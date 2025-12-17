Recherche
NM1

Soirée de folie pour la fête des derbys en NM1 : victoires de prestige pour le Pays Salonais et Val de Seine, Tours et Lorient grignotent

NM1 - La FFBB avait concocté une soirée spéciale "rivalités locales" pour la 16e journée de Nationale 1. Et elle a été particulièrement riche en surprises, à l'image des victoires du Pays Salonais et de Val de Seine !
|
00h00
Résumé
Écouter
Soirée de folie pour la fête des derbys en NM1 : victoires de prestige pour le Pays Salonais et Val de Seine, Tours et Lorient grignotent

La joie des joueurs du Pays Salonais, tombeurs de Fos

Crédit photo : Pays Salonais Basket 13

Poule A

Les Metropolitans sont toujours seuls leaders mais ont de moins en moins de marge. À domicile, l’équipe de Sacha Giffa a été surprise par l’étonnant promu Val de Seine (65-70), qui équilibre son bilan (8v-8d), grâce notamment au meilleur match en pro de Nathan Pineau (19 points et 14 rebonds).

Nathan PINEAU
Nathan PINEAU
19
PTS
14
REB
0
PDE
Logo NM1
LEV
65 70
VDS

Un impair levalloisien qui permet à Tours et Lorient de se rapprocher. Sans Fabien Paschal, blessé à l’œil la veille du match, le TMB a eu toutes les peines du monde à se débarrasser d’une équipe de Chartres qui avait à cœur de réagir après l’éviction de son coach, Guillaume Le Pape. Il aura fallu une pénétration victorieuse de Jonathan Boucaud pour permettre aux locaux d’exulter.

« C’était un beau match », a exprimé le héros du soir au micro de La Nouvelle République. « Ils nous ont donné du fil à retordre, mais on s’est battus bec et ongles pour rester invaincus à domicile en 2025. On a habitué le public à gagner à domicile, donc quand on prend des petits éclats, ça peut être inquiétant. Mais nous, on n’a jamais lâché et on savait qu’on allait revenir. C’est vraiment une victoire collective… »

De son côté, le CEP a éprouvé beaucoup moins de difficultés face à Vitré (97-88), porté par les 20 points de Maxime Choplin, son record de la saison. On notera, malheureusement, côté Aurore, la sortie sur civière de Willan Hairabetian après seulement 47 secondes de jeu.

Maxime CHOPLIN
Maxime CHOPLIN
20
PTS
0
REB
6
PDE
Logo NM1
LOR
97 88
VIT

Sur les autres parquets, outre la première victoire du Pôle France, Tarbes-Lourdes a remporté le duel des outsiders contre Toulouse (74-68), Fougères a enfoncé Poissy (60-69) et Les Sables d’Olonne ont brutalement stoppé la folle série d’Angers (82-62), qui restait sur sept succès consécutifs. L’EAB n’a pas existé physiquement, mangé sous les cercles (51 rebonds à 34).

LIRE AUSSI

« On a retrouvé de l’impact et de l’engagement sur 40 minutes », s’est satisfait le coach vendéen, François Sence, interrogé par Ouest France. « On n’a pas fait un grand match d’attaque, on a manqué un peu d’adresse. Mais on a été agressifs au rebond offensif, c’est positif. On les a eus à l’usure, ils ont décliné physiquement. Les joueurs ont fait preuve de caractère. »

NM1 – Journée 16
16/12/2025
TAR Tarbes-Lourdes
74 68
TOU Toulouse
FOU Pays de Fougères
80 69
POI Poissy
SAB Sables Vendée Basket
82 62
ANG Angers
TOU Tours
87 85
CHA Chartres
REN Rennes
82 88
PFB Pôle France
LEV Levallois
65 70
VDS Val de Seine Basket
LOR Lorient
97 88
VIT Vitré

Poule B

En 2022, alors sous la dénomination de Sapela, Salon-de-Provence regardait son voisin fosséen avec des yeux plein d’admiration. Les BYers venaient alors de se maintenir en Betclic ÉLITE, pendant que leurs homologues se débattaient dans l’anonymat de la NM2.

Trois ans plus tard, le respect est resté, mais le Pays Salonais Basket 13 regarde désormais Fos-Provence les yeux dans les yeux. Mieux que ça, il le bat à la régulière (91-85), avec un incroyable quatrième quart-temps (34-14) ! Leader lors de la trêve internationale, l’équipe d’Emmanuel Schmitt poursuit sa mauvaise série avec une troisième défaite consécutive, soit une de plus que lors des treize premiers matchs.

Alex FANCHINI
Alex FANCHINI
19
PTS
4
REB
5
PDE
Logo NM1
SAL
91 85
FOS

Désormais troisième (11v-5d), Fos-Provence perd ainsi du terrain sur Orchies et Le Havre. Le BCO reste leader provisoire (13v-4d) grâce à sa victoire contre Boulogne-sur-Mer (92-84), marquée par les 51 points du duo Igor Mintogo – Yanik Blanc. Mais grâce à son succès sur le fil à Saint-Vallier (87-80), c’est toujours le STB qui possède virtuellement le meilleur bilan de la poule (13v-3d), et de toute la Nationale 1. Avec 24 unités à son compteur, Thibault Desseignet a égalé son record en pro, datant de décembre 2021 avec Challans.

Thibault DESSEIGNET
Thibault DESSEIGNET
24
PTS
1
REB
5
PDE
Logo NM1
SVB
80 87
STB

Cette 16e journée a été marquée par une révolte des mal-classés dans la Poule B. De fait, Charleville-Mézières est la seule équipe parmi les quatre dernières à avoir perdu, et ce malgré les immenses efforts de Théo Pichard à Andrézieux (18 points à 8/12, 9 rebonds et 11 passes décisives).

Théo PICHARD
Théo PICHARD
18
PTS
9
REB
11
PDE
Logo NM1
SCA
87 85
CHA

Avec quatre victoires, l’Étoile est rattrapée par le Pays Salonais, renversant dans le derby provençal contre Fos, et Metz, qui poursuit son redressement avec une troisième victoire en cinq matchs (du côté de LyonSO). Collin Turner est le MVP du soir.

Collin TURNER
Collin TURNER
27
PTS
3
REB
6
PDE
Logo NM1
LYO
77 86
MET

Enfin, Besançon reste dernier mais le BesAC s’est offert un rare sourire cette saison, avec un match référence. Renforcée par Augustinas Venckus (12 points, 3 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes), l’équipe doubiste a terrassé sa bête noire, Mulhouse, qu’elle n’avait vaincu qu’une fois en huit saisons de NM1.

LIRE AUSSI

« C’est le résultat d’un groupe qui a joué, défendu et attaqué ensemble comme on ne l’avait pas encore fait cette saison », se réjouit le coach Laurent Kleefstra. « Le tout avec beaucoup de rythme, beaucoup d’engagement, beaucoup d’intensité. On a su nous hisser à la hauteur de Mulhouse. On courait depuis longtemps après un match  de cette qualité. De plus, ça a été spectaculaire. Voilà qui va nous donner de la confiance avant de nous déplacer vendredi à Boulogne-sur-Mer. »

Yannick NKOMBOU
Yannick NKOMBOU
14
PTS
10
REB
2
PDE
Logo NM1
BES
84 78
MUL

Dernier résultat notable de la poule, la victoire autoritaire de Loon-Plage à Berck, avec un Vee Sanford qui s’est rappelé au bon souvenir de ses grandes heures en Betclic ÉLITE (26 points à 10/13, dont 9/9 à 2-points).

Vincent SANFORD
Vincent SANFORD
26
PTS
5
REB
3
PDE
Logo NM1
BER
72 89
LOO
NM1 – Journée 16
16/12/2025
ORC Orchies
92 84
BOU Boulogne-sur-Mer
SVB Saint-Vallier
80 87
STB Le Havre
LYO LyonSO
77 86
MET Metz
BES Besançon
84 78
MUL Mulhouse Mustangs
SCA SCABB Lab
87 85
CHA Charleville-Méz.
BER Berck Rang du Fliers
72 89
LOO Loon Plage
SAL Pays Salonais Basket 13
91 85
FOS Fos Provence
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
