NM1

Prêté par Limoges à LyonSO, Noam Masdieu-Reynaert a disputé ses premières minutes de la saison en NM1

Après plusieurs mois d'absence en raison d'une fracture du métatarse, Noam Masdieu-Reynaert a officiellement lancé sa saison en Nationale 1. Sous contrat jusqu'en 2028 avec le Limoges CSP, le meneur est en prêt à LyonSO pour cette saison.
00h00
Une première apparition en NM1 de 3 minutes contre Metz pour Noam Masdieu-Reynaert

Crédit photo : Enzo Braillon / LyonSO

Victime d’une fracture du métatarse au cours de la présaison, Noam Masdieu-Reynaert (1,86 m, 20 ans) n’avait pas encore pu lancer sa première saison professionnelle avec LyonSO.

LIRE AUSSI

Mais le meneur limougeaud a entrevu une éclaircie mardi soir. Alors qu’il n’était censé revenir à la compétition qu’en 2026, l’enfant du Cercle Saint-Pierre a eu droit à un petit avant-goût : 3 minutes et 22 secondes de jeu en fin de troisième quart-temps contre Metz (77-86). Le temps d’inscrire un point et de délivrer une passe décisive, pour Noah Manet.

Signataire d’un premier contrat professionnel de trois ans avec Limoges, Noam Masdieu-Reynaert a été prêté par le CSP à LyonSO cette saison. Alors que le meneur américain Kahlon Whitley est arrivé au cours de la trêve internationale, et a déjà fait forte impression au sein de la rotation de Philippe Hervé, son jeune homologue tentera de continuer de grappiller des minutes avant la fin de l’année, du côté du Havre…

