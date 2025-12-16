Recherche
ELITE 2

Première défaite pour T.J. Parker avec Roanne, battu à Champagne Basket

ÉLITE 2 - Sous l'impulsion du duo Guillaume Grotzinger - Djordje Milosevic, Champagne Basket a su trouver les ressources nécessaires pour renverser la situation et s'imposer à domicile face à Roanne (84-76). Une défaite synonyme de coup d'arrêt pour le club ligérien.
00h00
Première défaite pour T.J. Parker avec Roanne, battu à Champagne Basket

Djordje Milosevic peut exulter : Champagne Basket a battu Roanne

Crédit photo : Teddy Picaudé

C’est peut-être un peu tôt pour se prononcer et dire qu’il y a un effet T.J. Parker du côté de Roanne. Et pour cause, ce mardi soir, la Chorale de Roanne s’est inclinée sur le parquet d’une solide équipe de Champagne Basket (84-76). Une défaite qui marque un coup d’arrêt pour les Ligériens.

– Journée 15

Champagne Basket renverse Roanne en fin de match

Dès l’entame du match, les deux formations ne se sont pas lâchées d’une semelle. Tous les ingrédients étaient réunis pour Roanne ce mardi soir pour espérer repartir avec la victoire. Malgré une belle résistance champenoise, les hommes de T.J. Parker se sont montrés plus efficaces offensivement. Emmenés par un Maxime Roos très en forme (15 points et 6 rebonds) et d’un Javon Masters redoutable (15 points et 3 passes décisives), les Choraliens ont fait preuve de caractère.

Un duo Grotzinger – Milosevic intraitable

Mais, en face, Châlons Reims n’a pas tremblé et sous l’impulsion d’un Guillaume Grotzinger injouable (15 points, 7 rebonds et 3 passes décisives), les champenois ont tenu bon. Tout comme son partenaire, Djordje Milosevic s’est lui aussi illustré dans cette rencontre (17 points, 2 rebonds et 6 passes décisives) pour permettre aux siens de conserver l’avantage jusqu’au bout et s’offrir une victoire très importante. 

Bousculés et menés en fin de rencontre, les Ligériens n’ont jamais su relever la tête pour l’emporter. Une défaite à l’extérieur qui marque un coup d’arrêt pour une formation qui vise le haut de tableau et la montée en Betclic ÉLITE la saison prochaine. De son côté, Champagne Basket se relance et repart de l’avant.

Après deux victoires, T.J. Parker a perdu avec Roanne (photo : Teddy Picaudé)



