Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Nando De Colo franchit les 5 000 points en EuroLeague

EuroLeague - Lors de la victoire de l'ASVEL 76-74 face au Bayern Munich, Nando De Colo est devenu le deuxième joueur de l'histoire à atteindre les 5 000 points en EuroLeague. Le vétéran s'est cependant blessé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nando De Colo franchit les 5 000 points en EuroLeague

Nando De Colo est le deuxième joueur de l’histoire de l’EuroLeague à franchir la barre des 5000 points dans la compétition

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

L’ASVEL a mis fin à sa série de quatre défaites consécutives en EuroLeague en s’imposant sur le fil face au Bayern Munich (76-74), ce mercredi soir à domicile. Une victoire arrachée dans les dernières secondes grâce à un tir décisif de Thomas Heurtel, malgré l’absence de Nando De Colo en seconde période.

LIRE AUSSI

De Colo entre dans l’histoire avant de quitter ses coéquipiers

La soirée avait pourtant bien commencé pour les Villeurbannais, portés par un excellent Nando De Colo. L’arrière français a marqué l’histoire en devenant le deuxième joueur de l’EuroLeague à franchir la barre des 5 000 points en carrière, après Mike James. Avec 8 points, 1 rebond et 2 passes en 8 minutes, De Colo avait donné le ton avant d’être contraint de quitter ses coéquipiers à la mi-temps en raison d’une blessure.

Menés 42-38 à la pause, les Villeurbannais ont sombré en troisième quart-temps, encaissant un 11-0 fatal qui les a placés dans une situation délicate (54-65, 32e minute). Sans leur capitaine, l’ASVEL semblait en difficulté face à des Bavarois déterminés à mettre fin à leur série de six défaites consécutives.

De Colo blessé, Heurtel et Watson prennent le relais

C’est alors que Thomas Heurtel et Glynn Watson ont pris leurs responsabilités. Watson a ouvert le dernier quart-temps par un 3-points avant d’enchaîner les actions décisives, tandis que Heurtel maintenait l’équipe à flot avec ses tirs extérieurs. « Nous ne baisserons jamais les bras », a déclaré Watson après la rencontre. « Tous les gars travaillent dur pour que l’entraîneur nous fasse confiance. Nous n’allons certainement pas abandonner. »

Le tournant est venu dans les dernières minutes. Armel Traoré a ramené l’ASVEL à un point (73-74, 38e) sur un tir à 3-points, avant que Heurtel ne donne l’avantage aux siens à 24 secondes de la sirène avec un tir à mi-distance face à Johannes Voigtmann. Shaquille Harrison s’est ensuite chargé de sécuriser la victoire en défense.

L’entraîneur Pierric Poupet s’est montré fier de ses joueurs : « Tout le mérite revient aux joueurs. Je leur ai dit avant le match que j’avais confiance en eux et ils ont cru en eux-mêmes. Nous avons eu un excellent effort d’équipe, surtout défensivement. » Cette victoire, la quatrième de la saison en EuroLeague, permet à l’ASVEL de ne pas sombrer dans la compétition, même si l’équipe occupe toujours la dernière place (20e) après seize journées.

Pour Nando De Colo, qui effectue une belle saison statistiquement parlant dans sa compétition fétiche, le fait de franchir cette barre symbolique tout en ayant obtenu la victoire représente une nouvelle appréciable, malgré sa blessure.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nando De Colo est le deuxième joueur de l'histoire de l'EuroLeague à franchir la barre des 5000 points dans la compétition
EuroLeague
00h00Nando De Colo franchit les 5 000 points en EuroLeague
Vassilis Spanoulis s'est de nouveau énervé contre son équipe de Monaco, après la défaite contre Baskonia
EuroLeague
00h00Vassilis Spanoulis critique sévèrement Monaco après la défaite contre Baskonia : « Nous ne sommes même pas une équipe de play-in actuellement »
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Valériane Ayayi a beau avoir marqué 27 points, Prague a perdu à Schio en EuroLeague
EuroLeague Féminine
00h00Prague corrigé à Schio malgré un trio français à 52 points, dont 27 pour Ayayi
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
EuroLeague Féminine
00h00Première défaite européenne depuis 2 mois pour Bourges, les Flammes Carolo en mauvaise posture
EuroLeague
00h00L’ASVEL valide sa quatrième victoire de la saison, Monaco passe à côté contre Baskonia
Basketball Champions League
00h00Cholet perd sa deuxième place contre Badalone, et connaît son futur adversaire au play-in
EuroCup
00h00Victoire précieuse de Bourg qui relève la tête chez un concurrent direct au Top 2
À l’étranger
00h00Débuts réussis pour Tyren Johnson en Argentine
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
Adam Silver a fait un point devant la presse en marge de la finale de la NBA Cup, et aborder le sujet d'une expansion
NBA
00h00NBA : Adam Silver annonce une décision sur l’expansion en 2026
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
NBA
00h00Victor Wembanyama endeuillé : le pivot français fond en larmes après la finale NBA Cup
NBA
00h00Chris Paul et les Clippers : chronique d’un divorce annoncé
NBA
00h00« Un demi-million de dollars pour mes 30 ans, je vais m’en souvenir longtemps ! » : quel anniversaire pour Guerschon Yabusele !
Nikola Jovic
NBA
00h00Nikola Jovic blessé au coude lors de la défaite du Heat contre Toronto
1 / 0