Basketball Champions League

Chalon ne récupère pas la première place et devra jouer le play-in, tout comme Le Mans

BCL - Les deux clubs français alignés ce soir ont conclu leur phase de groupe par une victoire, qui leur assure une place au play-in, cette mini-série au meilleur des 3 matchs qu'il faudra remporter pour se qualifier en huitièmes. Chalon a battu 97-84 Nymburk, tandis que Le Mans a dominé Subotica 76-61.
00h00
Chalon ne récupère pas la première place et devra jouer le play-in, tout comme Le Mans

La joie sur les visages chalonnais et manceaux

Crédit photo : Basketball Champions League

Chalon 97-84 Nymburk

Le scénario est cruel pour l’Élan Chalon. Invaincus et en tête de leur groupe au bout de quatre journées, les Chalonnais avaient craqué pendant les cinq dernières minutes la semaine dernière contre l’Alba Berlin. Cinq petites minutes qui leur coûtent finalement la première place, puisque cette dernière victoire obtenue ce mardi contre Nymburk n’y changera rien. Les hommes d’Elric Delord vont rester derrière les Berlinois, vainqueurs de Bakou dans le même temps (106-82). Malgré leur excellent bilan de 5 victoires pour 1 défaite, ils vont donc devoir passer par le play-in, tout comme leurs adversaires du soir Nymburk, qui ont pourtant un bilan inverse.

– Journée 6

Les Chalonnais ont pourtant fait le travail ce soir. Alors qu’ils avaient battu leur record de points en BCL à l’aller contre Nymburk en prolongations, ils ont reproduit leur performance, mais dans le temps réglementaire. Avec 20 points de l’inévitable Jeremiah Hill et 19 d’un autre américain Zac Cuthbertson, ils ont de nouveau atteint les 97 points.

Jeremiah HILL
Jeremiah HILL
20
PTS
6
REB
6
PDE
Logo Basketball Champions League
CHA
97 84
ERA

Lionel Gaudoux affiche une ligne statistique à son image (6 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions, 2 contres) et s’en sort logiquement avec le meilleur plus/minus (+21), tandis que Mathéo Leray a aussi contribué avec ses 11 points et 5 passes décisives. En face, les Tchèques de Nymburk ont manqué d’agressivité, ne provoquant que 5 lancers-francs, et perdant 19 ballons. Ils iront aussi en play–in grâce à la défaite de Bakou.

Le Mans 76-61 Subotica

En attendant le résultat de leurs voisins choletais demain, Le Mans est le deuxième club français à se qualifier pour la play-in de BCL. Ils ont décroché leur deuxième succès en six matchs. Suffisant pour se qualifier, bien loin du leader Gran Canaria qui termine invaincu. Cette fois, ils ont pris leur revanche sur le Spartak Subotica, en faisant parler leur statut de meilleure défense dans la raquette (seulement 14/35 à 2-points pour les Serbes) et sur contre-attaque (seulement 10 turnovers). Leur total de 61 points encaissés est remarquable.

– Journée 6

Et ce malgré les 16 points de leur ancien joueur en 2016/17, Olivier Hanlan. Bousculés physiquement par Nanterre vendredi dernier, ils ont cette fois régné près de l’arceau, avec 5 contres (3 pour Lucas Dufeal, 2 pour TaShawn Thomas), même sans le blessé Jonathan Jeanne. Pour compenser l’absence de ce dernier, Guillaume Vizade a lancé les jeunes dans le grand bain. Bastien Grasshoff a connu sa première titularisation en BCL à 18 ans (6 points en 16 minutes), tandis que Swann Penda, petit frère de Noah, a connu ses toutes premières minutes en professionnel (1 point en 4 minutes), pour dépanner au poste 4.

Bastien GRASSHOFF
Bastien GRASSHOFF
6
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Basketball Champions League
MSB
76 61
SUB

Mais ce sont bien les shooteurs Trevor Hudgins (15 points), Johnny Berhanemeskel (13 points) et David DiLeo (11 points) qui ont mené les leurs vers la victoire. « On aurait dû jouer ce match pour la deuxième place. Au final, on va jouer à se faire peur jusqu’au bout… Ne pas passer serait clairement un échec » disait le directeur sportif Vincent Loriot au Maine Libre avant la rencontre. L’objectif minimum est donc rempli.

Trevor HUDGINS
Trevor HUDGINS
15
PTS
1
REB
1
PDE
Logo Basketball Champions League
MSB
76 61
SUB

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
carlito71
Chalon a dominé nymburk et non subotica, sinon quel dommage d'être à 5.1 et de ne pas en sortir premier. En attendant quel début de saison !!! Et le tout avec un calendrier loin d'être simple, un 4 en moins et des blessures !
Répondre
(0) J'aime
