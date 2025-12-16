Recherche
NBA

Cooper Flagg bat le record de LeBron James et devient le plus jeune joueur NBA à marquer 40 points

Cooper Flagg entre dans l'histoire de la NBA à seulement 18 ans. Le rookie des Dallas Mavericks a battu le record de précocité de LeBron James en inscrivant 42 points face au Utah Jazz, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à franchir la barre des 40 points.
|
00h00
Résumé
Écouter
Crédit photo : Rob Gray-Imagn Images

Même dans la défaite, certaines performances marquent à jamais l’histoire du basketball. Cooper Flagg vient d’en signer une face au Utah Jazz. Malgré la défaite des Dallas Mavericks en prolongation (140-133), le rookie de 18 ans a livré une prestation exceptionnelle avec 42 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

Cooper FLAGG
Cooper FLAGG
42
PTS
7
REB
6
PDE
UTA
140 133
DAL

À 18 ans et 359 jours, Flagg devient officiellement le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à marquer au moins 40 points sur un match. Il efface ainsi des tablettes LeBron James, qui détenait ce record depuis qu’il avait réussi cet exploit à 19 ans et 88 jours. Une précocité remarquable pour un joueur qui découvre tout juste la ligue professionnelle.

Un rookie qui gravit tous les échelons historiques

Cette performance historique place Cooper Flagg dans un cercle très fermé. Il devient le troisième teenager de l’histoire de la NBA à compiler au moins 40 points, 5 rebonds et 5 passes, rejoignant LeBron James et Kevin Durant dans cette catégorie d’élite. Ses 42 points représentent également le quatrième meilleur total jamais réalisé par un joueur de moins de 19 ans.

L’ancien prodige de Duke a également marqué l’histoire des Mavericks. Avec ces 42 points, il égale Mark Aguirre pour le record de points marqués par un rookie sous le maillot de Dallas. Une performance d’autant plus impressionnante qu’elle arrive à seulement une semaine de son 19e anniversaire, prévu dimanche.

Une montée en puissance constante

Cette explosion offensive confirme la trajectoire ascendante de Flagg, qui affiche une moyenne de 25,7 points sur ses sept derniers matchs. Après un début de saison fait d’ajustements dans un climat parfois hostile, le numéro 1 de la draft 2025 trouve progressivement ses marques et répond aux attentes placées en lui.

Face au Jazz, Flagg a shooté à 13/27 aux tirs et 15/20 aux lancers francs, ajoutant 2 contres et 1 interception à sa ligne statistique. Cette performance le replace en tête de la course au Rookie of the Year, confirmant son statut de futur pilier de la franchise texane. Il lui reste deux matchs avant son 19e anniversaire pour continuer à enrichir ses records de précocité.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Utah Jazz
Utah Jazz
