en 2002/03 (6,3 points à 37%, 5,9 rebonds et 2,8 passes décisives en 15 matchs de Pro B avec l’Hermine), gâchée par une blessure récurrente au genou, Barry Mitchell est une vraie légende du basket belge.

Formé à Norfolk State, il a connu son heure de gloire dans les années 90 en Belgique, remportant le titre de champion national en 1995 avec Ostende puis la Coupe en 1997 et 1998, toujours avec le club flamand.

Gros défenseur, très apprécié humainement en Belgique, il a poussé le plaisir jusqu’à l’approche de ses 50 ans dans les divisions inférieures, quittant définitivement les placards en 2014.

Reconverti comme coach, il avait également laissé un formidable héritage au basket belge en étant le père d’Ajay Mitchell, l’actuelle révélation de la saison NBA avec le Thunder, avec qui il a remporté le titre dès sa saison rookie.

LIRE AUSSI

« Ajay a travaillé dur pour toucher son rêve et le réaliser », confiait Barry Mitchell à nos cousins de BeBasket Belgique au moment de la draft de l’ancien nanterrien. « C’est quelque chose qu’il a toujours eu en tête et dès qu’il a commencé à marcher, il avait déjà un ballon entre ses mains. Son plan, c’était la NBA. (…) Le fils a sans aucun doute dépassé le père et ce depuis bien longtemps. Je l’ai vu quand il est parti à l’académie de Namur, là, je me suis déjà dit qu’il serait meilleur que je ne l’ai jamais été. »

LIRE AUSSI
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
