ELITE 2

Jordan Ratton va finir l'année 2025 avec le Stade Rochelais

ÉLITE 2 - Arrivé fin août en tant que pigiste médical de Babacar Mbye, Jordan Ratton va finir l'année civile avec le Stade Rochelais, actuel 11e du championnat, selon Sud Ouest. La pige du pivot formé à Monaco prendra fin le 27 décembre, alors que Mbye pourrait revenir dans les prochaines semaines.
|
00h00
Jordan Ratton (à gauche) va porter le maillot du Stade Rochelais jusqu’à la fin du mois de décembre.

Crédit photo : Laurent Peigue

Jordan Ratton (2,02 m, 23 ans) va passer un mois supplémentaire à La Rochelle. Arrivé au Stade Rochelais à la toute fin du mois d’août en tant que pigiste médical de Babacar Mbye, touché aux adducteurs, l’intérieur français a vu son contrat prolongé jusqu’au 27 décembre, date du dernier match de l’année civile, selon Sud Ouest.

Né et formé à Monaco, où il a évolué avec les Espoirs jusqu’en 2022, le poste 4/5 était arrivé de Denain cet été, après deux saisons en Allemagne. En 13 matchs avec La Rochelle, où il donne satisfaction, il tourne à 5,2 points et 2,8 rebonds de moyenne. Généralement utilisé en sortie de banc derrière le Nigérian Daniel Oladapo, il a été lancé dans le 5 par Germain Castano à Aix-Maurienne vendredi, sans toutefois parvenir à s’imposer dans la raquette.

Le retour de Mbye espéré prochainement

Le pivot qu’il remplace, Babacar Mbye (2,15 m, 23 ans), n’a toujours pas joué le moindre match avec le Stade Rochelais, depuis son arrivée de Boulazac cet été. Toujours selon Sud Ouest, un retour du géant sénégalo-gambien est espéré pendant le mois de décembre, avec la possibilité de l’associer à Ratton lors des derniers matchs de sa pige.

Pleinement dans la lutte pour le top 8 d’ÉLITE 2, avec un bilan de 7 victoires pour 6 défaites, les Rochelais pourraient bénéficier d’un apport de taille à l’intérieur avec la réintégration de Mbye. Reste que le champion de Pro B en titre (avec Boulazac) devra retrouver du rythme, après bientôt 3 mois et demi sans jouer. Le calendrier sera qui plus est chargé pour son éventuel retour, avec quatre matchs lors des trois prochaines semaines, dont deux déplacements relevés à Orléans puis à Pau, pour clore l’année civile.

 

