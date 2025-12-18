JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline

Les Los Angeles Lakers se préparent activement pour la trade deadline du 5 février, et leur stratégie commence à se dessiner clairement. L’entraîneur JJ Redick a confirmé publiquement le type de profil recherché par la franchise californienne pour renforcer un effectif prometteur mais encore perfectible.

Interrogé par Dan Woike de The Athletic sur la meilleure manière d’entourer des stars comme Luka Dončić, LeBron James et Austin Reaves, Redick n’a pas hésité : « Défendre et mettre des tirs à 3-points ». Cette déclaration sans détour confirme que Los Angeles privilégie un joueur 3-and-D capable d’apporter un impact défensif immédiat tout en sanctionnant derrière l’arc.

The Lakers defensive issues cost them again. Herb Jones, a natural target, isn’t really available. So how do they get better? On the big questions facing a team that’s 10 games over .500 https://t.co/Efyku98v0D — Dan Woike (@DanWoikeSports) December 11, 2025

Keon Ellis en tête de liste, Herb Jones hors de portée

Selon l’insider Marc Stein, les Lakers « aimeraient naturellement être sur le marché des joueurs 3-and-D », mais les options restent limitées. Keon Ellis des Sacramento Kings apparaît comme la cible principale de ce marché restreint. L’arrière de 25 ans traverse une période difficile avec seulement 17 minutes de temps de jeu par match, contre 24,4 la saison passée, et ses statistiques s’en ressentent avec 5,3 points de moyenne.

Cette baisse de forme ne devrait pas effrayer les Lakers. Ellis reste un défenseur redoutable sur les extérieurs, et ses pourcentages en carrière (46,8% aux tirs et 42,1% à 3-points) suggèrent qu’un changement d’environnement pourrait lui permettre de retrouver son niveau. Sacramento ayant considérablement réduit son temps de jeu et Ellis étant agent libre à l’issue de la saison, son coût d’acquisition devrait rester raisonnable.

Des moyens limités mais une stratégie claire

L’autre option évoquée, Herb Jones de New Orleans, semble « présumée au-delà des moyens commerciaux actuels des Lakers », toujours selon Stein. Les Pelicans exigeraient « un package significatif » pour se séparer de leur spécialiste défensif, un prix jugé trop élevé pour Los Angeles.

PROFIL JOUEUR Herbert JONES Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 27 ans (06/10/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 9,6 #195 REB 3,9 #179 PD 2,2 #176

Les Lakers disposent principalement de choix de draft futurs, d’échanges de picks, de contrats conséquents et de Dalton Knecht comme monnaie d’échange. Leur arsenal commercial reste donc limité, d’autant que l’ajout de Luka Dončić la saison passée a réduit l’attractivité de leurs futurs premiers tours de draft.

L’insider Zach Lowe souligne qu’il existe « un terrain d’entente où les Lakers pourraient faire un échange marginal pour améliorer cet effectif ». Avec un bilan de 18 victoires pour 7 défaites, Los Angeles occupe une position encourageante mais doit corriger ses lacunes défensives, l’équipe pointant seulement au 20e rang en efficacité défensive malgré son bilan positif.

La patience pourrait s’avérer payante pour Rob Pelinka et son staff, le marché pouvant évoluer d’ici fin janvier et révéler de nouvelles opportunités.