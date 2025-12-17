Recherche
Basketball Champions League

Cholet perd sa deuxième place contre Badalone, et connaît son futur adversaire au play-in

BCL - En perdant de deux points contre Badalone (87-89) ce mercredi soir, le Cholet Basket perd sa deuxième place synonyme d'avantage du terrain au play-in, au profit d'Holon. Les Choletais joueront les Turcs du Tofas Bursa en janvier.
|
00h00
Cholet perd sa deuxième place contre Badalone, et connaît son futur adversaire au play-in

Défaite frustrante à la Meilleraie

Crédit photo : Basketball Champions League

Cholet n’aura pas l’avantage du terrain lors du play-in au meilleur des trois matchs en janvier. Pour cela, il fallait l’emporter ce soir à la Meilleraie contre la Joventut Badalone, ou espérer une défaite de l’Hapoel Holon à Bursaspor. Aucun des deux n’a finalement eu lieu. Les Choletais n’ont pas réussi à battre Badalone, qui n’avait plus rien à jouer et se déplaçait sans Ricky Rubio, au regret des fans de la Meilleraie qui voulaient voir un si grand joueur chez eux. Mais il faut dire que Cholet Basket n’était pas non plus au complet, puisqu’il manquait à l’appel les deux pivots Jamuni McNeace (qui attend un heureux événement) et Qudus Wahab (suspendu). Alors Fabrice Lefrançois a envoyé dans le grand bain des Espoirs.

– Journée 6

Les Choletais ont mené au score pendant le troisième quart-temps, avant de laisser filer dans le quatrième, et de quasiment réussir un come-back dans le money-time. L’ex-dijonnais Cameron Hunt (15 points) a donné la victoire aux Espagnols, tandis que TJ Campbell (4 points à 1/6 et 10 passes décisives) a raté le tir de l’égalisation à deux secondes du terme. Cette défaite est frustrante, mais ils n’ont pas à rougir de leur prestation. Ils sont désormais fixés sur leur sort pour le prochain tour. Les joueurs des Mauges affronteront les Turcs du Tofas Bursa, club d’Hugo Besson.

Développement à venir…

Mohamed DIARRA
Mohamed DIARRA
14
PTS
6
REB
0
PDE
CHO
87 89
JOV

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Cholet
Cholet
lulutoutvert
TJ a vieilli, il y 10 ans, les tirs au buzzer. Il les mettait. Dommage pour le CB
