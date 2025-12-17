Recherche
EuroCup

Victoire précieuse de Bourg qui relève la tête chez un concurrent direct au Top 2

EuroCup - La JL Bourg vient de remporter sa première victoire de la phase retour, après la déconvenue contre Trento la semaine dernière. Ils sont allés battre le TT Ankara, juste derrière au classement, chez eux en Turquie, et ce malgré l'absence de Darius McGhee (score final 76-80).
00h00
Victoire précieuse de Bourg qui relève la tête chez un concurrent direct au Top 2

La force collective de la JL Bourg

Crédit photo : Lilian Bordron

Gros et important succès de la JL Bourg. Deuxièmes du classement, les Bressans se déplaçaient du côté d’Ankara pour jouer Turk Telekom, troisièmes, qu’ils avaient battus à l’aller à Ekinox. L’occasion de frapper un gros coup dans la course au Top 2, directement qualificatif pour les quarts de finale.

Il fallait aussi relever la tête après être passé à côté du dernier match contre Trento à domicile (73-91). Le tout sans leur meilleur marqueur et meilleur passeur Darius McGhee, toujours laissé au repos car touché musculairement. La tâche était donc très ardue face à cette équipe turque qui restait sur 11 victoires sur ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues.

– Journée 11

Mais encore une fois, cette équipe de la JL Bourg a impressionné. William McDowell-White a pris les commandes de l’attaque (14 points, 7 passes décisives), Adam Mokoka a été clutch (7 points, 5 rebonds), Kevin Kokila termine homme du match (10 points, 5 rebonds, 18 d’évaluation)… Ce n’était pourtant pas gagné, et les joueurs d’Ankara ont poussé jusqu’au bout, devant leur public. Ils sont passés proches du comeback. Le coach Freddy Fauthoux a apprécié la performance des siens en interview d’après-match.

William MCDOWELL-WHITE
William MCDOWELL-WHITE
14
PTS
1
REB
7
PDE
Logo EuroCup
TUR
76 80
JLB

« La résilience de cette équipe est incroyable. À chaque match on n’abandonne jamais, on reste ensemble. Notre défense est notre force, on a réussi à bien contrôler cette équipe de Turk Telekom qui a un gros roster. C’est une victoire très importante, surtout à l’extérieur… »

Freddy Fauthoux après la rencontre, auprès de l’EuroLeague TV

Trouver des ressources

Cette rencontre entre Bourg et le club turc était aussi le théâtre de retrouvailles entre Ekinox et Jordan Usher, qui a qualifié de « génial » son passage à la JL auprès du Progrès. Le shooteur américain a marqué 8 points mais à 3/7 aux tirs et avec 3 pertes de balle. L’homme du match côté turc était plutôt Kyle Alexander, excellent avec 21 points, 10 rebonds et 32 d’évaluation, malgré les 4 contres burgiens. À l’aller, c’est déjà un intérieur d’Ankara qui avait dominé, en la personne de Marko Simonovic avec 27 points et 10 rebonds.

Kyle ALEXANDER
Kyle ALEXANDER
21
PTS
10
REB
0
PDE
Logo EuroCup
TUR
76 80
JLB

Il faut dire qu’en dehors de l’homme du match Kevin Kokila, le secteur intérieur burgien était plutôt faible. Notamment avec un Tajuan Agee qui peine toujours à prendre ses marques (7 points et 7 rebonds ce soir, mais 4 pertes de balle et contré 3 fois). Freddy Fauthoux a dit à ses joueurs pendant un temps-mort que les rebonds étaient la clé de ce match (38-38 au final). Il a fallu compenser ailleurs. Heureusement, les ailiers soldats étaient là pour venir donner des coups de main.

Kevin KOKILA
Kevin KOKILA
10
PTS
5
REB
0
PDE
Logo EuroCup
TUR
76 80
JLB

Ce qui représente bien cette JL Bourg, qui arrive toujours à trouver des ressources, du moins en EuroCup. Leur campagne européenne cette saison est remarquable, si on occulte les deux sorties de piste contre Besiktas et Trento. C’est logiquement qu’ils récupèrent provisoirement la première place du groupe, en attendant le résultat de Besiktas, en déplacement chez les London Lions.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
EuroCup
EuroCup
TT Ankara
