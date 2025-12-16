Recherche
ELITE 2

Jordan Ratton quitte La Rochelle pour Poitiers

ELITE 2 - Arrivé fin août à La Rochelle en tant que remplaçant médical, Jordan Ratton va poursuivre sa saison en ELITE 2 du côté de Poitiers afin de pallier l’absence longue durée de Soumaïla Koita.
00h00
Jordan Ratton quitte La Rochelle pour Poitiers

Jordan Ratton quitte le Stade Rochelais et rejoint Poitiers

Crédit photo : Cécile Thomas

Jordan Ratton (2,02 m, 23 ans) n’est plus un joueur de La Rochelle. Arrivé fin août comme remplaçant médical pour compenser l’indisponibilité de Babacar Mbye, l’intérieur français est allé au bout de sa mission sur la côte atlantique. Avec le retour plus rapide que prévu du pivot gambien, son contrat a pris fin et l’ancien monégasque a rapidement rebondi.

Poitiers mise sur un profil déjà rodé à l’ELITE 2

Libéré de son engagement rochelais, Jordan Ratton a trouvé un nouveau point de chute en ELITE 2. Pour faire face à l’absence prolongée de son pivot Soumaïla Koita, le PB86 a décidé de miser sur son profil. A une heure de route de Poitiers, en forme et connaissant bien le championnat, l’intérieur français coche plusieurs cases pour apporter rapidement une solution dans la raquette.

Une pige aboutie avec le Stade Rochelais

Sous les ordres de Germain Castano, Jordan Ratton a disputé 13 rencontres cette saison avec La Rochelle. En 14 minutes de moyenne, l’ancien espoir de Monaco a compilé 4,8 points, 2,8 rebonds et 0,5 passe pour 6,2 d’évaluation. Une contribution régulière dans la rotation intérieure, au sein d’un collectif qui a signé sept victoires avec lui sur le parquet.

PROFIL JOUEUR
Jordan RATTON
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 23 ans (16/12/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
4,8
#186
REB
2,8
#126
PD
0,5
#200

Son passage restera notamment marqué par le succès arraché au buzzer à Aix-Maurienne le 5 décembre dernier (68-69), symbole d’un Stade Rochelais accrocheur et capable de coups d’éclat à l’extérieur.

Le club pictavien, qui reste sur deux revers consécutifs, occupe actuellement la 13e place du classement. Poitiers se déplacera ce week-end chez la lanterne rouge Challans à l’occasion de la 15e journée de championnat, avec l’objectif de se relancer et d’intégrer au plus vite sa nouvelle recrue.

Poitiers
Poitiers
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

