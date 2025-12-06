Jordan Ratton va finir l’année 2025 avec le Stade Rochelais

Jordan Ratton (2,02 m, 23 ans) va passer un mois supplémentaire à La Rochelle. Arrivé au Stade Rochelais à la toute fin du mois d’août en tant que pigiste médical de Babacar Mbye, touché aux adducteurs, l’intérieur français a vu son contrat prolongé jusqu’au 27 décembre, date du dernier match de l’année civile, selon Sud Ouest.

PROFIL JOUEUR Jordan RATTON Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 23 ans (16/12/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4,8 #182 REB 2,8 #121 PD 0,5 #202

Né et formé à Monaco, où il a évolué avec les Espoirs jusqu’en 2022, le poste 4/5 était arrivé de Denain cet été, après deux saisons en Allemagne. En 13 matchs avec La Rochelle, où il donne satisfaction, il tourne à 5,2 points et 2,8 rebonds de moyenne. Généralement utilisé en sortie de banc derrière le Nigérian Daniel Oladapo, il a été lancé dans le 5 par Germain Castano à Aix-Maurienne vendredi, sans toutefois parvenir à s’imposer dans la raquette.

Le retour de Mbye espéré prochainement

Le pivot qu’il remplace, Babacar Mbye (2,15 m, 23 ans), n’a toujours pas joué le moindre match avec le Stade Rochelais, depuis son arrivée de Boulazac cet été. Toujours selon Sud Ouest, un retour du géant sénégalo-gambien est espéré pendant le mois de décembre, avec la possibilité de l’associer à Ratton lors des derniers matchs de sa pige.

Pleinement dans la lutte pour le top 8 d’ÉLITE 2, avec un bilan de 7 victoires pour 6 défaites, les Rochelais pourraient bénéficier d’un apport de taille à l’intérieur avec la réintégration de Mbye. Reste que le champion de Pro B en titre (avec Boulazac) devra retrouver du rythme, après bientôt 3 mois et demi sans jouer. Le calendrier sera qui plus est chargé pour son éventuel retour, avec quatre matchs lors des trois prochaines semaines, dont deux déplacements relevés à Orléans puis à Pau, pour clore l’année civile.