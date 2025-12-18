Nando De Colo franchit les 5 000 points en EuroLeague

L’ASVEL a mis fin à sa série de quatre défaites consécutives en EuroLeague en s’imposant sur le fil face au Bayern Munich (76-74), ce mercredi soir à domicile. Une victoire arrachée dans les dernières secondes grâce à un tir décisif de Thomas Heurtel, malgré l’absence de Nando De Colo en seconde période.

De Colo entre dans l’histoire avant de quitter ses coéquipiers

La soirée avait pourtant bien commencé pour les Villeurbannais, portés par un excellent Nando De Colo. L’arrière français a marqué l’histoire en devenant le deuxième joueur de l’EuroLeague à franchir la barre des 5 000 points en carrière, après Mike James. Avec 8 points, 1 rebond et 2 passes en 8 minutes, De Colo avait donné le ton avant d’être contraint de quitter ses coéquipiers à la mi-temps en raison d’une blessure.

He doesn’t get older, he gets better 👏 Welcome to the 5000 point club @NandoDeColo 🍷 #EveryGameMatters pic.twitter.com/7ZJ3lntwBx — EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2025

Menés 42-38 à la pause, les Villeurbannais ont sombré en troisième quart-temps, encaissant un 11-0 fatal qui les a placés dans une situation délicate (54-65, 32e minute). Sans leur capitaine, l’ASVEL semblait en difficulté face à des Bavarois déterminés à mettre fin à leur série de six défaites consécutives.

De Colo blessé, Heurtel et Watson prennent le relais

C’est alors que Thomas Heurtel et Glynn Watson ont pris leurs responsabilités. Watson a ouvert le dernier quart-temps par un 3-points avant d’enchaîner les actions décisives, tandis que Heurtel maintenait l’équipe à flot avec ses tirs extérieurs. « Nous ne baisserons jamais les bras », a déclaré Watson après la rencontre. « Tous les gars travaillent dur pour que l’entraîneur nous fasse confiance. Nous n’allons certainement pas abandonner. »

Le tournant est venu dans les dernières minutes. Armel Traoré a ramené l’ASVEL à un point (73-74, 38e) sur un tir à 3-points, avant que Heurtel ne donne l’avantage aux siens à 24 secondes de la sirène avec un tir à mi-distance face à Johannes Voigtmann. Shaquille Harrison s’est ensuite chargé de sécuriser la victoire en défense.

L’entraîneur Pierric Poupet s’est montré fier de ses joueurs : « Tout le mérite revient aux joueurs. Je leur ai dit avant le match que j’avais confiance en eux et ils ont cru en eux-mêmes. Nous avons eu un excellent effort d’équipe, surtout défensivement. » Cette victoire, la quatrième de la saison en EuroLeague, permet à l’ASVEL de ne pas sombrer dans la compétition, même si l’équipe occupe toujours la dernière place (20e) après seize journées.

Pour Nando De Colo, qui effectue une belle saison statistiquement parlant dans sa compétition fétiche, le fait de franchir cette barre symbolique tout en ayant obtenu la victoire représente une nouvelle appréciable, malgré sa blessure.