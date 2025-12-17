Cholet perd sa deuxième place contre Badalone, et connaît son futur adversaire au play-in

Cholet n’aura pas l’avantage du terrain lors du play-in au meilleur des trois matchs en janvier. Pour cela, il fallait l’emporter ce soir à la Meilleraie contre la Joventut Badalone, ou espérer une défaite de l’Hapoel Holon à Bursaspor. Aucun des deux n’a finalement eu lieu. Les Choletais n’ont pas réussi à battre Badalone, qui n’avait plus rien à jouer et se déplaçait sans Ricky Rubio, au regret des fans de la Meilleraie qui voulaient voir un si grand joueur chez eux. Mais il faut dire que Cholet Basket n’était pas non plus au complet, puisqu’il manquait à l’appel les deux pivots Jamuni McNeace (qui attend un heureux événement) et Qudus Wahab (suspendu). Alors Fabrice Lefrançois a envoyé dans le grand bain des Espoirs.

Les Choletais ont mené au score pendant le troisième quart-temps, avant de laisser filer dans le quatrième, et de quasiment réussir un come-back dans le money-time. L’ex-dijonnais Cameron Hunt (15 points) a donné la victoire aux Espagnols, tandis que TJ Campbell (4 points à 1/6 et 10 passes décisives) a raté le tir de l’égalisation à deux secondes du terme. Cette défaite est frustrante, mais ils n’ont pas à rougir de leur prestation. Ils sont désormais fixés sur leur sort pour le prochain tour. Les joueurs des Mauges affronteront les Turcs du Tofas Bursa, club d’Hugo Besson.

