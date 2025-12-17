Prêté par Limoges à LyonSO, Noam Masdieu-Reynaert a disputé ses premières minutes de la saison en NM1

Victime d’une fracture du métatarse au cours de la présaison, Noam Masdieu-Reynaert (1,86 m, 20 ans) n’avait pas encore pu lancer sa première saison professionnelle avec LyonSO.

Mais le meneur limougeaud a entrevu une éclaircie mardi soir. Alors qu’il n’était censé revenir à la compétition qu’en 2026, l’enfant du Cercle Saint-Pierre a eu droit à un petit avant-goût : 3 minutes et 22 secondes de jeu en fin de troisième quart-temps contre Metz (77-86). Le temps d’inscrire un point et de délivrer une passe décisive, pour Noah Manet.

Signataire d’un premier contrat professionnel de trois ans avec Limoges, Noam Masdieu-Reynaert a été prêté par le CSP à LyonSO cette saison. Alors que le meneur américain Kahlon Whitley est arrivé au cours de la trêve internationale, et a déjà fait forte impression au sein de la rotation de Philippe Hervé, son jeune homologue tentera de continuer de grappiller des minutes avant la fin de l’année, du côté du Havre…