Cooper Flagg bat le record de LeBron James et devient le plus jeune joueur NBA à marquer 40 points

Même dans la défaite, certaines performances marquent à jamais l’histoire du basketball. Cooper Flagg vient d’en signer une face au Utah Jazz. Malgré la défaite des Dallas Mavericks en prolongation (140-133), le rookie de 18 ans a livré une prestation exceptionnelle avec 42 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

À 18 ans et 359 jours, Flagg devient officiellement le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à marquer au moins 40 points sur un match. Il efface ainsi des tablettes LeBron James, qui détenait ce record depuis qu’il avait réussi cet exploit à 19 ans et 88 jours. Une précocité remarquable pour un joueur qui découvre tout juste la ligue professionnelle.

Un rookie qui gravit tous les échelons historiques

Cette performance historique place Cooper Flagg dans un cercle très fermé. Il devient le troisième teenager de l’histoire de la NBA à compiler au moins 40 points, 5 rebonds et 5 passes, rejoignant LeBron James et Kevin Durant dans cette catégorie d’élite. Ses 42 points représentent également le quatrième meilleur total jamais réalisé par un joueur de moins de 19 ans.

L’ancien prodige de Duke a également marqué l’histoire des Mavericks. Avec ces 42 points, il égale Mark Aguirre pour le record de points marqués par un rookie sous le maillot de Dallas. Une performance d’autant plus impressionnante qu’elle arrive à seulement une semaine de son 19e anniversaire, prévu dimanche.

COOPER FLAGG TONIGHT 🤯 42 PTS

6 AST

7 REB

Most PTS scored by an 18-year-old in a single game EVER HISTORY. 🔥 pic.twitter.com/OT9do8bnxw — Bleacher Report (@BleacherReport) December 16, 2025

Une montée en puissance constante

Cette explosion offensive confirme la trajectoire ascendante de Flagg, qui affiche une moyenne de 25,7 points sur ses sept derniers matchs. Après un début de saison fait d’ajustements dans un climat parfois hostile, le numéro 1 de la draft 2025 trouve progressivement ses marques et répond aux attentes placées en lui.

Face au Jazz, Flagg a shooté à 13/27 aux tirs et 15/20 aux lancers francs, ajoutant 2 contres et 1 interception à sa ligne statistique. Cette performance le replace en tête de la course au Rookie of the Year, confirmant son statut de futur pilier de la franchise texane. Il lui reste deux matchs avant son 19e anniversaire pour continuer à enrichir ses records de précocité.